原标题：新一股冷空气将袭中国大部 局地降温逾10℃

中新社北京2月18日电 （王庆凯）中央气象台18日发布消息称，18日至21日，南方地区连续有两次降雨天气过程，其中江汉、江淮、江南北部等地的部分地区有中雨，局地大雨。

中央气象台预测，20日至22日，新一股冷空气自西北地区开始影响中国大部，长江中下游及以北地区将有4至5级偏北风，西北地区中东部及江南南部、华南、云贵等地日平均气温将下降4至8℃，部分地区降温10℃以上。

中央气象台表示，18日以及20日，甘肃、陕西中南部、山西南部等地将有小到中雪或雨夹雪；18日青藏高原大部有小到中雪，局地大雪。18日至19日，华北中南部、黄淮西部、陕西关中地区等地大气扩散条件较差，上述地区有轻至中度霾，其中河北南部、河南北部、山西中南部、陕西关中地区局地有重度霾。20日白天起，受冷空气影响，大气扩散条件逐渐转好，霾天气自北向南减弱或消散。

中央气象台表示，18日08时至19日08时，新疆伊犁河谷、青藏高原中东部、甘肃大部、陕西南部、辽东半岛等地的部分地区有小到中雪或雨夹雪，局地大雪；西南地区东部、黄淮西部和南部、江汉、江淮、江南北部和西部、华南中部、西藏东南部等地有小到中雨。内蒙古中西部、甘肃中西部等地有4至6级风。

中央气象台预测，19日08时至20日08时，新疆南部山区和伊犁河谷、甘肃大部、青海东部和南部、川西高原北部、陕西西南部、西藏东部等地的部分地区有小到中雪或雨夹雪；西南地区东部、江汉南部、黄淮南部、江淮、江南大部、华南中部、西藏东南部等地有小到中雨。内蒙古中部、河北北部、甘肃中部及黑龙江等地有4至6级风。（完）

责任编辑：张岩