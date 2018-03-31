中国为高科技企业减税 日媒：或与美关税施压有关

原标题：中国宣布为高科技企业减税 日媒猜测：或与美关税施压有关

参考消息网3月31日报道 日媒称，中国政府近日宣布对高科技领域等进行增值税减税。美国特朗普政府以“侵犯美国企业知识产权”为由对中国高科技领域施压，中国政府出台政策推动高科技领域发展。

据日本《富士产经商报》3月30日报道，中国宣布，从2018年5月1日起，制造业等行业增值税税率将从17%降至16%，交通运输、建筑、基础电信服务等行业的增值税税率将从11%降至10%。中国政府今年将为企业和个人减税8000多亿元人民币。这是减税计划的一环。国金证券评论称，这给“中国制造2025”中不可或缺的高性能产品制造企业和高新技术企业带来利好。

美国白宫国家贸易委员会主任纳瓦罗3月28日在接受彭博新闻社采访时表示，美国征收关税的产品领域与“中国制造2025”的产业领域是重合的。

报道称，“中国制造2025”旨在推动新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备和新能源汽车等领域的发展。中国2017年出台新一代人工智能发展规划，将人工智能发展提高到国家战略层面。

牛津经济咨询社亚洲事务部主任高路易分析称，对于中国而言，“中国制造2025”成为攻击对象是比美国对钢铁和洗衣机征收关税要大得多的问题，美国对中国的重点发展领域造成打击，这很可能引发严重摩擦。

报道称，美国在许多领域仍领先于中国，但对中国竞争力的提高感到警惕。据亚洲开发银行统计，中国2014年在亚洲医疗设备、飞机和通信设备等高科技领域的出口份额超过日本，达44%。

在人工智能领域，据报道，截至去年年中，中国人工智能相关企业达592家，仅次于美国居第二位。

责任编辑：刘光博