原标题：两会知多少：政协会议闭幕后，提案去哪了？

全国政协十三届一次会议15日闭幕了。本次会议提案审查委员会当日发布的报告显示，会议期间，政协委员、政协各参加单位积极通过提案建言献策，截至3月9日17时，共收到提案5360件。

提案是履行人民政协职能的一个重要方式，那大会收到的这些提案都去哪了？到底如何发挥作用？《两会知多少》第19期，咱们就来聊聊这个话题。

首先，要对这些提案进行甄别、分类。

根据政协全国委员会提案工作条例、提案审查工作细则，经审查，立案4438件，合并处理88件。不予立案834件，其中，转为意见和建议777件。

这些被立案的提案，都关注了啥？

上述报告披露，在立案提案中，经济建设方面提案1613件，占立案总数的36.35%；政治建设方面提案437件，占9.85%；文化建设方面提案336件，占7.57%；社会建设方面提案1446件，占32.58%；生态文明建设方面提案403件，占9.08%；其他提案203件，占4.57%。

大会闭幕后，这些提案去哪了？

报告称，大会闭幕后，提案交由承办单位办理，经主席会议审定后开展重点提案督办。

概言之，提案工作的基本程序为：提出-交办-承办-答复。

——提案提出后，提案审查委员会、提案委员会本着尊重和维护提案者的民主权利、保证提案质量的原则，对收到的提案进行审查，审查通过的予以立案。

——经过审查立案的提案，根据提案的内容和有关单位的职责分工确定承办单位。

——承办提案的中国共产党有关部门、国家机关有关部门、军队有关部门、有关人民团体等单位，根据国家法律、法规、政策和有关规定办理提案。

——承办单位办理提案后，在规定的时间内答复，并将办理复文直接寄交第一提案人，同时抄送提案委员会办公室。如提案者在规定时间内未收到复文，可向提案委员会办公室查询。

需要说明的是，本次大会提案截止日期以后收到的提案，将作为平时提案处理。

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责任编辑：刘光博