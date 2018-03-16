李嘉诚将辞去汕大校董会主席 基金会继续支持汕大

原标题：李嘉诚将辞去汕头大学校董会主席，基金会仍继续支持汕大

2017年6月27日，李嘉诚出席汕头大学毕业典礼。视觉中国 资料图

3月16日，长和系旗下四大公司——长和（00001.HK）、 长实集团（01113.HK） 、 长江基建（01038.HK）和电能实业（00006.HK）同时发布业绩，与此同时，李嘉诚正式宣布将于今年5月10日股东大会后正式退休，并由长子李泽钜接棒长和系。李嘉诚同时宣布，今年将辞去汕头大学校董会主席的职务，并由李泽钜接任。但是李嘉诚也强调，李嘉诚基金会对于汕头大学的投资将会继续。李嘉诚说：“今年基金会给予汕头大学一个大项目很多支持。基金会对汕头大学的支持（时间）会比我长。”

虽然将辞去汕头大学校董主席职务，但李嘉诚说表示，基金会他仍将继续做下去，而且未来自己的两个儿子李泽钜和李泽楷都会做下去。“我今天也有健康，我可以继续做基金会，基金会的收入有制度的，无论今天也好，将来李泽钜和李泽楷先生都有，他们都分了工，也会有制度，不能花超过多少，也不能花少于多少。”

公开资料显示， 汕头大学是1981年经国务院批准成立的综合性大学，是教育部、广东省、李嘉诚基金会三方共建的大学，也是全球唯一一所由私人基金会——李嘉诚基金会持续资助的公立大学。

1981年，李嘉诚与庄世平创办了中国第一所私人捐资的公立大学——汕头大学。目前汕大是李嘉诚基金会唯一持续资助的公立大学。根据汕头市外事侨务局统计，改革开放至2014年底，李嘉诚捐资汕头大学已经达到约45.9亿港元。按照计划，李嘉诚基金会对汕大的支持款项预计至2018年将超过80亿港元。

李嘉诚对汕头大学的投入也不只有金钱，在汕头大学创办的最初10年，李嘉诚每次到汕大都工作至凌晨两三点。为了为支持学校发展，他还动用了自己的海外关系和资源，聘请李政道、丁肇中、杨振宁等诺贝尔奖得主和陈省身、丘成桐等世界级大师到汕头大学担任客座教授或兼职教授。此外，他至今还坚持参加汕头大学每一年的的毕业典礼。

2017年11月28日，李嘉诚在汕头大学的基金会办公室已经被摘牌的消息传出。该消息称，李嘉诚一直以来都是直接资助几个学院，拒绝校方“资金要先通过学校，再到学院”的要求。学校以“学院聘请教授、教师，或者举办活动都应先通过学校批准”卡住了学院的脖子，双方就此问题达不成一致意见，李嘉诚就此撤退。

不过，这一消息很快就遭到了汕头大学和李嘉诚基金会方面的否定。李嘉诚基金会曾向澎湃新闻回应：我们对这个消息感到莫名其妙。李嘉诚基金会按国家2017年对境外慈善机构的注册及办公室的最新规定，把基金会在国内的数个办公室合并搬到深圳。众所周知李先生对汕头大学是超越生命的承诺，更在基金会内特别为汕头大学基金会作独立立项。

而在本次长和系业绩发布会上，李嘉诚再次对汕头大学做出了“超越生命的承诺”，并明确将支持汕头大学的接力棒交到了两位儿子手中。

责任编辑：张玉