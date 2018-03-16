政协第十三届全国委员会副秘书长任命名单

原标题：中国人民政治协商会议第十三届全国委员会副秘书长任命名单
新华社北京3月16日电 中国人民政治协商会议第十三届全国委员会副秘书长任命名单
（14名）
（2018年3月16日政协第十三届全国委员会常务委员会第一次会议通过）
任命：
潘立刚、蒋作君（兼职）、朱永新（兼职）、邓宗良、刘家强、舒启明、冉万祥（兼职）、李惠东（兼职，回族）、张道宏（兼职）、李世杰（兼职）、曲凤宏（兼职）、赖明（兼职）、杨健（兼职）、黄荣（兼职）同志为政协第十三届全国委员会副秘书长。（完）
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