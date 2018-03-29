农业农村部部领导职务渐明：张桃林等为副部长

原标题：农业农村部部领导职务渐明：张桃林、屈冬玉、于康震为副部长

澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者近日查询公开报道发现，又有3名农业农村部部领导的职务得以明确。

生态环境部官网消息，3月27日，生态环境部、自然资源部、水利部、农业农村部、国家林业和草原局、中国科学院和国家海洋局等七部门在京联合召开“绿盾2018”自然保护区监督检查专项行动部署视频会，农业农村部副部长张桃林在会上发言。

陕西省农业厅官网消息，3月24日上午，农业农村部党组成员、副部长屈冬玉来到正在北京全国农业展览馆举办的2018年陕西苹果北京宣传推介周活动现场，参观陕西苹果展览，驻足听取展览介绍，逐展位询问展销情况。

农业农村部官网消息，3月22日上午，农业农村部副部长于康震在京会见了玻利维亚农村发展和土地部部长塞萨尔∙科卡里科。

上述报道显示，原农业部3名副部长均在新组建的农业农村部担任副部长。

据澎湃新闻此前报道，农业农村部网站“部领导”栏目近期披露了13名部领导的姓名信息，他们是：韩长赋、余欣荣、韩俊、张桃林、屈冬玉、吴清海、于康震、宋建朝、唐华俊、吴宏耀、张仲秋、马爱国、张合成。

早前的报道明确，原农业部党组书记、部长，农业农村部首任部长韩长赋同时担任部党组书记，原农业部党组副书记、副部长余欣荣任农业农村部党组副书记、副部长。

另有9人原先也在农业部任职：张桃林、屈冬玉、于康震为原农业部副部长，吴清海为中央纪委驻原农业部纪检组组长，宋建朝、唐华俊为原农业部党组成员，张仲秋为国家首席兽医师（官），马爱国为原农业部总畜牧师，张合成为原农业部总经济师兼任原农业部发展计划司司长。新亮相的韩俊、吴宏耀此前分别担任中央农村工作领导小组办公室主任、副主任职务。

责任编辑：初晓慧