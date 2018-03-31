专家谈中美贸易摩擦对策：紧要关头 不要停止开放

原标题：姚洋谈中美贸易摩擦对策：在这个紧要关头，不要停止对外开放

“我们应对贸易战最好的办法是什么？”北京大学国家发展研究院院长姚洋在朗润园发问。

3月29日晚，北大国发院举办第110次“朗润格政”研讨会，主题为“中美贸易摩擦新进展与应对策略”，国发院教授林毅夫、卢锋、姚洋、黄益平等参加。

姚洋指出，特朗普打贸易战主要为“声东击西”之策，实则为了对中国的企业进行限制，下一步美国极有可能对中国进行技术封锁。“不仅仅是美国，欧盟也很可能与美国联手，因为欧洲的情绪跟美国是差不多的。”

姚洋分析认为，中国目前尚处于技术水平较低阶段，我们提升技术实力最方便的路途还是要通过欧美获得。姚洋进一步指出，我们应该以国内的需求来确定对策，总体而言，更多的开放对中国是有利的。他说，中国的主要问题并不是对外开放过度，而是对外开放不足，我们应该坚定“四个自信” （中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信），积极推进金融业对外开放。中国参与国际经济金融治理地位已有所提升，应该进一步推进，否则中国对外开放的程度将与中国的大国地位和国际影响力不匹配。

以开放来回击特朗普的倒行逆施是最好的办法

那么，针对美国和欧盟很有可能对中国进行技术封锁，什么样的国内环境才是有利于中国技术进步的？

姚洋认为，首先应降关税，“我们是发展中国家，但是我们不是一般的发展中国家。”姚洋强调，降低关税对中国是有利的；其次，国有企业应该进一步改革，“如果中国经济有肿瘤的话，其中最大之一就是国企。”姚洋指出国企问题诸多，不仅存在激励不够、盲目扩张等痼疾，效率也很低下，影响到整个市场的创新环境和竞争环境。

再次，我们要做负面清单管理。“早些年在中美战略经济对话上，我们承诺了准入前国民待遇和负面清单管理。这一次总理报告中提出来负面清单管理，是我们下一步必须要做的事情。”

今年的《政府工作报告》提出：有序开放银行卡清算等市场，放开外资保险经纪公司经营范围限制，放宽或取消银行、证券、基金管理、期货、金融资产管理公司等外资股比限制，同意中外资银行市场准入标准。

姚洋认为，正是我们对包括金融业在内的一些行业的准入限制，导致这些公司存在治理结构不完善、产品开发和服务能力薄弱等问题。“我们的金融业已经开了一些口子，我们受到冲击了吗？”目前全球十大银行排名中，工农中建全部跻身其中。姚洋表示，我们应该有自信，哪怕向外资银行扩大开放，他们也肯定做不过中国本土的银行。“我们有“四个自信”，难道连这个自信都没有吗？”

姚洋表示，他认同“一元多级共治”。“一元”指的是一个世界秩序，美苏冷战给了我们一个教训，那曾经是人类的一个噩梦，现如今我们应该在同一个秩序下争取我们的地位。中国在国际货币基金组织中的股权增加、人民币加入了特别提款权货币篮子、争取到了副总裁的职位，等等，从中可以看出，在同一个体系中，中国可以逐步壮大，并与其他国家实现多级共治。“以开放来回击特朗普的倒行逆施是最好的办法。”

最后姚洋总结道，我们在国际舞台上应该有更为开放的心态。开放自己的市场，让其他国家也获得中国经济成长的好处，这才有利于确立中国自身国际地位。相反，如果我们在自身收入水平迅猛提高的同时，还关着国门，会很难让人信服。“中国是有全球抱负的国家，今天也有实力做到这一步，因此，在这个紧要的关头，不要停止对外开放。”

国发院副院长黄益平在点评时亦指出，虽然特朗普的贸易政策在经济学上有进一步提高的空间，但我们自身也确实有可以做得更好的地方。回顾中国刚加入WTO之时，大家都担心中国的银行业抵御不住外资的冲击，但事实证明中国的银行做得很好，我们当初承诺的很多开放也确实没有落地。黄益平强调，我们应该进一步对金融机构投资的开放程度。他最后总结说，第一，特朗普是没有道理，第二，我们确实可以做得更好；第三，中美最后还是要在一口锅里吃饭，还得找到一个共赢的解决方案。

责任编辑：桂强