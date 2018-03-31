西方称中国投资斯里兰卡改变地区规则 真相是这样

原标题：西方鼓吹中国投资斯里兰卡改变地区规则，然而真相是——

最近几年，随着中国逐渐成为对斯里兰卡的最大投资国，中国在斯里兰卡投资成为西方媒体反复热议的话题：“中国在斯里兰卡投资带有政治目的”、“中国投资把斯里兰卡变成债务国”、“中国投资的汉班托塔国际机场已成为世界最大的‘白象工程’”……最近几天在网络上广为流传的英国《卫报》一篇评论则提出“中国投资斯里兰卡改变了地区规则！”

然而，真相却与这些外媒所描述的内容大相径庭。

百废待兴时中国伸援手

其实在斯里兰卡投资的国家不光是中国，日本、印度、韩国、新加坡以及欧美国家都在这片热土上拥有不同领域的投资项目。然而，带着有色眼镜的西方观察员、以及对中国接近南亚邻国过度警觉的印度战略家，总是对中国在斯里兰卡的投资项目指指点点，他们习惯于站在自己的立场上猜测中国对斯投资意图。

在斯里兰卡，只要与老百姓谈起那不堪回首的30年内战，每个人脸上都会掠过一丝淡淡的哀伤。也是，仅仅在9年前，这片饱受战争蹂躏的土地才在中国的帮助下迎来和平曙光。

▲在内战中被摧毁的水塔（美国《洛杉矶时报》）

战后重建，百废待兴。斯里兰卡政府最初曾恳请印度等国帮助进行公路、铁路、港口、电厂等基础设施开发，显然，这些费力不讨好的差事并没有激起多数国家的兴趣，斯里兰卡政府于是转而寻求中国支持。在最近接受印度一家网站专访时，斯前总统拉贾帕克萨的儿子纳马勒·拉贾帕克萨回忆起当时的一些背景，“我们曾经向印度政府提出希望开发南部高速铁路以及汉班托塔港口项目，但是三年过去了，他们始终没有回应。我们没有采取再等三年让他们去开发的战略，而是把项目交给了准备着手进行开发的国家”。

正是在这种背景下，中国政府当年向斯里兰卡提供了大量优惠贷款及投资。随后，普特拉姆燃煤电站、科伦坡国际集装箱码头、科伦坡国际机场高速路、汉班托塔港工程、莫勒格哈坎达水库项目（M坝）等一系列重大基建项目迅速启动、建成并投入运营。虽然这些项目前期投资较大，但是斯政府以及民众从项目本身也获得了巨大的经济和社会效益。

▲夜幕中的普特拉姆燃煤电站（新华社）

诚然，在中国投资参与的项目中，也有汉班托塔国际机场（马特拉机场）这种在商业上未能取得成功的案例。然而中方仅仅是作为承建者，马特拉机场原本属于斯里兰卡南部地区发展战略的一个重要组成部分，其运营失败更多的是与其身处斯里兰卡复杂的政治漩涡有关。

尽管一些西方国家总是喜欢以马特拉机场作为反面教材，声称中国通过援助这种“白象工程”让斯里兰卡陷入债务陷阱，但斯里兰卡人并不认同这种说法。还是在同一次采访时，纳马勒就强调，“斯里兰卡并未陷入（中国的）债务陷阱”。

带来各种有形无形的进步

随着中国企业的不懈努力，现在几乎每年都会有一些重大项目陆续完成工程，仅2018年就将有南部铁路（斯里兰卡近百年来建设的首条铁路）、科伦坡莲花电视塔（斯里兰卡的新地标）、K坝（斯里兰卡中部重要的大型水库）等竣工。

▲科伦坡莲花电视塔（维基百科）

“中国项目极大地改善了斯里兰卡基础设施状况，为斯里兰卡加快工业化进程奠定了坚实基础，同时给当地民众带来看得见、摸得着的实惠”，斯里兰卡政府官员类似的表态几乎在每一次中国大型工程交付时都会听到。

普特拉姆电站投入使用后让斯里兰卡整个国家的电价下降了25%，这个项目是目前斯里兰卡中斯政府项目中盈利最多的项目，目前电站每天为斯里兰卡国有电力公司锡兰电力局带来纯利润约100万美元。

被誉为斯里兰卡新“国门第一路”的科伦坡国际机场高速路建成通车，大大节省了从机场到科伦坡市区的时间，用斯里兰卡时任总统拉贾帕克萨的话说，就是圆了斯里兰卡几代人的“高速公路梦”。

由中国公司牵头的科伦坡国际集装箱码头属于科伦坡港口的一个部分，中方经营的这个码头不仅为斯里兰卡带来了投资、先进的港口管理理念，还提高了科伦坡港口总体运营水平。根据英国一家颇具权威性的专业航运咨询公司最新发布的数据，科伦坡港口在连通性方面2017年已经跃居世界第13位。斯里兰卡港务局执行董事普雷马钱德拉曾经这样表示，“如果没有中国公司，科伦坡港难以拥有现在的繁荣，也不会跻身全球性港口，科伦坡国际集装箱码头为斯里兰卡经济迅速融入全球作出了巨大贡献”。

▲斯里兰卡科伦坡集装箱码头

斯里兰卡最大水库莫勒格哈坎达水库项目（M坝）2018年初竣工移交时，斯里兰卡总统、总理和议长同时出席，因为这个水库项目建成不仅结束了该国中东部相关地区农业靠天吃饭的状况，也使当地农业种植提高精细化耕作水平变成可能。

或许正是因为感受到中国的真诚，每当出席中国项目启动仪式时，斯里兰卡领导人都会毫不吝啬表达对中国政府以及中国企业的感激之词。他们表示，中国对斯里兰卡的帮助是发自内心，中国尊重斯里兰卡主权和内政，对斯里兰卡的援助没有附加任何政治条件。

▲资料图片：2016年7月，斯里兰卡总统西里塞纳（中）为卡卢河大坝（K坝）项目奠基。

由此可见，事实证明，中国投资目的并非像西方媒体所言要“改变地区规则”，它所带给斯里兰卡的是各种有形无形的社会和经济进步。未来，如果斯里兰卡能够保持稳定的政局，如果政府能够通过良好治理把中国为斯里兰卡建造的水利工程、发电厂、公路、铁路、港口、机场等基础设施的潜力充分发掘出来，那么斯里兰卡距离实现印度洋的中心的愿景将为时不远。

责任编辑：刘光博