美媒谈新丝绸之路：把不同政体联系起来 前所未有

原标题：美媒：五大工程横跨欧亚大陆 展现宏大景象

参考消息网3月16日报道 美国《福布斯》双周刊网站3月13日刊登题为《将改变你关于世界运转方式看法的五项新丝路工程》称，“新丝绸之路”就像是散落在一间堆满杂物的房间各处的拼图块。只有当我们开始把这些点连结起来后，我们才能看清这些碎片如何共同构成21世纪全球经济将呈现的宏大景象。

文章称，欧亚大陆正在被迅速连结成一个涵盖全世界65%以上人口、75%以上能源和40%以上GDP的连贯市场。就这一点而言，谈论单个“新丝绸之路”工程可能是一种“徒劳”的行为。重要的是这个网络——一个将目睹从中国到欧洲的各式各样经济体和政治体，通过或多或少统一的倡议被放置在同一页面的网络。这是以前从未发生过的事情。

比港：“海洋世界闪耀的明星”

文章称，希腊的比雷埃夫斯港现在正被中国媒体称为“海洋世界闪耀的明星”。如果考察一下该港口在被中国接管之前的状况，那么这种说法未必与事实有很大出入。在面临急需向欧洲央行支付254亿美元款项的情况下，希腊曾被推入将本国最大的港口予以出售的境地。中国的中远集团2016年介入并拿下该港口。这个港口在由中国经营整整一年后，其营收获得巨幅增长，仅集装箱码头的营业额就同比上升53.1%，集装箱运输量则上升了70.6%。

文章称，比雷埃夫斯港最重要的意义不只是作为中国进入欧洲的主要海上门户，它还是连结中东、东非、南亚及东南亚地区的其他由中国管理的港口的一个环节。中国正在编织一个由互相连结的陆地和海上运输及制造业枢纽组成的完整全球网络，中国希望这个网络将充当未来更大范围的“新丝绸之路”构架。

霍尔果斯：“财富聚积的地方”

据认为“霍尔果斯”一词的传统含义是“有很多骆驼粪便的地方”，但是正在进入这一地区的众多投资者已经开始采用一种替代译法：“财富聚积的地方。”这一修改的译法似乎更接近事实。

文章称，在中国一侧是一座“由中国造就的”城市：核心闹市区、四处延伸的高层住宅开发项目、一个有望成为机器人中心的高技术园区以及其他各类工业区。北京的愿景是把霍尔果斯发展成为平衡上海、广州、深圳等中国东部沿海发达城市的经济砝码。在哈萨克斯坦一侧的是绝对庞大的霍尔果斯-东大门特别经济区，包括霍尔果斯口岸“干港”区和新城努尔肯特。

文章称，把中哈两侧连结起来的是一个名叫“国际边境合作中心”的区域，这是一个占地3.43平方公里的庞大跨国免税市场，它拥有自己专用的入境、税收和财政代码。它可能成为“新丝绸之路”的中央市场——来自全世界几乎任何国家的人们都可以免签证到这里经商或购物。

巴库新港：两条走廊交叉点

文章称，阿塞拜疆的巴库新港的位置完全不会激起人们产生有关国际贸易和文化与经济融合的宏大幻想。它位于毫无生气的广袤的沙漠中央，即便是耐旱的沙漠灌木也难以在那里生长。该港口就在流淌着由泄漏的石油所产生的彩虹般漩涡的里海的海岸上。但是，这片占地20平方公里的荒原却是整个“新丝绸之路”计划中最有前途的物流和制造业园区的所在地。

文章称，巴库新港的最大卖点在于它处在“一带一路”倡议的中部走廊与新提出的“南北运输走廊”的交叉点。中部走廊从中国延伸到欧洲，并包括了新开通的巴库-第比利斯-卡尔斯铁路，而“南北运输走廊”将通过伊朗连结印度和俄罗斯。这是世界上一个正在迅速发展和实现经济多元化的地区，而这两条运输走廊将充当这些转变所赖以实现的框架。

中巴经济走廊：描绘新发展轨迹

文章称，中国为中巴经济走廊划拨的500亿美元专款正在得到切实运用，有关工作正在脚踏实地展开。

文章称，它将解决巴基斯坦一直难以解决的两大发展瓶颈：运输和能源。根据其指导方针，中国管理的瓜达尔港将通过公路、铁路和输油管道与巴基斯坦北部相连结。

此外，估计价值为330亿美元的新能源项目正在铺开，以对抗巴基斯坦常见的能源短缺现象。据认为，能源短缺使该国的GDP受到2%到2.5%的损失。

中国中西部：为内地注入活力

文章称，中国已经投入了巨资扩建中国中西部的城市，并用一个全新的运输基础设施网络把它们连结起来。这一革命化的基础设施网络为一度被遗忘的内陆城市注入了活力，并使中国东部的许多企业可以把生产线搬离沿海地区。

文章称，或许并非巧合的是，“西部大开发”城市中有许多是“一带一路”倡议沿线中国段上最有生气的节点。重庆和成都是最早开通前往欧洲的定期铁路运输服务的城市。除了这两个城市，许多“一带一路”倡议项目正在西安、武汉、兰州、郑州以及上面所提到的霍尔果斯等地展开。中国在21世纪头10年的发展倡议已经为第二个10年及之后的“一带一路”倡议铺平了道路。

责任编辑：张岩