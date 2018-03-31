中国空军向海内外发布“战神”强军宣传片(视频)

原标题：中国空军向海内外发布“战神”强军宣传片和纪念封

中新网3月31日电 据中国空军官方微博消息，中国空军3月31日向海内外发布中英文版强军宣传片《战神展翅》，同时向海内外发布中英文版纪念封《神威大队》，生动展现国之重器轰-6K展翅远海远洋3年来书写的强国强军新答卷，讲述新时代强军故事，介绍新时代最可爱的人。

中国空军发布的中英文版宣传片《战神展翅》，用生动震撼的轰-6K战斗飞行画面和激情高昂的配乐，将空军轰-6K飞行员牢记新时代使命任务、提高新时代打赢能力的价值追求，浓缩在3分12秒的影像里。发布的一套3枚中英文版纪念封《神威大队》，用国际传播手段展现空军“神威大队”奋飞强军新时代的形象风采。

资料图：图为轰-6k战机从华东某机场快速起飞。中新社发 张海深 摄

武器装备，是军队现代化的重要标志，是国家安全和民族复兴的重要支撑。被誉为“战神”的国之重器轰-6K，是中国自主研发的中远程新型轰炸机，担当投送国家威力和意志的重要使命。依照相关国际法和国际实践，2015年3月30日，中国空军轰-6K战机首次前出第一岛链飞越巴士海峡，在西太平洋上宣示了中国空军的力量。

实战实训，潜心砺剑。中国空军列装轰-6K战机的航空兵部队，聚研战谋战的心气、砺勇往直前的胆气、壮敢打必胜的底气、养砺剑亮剑的霸气，3年来实现了常态化赴西太平洋远洋训练、常态化警巡东海防空识别区、常态化绕岛巡航、常态化战巡南海，神勇亮剑空天，投送大国之威。

列装轰-6K战机的空军“神威大队”，作为空军战略进攻力量的一把利剑，把“思想政治要过硬、打仗本领要过硬、战斗作风要过硬”的战略要求，落实到每一个战斗岗位、每一次战斗起飞，在新时代练兵备战中加快提升战略进攻能力。

中国空军表示，以“神威大队”为代表的空军轰-6K飞行员群体，传承红色基因、担当强军重任，正在向着“全疆域到达、全时空突击、全方位打击”目标奋飞前行，全面提升新时代打赢能力，忠实履行党和人民赋予的新时代军队使命任务。

责任编辑：霍宇昂