2018年央视春晚海内外收看观众总规模达11.31亿

原标题：2018年央视春晚成功播出 海内外收看观众总规模达11.31亿

2018年央视春晚成功播出 央视供图

中新网北京2月16日电 15日晚中央电视台2018年春节联欢晚会在除夕夜如约与观众见面。整台节目呈现出“喜气洋洋、欢乐吉祥”的氛围和基调，令人耳目一新。

2018年央视春晚通过综合频道、综艺频道、中文国际频道、军事农业频道及少儿频道全程并机直播，新闻频道《一年又一年》相关特别节目中插播了部分节目，包括地方电视台在内，全国共有182家电视频道进行了同步播出。

2018年央视春晚成功播出 央视供图

中国国际电视台（英、西、法、阿、俄频道）以摘播方式，通过198家海外媒体，在149个国家和地区落地播出。央视网、央视新闻新媒体全程直播。春晚播出期间，通过电视、网络、社交媒体等多终端多渠道，海内外收看春晚的观众总规模达11.31亿。2018年春节是党的十九大胜利召开后的第一个春节，作为新时代的第一台春晚，今年的节目新气象扑面而来。在四个多小时的节目中，各类接地气、有新意、动真情的作品精彩纷呈、高潮迭出，渲染出全民大联欢、普天同喜庆的基色，将热烈喜庆的节日氛围和激动人心的新春景象一次又一次推至高潮。

新创作的时代主题歌曲《我们的新时代》《幸福新起点》《再一次出发》寓意深远、旋律优美，唱响新时代的新气象，《赞赞新时代》《我和2035有个约》奋发积极、动感欢快，抒发年轻人的青春激情和美好向往。混搭节目《告白气球》《波涛之上》《沙场砺兵》，分别将魔术与歌曲、体育与舞蹈、杂技与舞蹈相结合，新颖新奇、好玩好看。武术节目《双雄会》中，少林与武当首次同台，刚柔相济的表演透着浓浓的文化韵味。舞蹈节目《亮花鞋》《丝路绽放》翩然优美，充分展示了中华传统文化的魅力。

少儿节目《旺旺年》围绕“狗”年元素，活泼欢快。戏曲节目《盛世梨园美》强化戏曲的基本技巧，主打家国情怀。一个个节目真情、动人、暖心，在阖家团圆的时刻，抒发中华儿女的亲情、友情、爱情和乡情……

今年春晚力求推新人、出新意，首次登上春晚舞台的演员、歌手、舞蹈家等等，超过了50人，占演员总人数的三分之一。主持人阵容也采用全新的组合方式，康辉、朱迅、任鲁豫、李思思、尼格买提在主会场联袂主持，为观众送上欢声笑语和新春祝福。

深受观众喜爱的相声、小品等语言类节目数量多达8个，欢乐度高，分量十足，充分体现了三个“新”。

一是题材新，故事反映新生活，有代入感。《真假老师》讲述很多家庭都可能遇到的孩子教育问题，《提意见》讽刺了官僚主义、形式主义的职场弊病，《为您服务》强调了爱岗敬业的重要性，让人笑中有思。

二是阵容新，汇集海内外优秀演员。《回家》反映海峡两岸人民割舍不断的同胞亲情，《同喜同乐》突破常规，成为央视春晚上第一个由中非演员联袂表演、展现非洲风土人情的小品。

三是表达新，紧跟时代步伐。“潮语金句”受到老百姓喜爱，表演中融入的国际符号、新媒体手段，打造了全新的喜剧效果。一幕幕精彩的表演，正是新时代生活百态的缩影。

今年的春晚继续以一号厅为中心，携手四个分会场，突出中国元素、民族符号、地域文化、大国风采。

在北京的一号厅主会场，以汉字为结构的立体化舞台、意韵深远的背景画面与各类节目完美融合，展望新蓝图带给中华民族的新未来，唱响人民群众对美好生活的无限向往，吟诵游子归家、阖家团圆的浓烈情感。

通过四个分会场，观众在贵州黔东南“侗乡第一寨”的？民族风情中，感受到了少数民族的满满幸福感；在广东珠海的开放活力中，体验到了全面深化改革带来的创新硕果；在山东曲阜和泰安的古朴氛围中，聆听到了中华文化源远流长、历久弥新的盛世乐章；在高科技和体育元素相互映衬下，感受到了海南三亚的青春节拍。

来自宝鸡、驻马店、东营、武汉等地观众表示，北京主舞台以汉字形式呈现，非常大气有创意，山东分会场的擂鼓诵词和珠海分会场的科技表演，展现了中华民族的雄伟气势和勃勃生机，让人感到豪情满怀。

春节作为中华民族最重要的传统节日，也正在被更多的全球友人接受。在“一带一路”的时代大背景下，2018年春晚继续深挖传统文化精髓，并不断加强国际属性，两相结合碰撞出无数火花。

在《欢乐的节日》中，来自俄罗斯的“小白桦”舞蹈团身穿鲜艳服装，挥舞着中国秧歌特有的红绸子，时尚与传统完美融合；歌曲《我爱你中国》气势磅礴、振奋人心，由国际歌唱家团队在春晚舞台上放声歌唱，从视觉、听觉上都带来了全新的感受，反映了中华民族与世界各民族交流互鉴的文化自信。

从中外演员同台表演，到多个国家、重要国际组织领导人向中国人民大拜年，再到央视五大洲分台连线报道海外华人华侨欢度春节的盛况，可以明确看到央视春晚已经成为一种文化符号，更成为中华文化对外推广和传播的一张名片。

“国宝回归”特别环节中，张国立和故宫博物院院长单霁翔、香港世贸集团董事局主席许荣茂登台，讲述了长达30.12米的巨幅画作《丝路山水地图》流落国外，如今重回祖国怀抱的故事，舞台大幕上清晰展现的画作，令人大开眼界，直呼惊艳。

印度新德里的李琳女士来电表示自己长期生活在海外，看到国宝会更加想念祖国，国宝回归让海外华人有了更强的归属感和幸福感。

今年春晚融媒体传播充分发力，大屏带小屏、小屏回大屏、多屏联受众的传播效果十分突出。红包互动全面升级，在家看电视的观众从“一个人中奖”变为了“全家中奖”。新技术新应用带来新体验，北京、上海、广东和贵州的有线电视用户，可通过“央视专区”互动电视平台点播4K超高清春晚节目，在家体验影院级视听感受。此外，观众可以通过“中央电视台”移动客户端观看春晚VR短视频，也可直接收看到二维立体视频，还可以借助头盔收看三维立体视频。

为凸显春节的节日氛围，今年央视还在复兴路办公区主楼展示了“新时代、中国年”的主题灯光秀，三十六台投影机投射出来“祝福新时代”、“央视春晚伴您过年”和“春节好”三个篇章，并切入了春晚节目直播信号，视觉效果十分震撼。

责任编辑：桂强