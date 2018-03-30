新京报评水浒被提议作为城市名:比莫言小说还魔幻

原标题：成立水浒市？拿文学作品当地名，也是醉了 | 沸腾

不论是关于宋江的记载，还是关于宋江一伙人的记载，都没有涉及梁山泊。真实的武松并没有上景阳冈打过老虎，打杀的是奸臣蔡京的儿子“蔡虎”。

▲山东省菏泽市郓城县，水浒好汉景区中的孙二娘客栈。 图片来源：视觉中国

文 | 赵清源

施耐庵先生肯定不会想到，六百多年以后，他的文学名著竟然会成为一个地方调整行政区划的理由。

河南省山东商会会长刘继臣在全国省级山东商会会长座谈会上提出，成立水浒市，把跟水浒有关联的县整合一起，统一规划，统一管理，充分发挥文化品牌效益，让游客进得来，留得住，还想来。

如此丰富的想象力，恐怕比莫言的小说还要魔幻。

按照刘继臣会长的思路，金瓶梅市也要呼之欲出了。曾记否，山东省阳谷县、临清县和安徽的黄山市就因为谁是西门庆的故里而争得不可开交。如今，如要成立水浒市，是否也可以成立一个金瓶梅市？

▲《新水浒传》宋江

关于宋江的记载没有涉及梁山泊

其实，作为一部文学名著，水浒故事早已和现实剥离开来，基本与现有的地方无涉。

在正史记载中，宋江一伙人的活动范围时而淮南，时而河北，时而楚、海州，并转掠十郡，与梁山泊没有多少直接关系。

因为，不论是关于宋江的记载，还是关于宋江一伙人的记载，都没有涉及梁山泊。

比较可信的，是宋江起义的地方大约在太行山一带，这在小说中仍有许多迹象可寻，刚出场的几个好汉——史进、鲁智深、杨志等，都是关西人，《水浒》中也有一节宋江闹华山，便是宋江一伙人本在太行山活动的证据。

还有，在小说中，梁山泊竟然是江州和郓城乃至东京之间的交通孔道：宋江从郓城发配江州，戴宗从江州送信到东京，都要经过梁山泊。

看看地图就知道，梁山泊在郓城之北，江州在郓城之南，从郓城到江州，不会经过梁山泊，从江州到东京，更不会经过。

这些都证明，真实的水浒故事或许与要设立的水浒市地域，关系不大。

真实的武松并没有上景阳冈打过老虎

而且，许多水浒人物也和山东无关。

比如，历史上的武松原系浪迹江湖的卖艺人，“貌奇伟，尝使技于涌金门外”，“非盗也”。杭州知府高权见武松武艺高强，人才出众，遂邀请入府，让他充当都头。不久，因功被提为提辖，成为知府高权的心腹。后来高权因得罪权贵，被奸人诬谄而罢官，武松也因此受到牵连。

高权离职之后，继任的新知府蔡鋆，倚仗父亲奸臣蔡京的权势，在杭州任上肆意鱼肉百姓，草菅人命，百姓称之为“蔡虎”。

武松嫉恶如仇，刺杀蔡鋆，结果其性命，后被官兵捕获，惨遭重刑死于狱中。当地“百姓深感其德，葬于杭州西泠桥畔”，后人立碑，题曰“宋义士武松之墓”。

也就是说，真实的武松并没有上景阳冈打过老虎，打杀的是奸臣蔡京的儿子“蔡虎”。

总之，《水浒》是小说，其伟大之处在于文学性、艺术性，它早已从一时一地抽离出来，成为一个独立的文学存在，并不适合作为地名使用。

▲《新水浒传》

水浒文化具有多面性、复杂性

同时，刘继臣会长口口声声的水浒文化，除了传统的“忠义”正面价值观之外，也具有多面性、复杂性。比如，对《水浒》中大量的屠杀描写，一再被学界批评。

学者孙述宇也说过，“他们（梁山好汉）为自身的生存而焦虑得很，记挂着各种被害的可能，很急于解梦以得救援，对女性很不放心。他们的道德也很暧昧，他们不戒杀生与劫财，然而‘义’字不离唇吻，最高的命令是同道互助，是非与利害纠缠得再也分不开。这是一张亡命之徒的庐山面目。”

总之，水浒文化本身是可以进行多义阐释的，这在文学批判中是家常便饭。

没有拿一个文学作品的名字当地名的先例

此前，全国各地的改名、复名现象不胜枚举，比如湖北省襄樊市更名为襄阳市，山东省苍山县更名为兰陵县，湖北蒲圻市更名赤壁市，等等，其中的利害得失难以尽述。

但是，不论怎么改，都没有拿一个文学作品的名字当作地名。无怪乎有人要大赞刘继臣会长的创意了。

毋庸讳言，地名当然具有一定的广告效应，可是，地名也是文化和历史的载体，其更改变动需要有文化和历史的支撑，不能仅仅为了眼前的经济利益而设而改。

所以，我们无法想象，一个人在介绍自己时，说“我是水浒人”或者“我来自水浒”。

责任编辑：张玉