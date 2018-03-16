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| 2018全国两会特别报道

政协第十三届全国委员会副秘书长任命名单

政协第十三届全国委员会副秘书长任命名单
2018年03月16日 19:10 新华社
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　　原标题：中国人民政治协商会议第十三届全国委员会副秘书长任命名单

　　新华社北京3月16日电 中国人民政治协商会议第十三届全国委员会副秘书长任命名单

　　（14名）

　　（2018年3月16日政协第十三届全国委员会常务委员会第一次会议通过）

　　任命：

　　潘立刚、蒋作君（兼职）、朱永新（兼职）、邓宗良、刘家强、舒启明、冉万祥（兼职）、李惠东（兼职，回族）、张道宏（兼职）、李世杰（兼职）、曲凤宏（兼职）、赖明（兼职）、杨健（兼职）、黄荣（兼职）同志为政协第十三届全国委员会副秘书长。（完）

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责任编辑：刘光博

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