原标题：我国首次在东南太平洋发现大面积富稀土沉积

新华社北京3月31日电（记者刘诗平）记者31日从中国大洋协会了解到，我国科考队员近日在东南太平洋海域首次发现大面积富稀土沉积。这一发现刷新了我国和国际上深海稀土资源调查研究的新纪录。科考队已在东南太平洋深海盆地内初步划分出了面积约150万平方公里的富稀土沉积区。

科考队员是在中国首次环球海洋综合科学考察第五航段暨中国大洋46航次第四航段科考作业中获此发现的。本航段，我国科学家首次在东南太平洋进行了海洋综合科学考察。

据中国大洋46航次首席科学家石学法介绍，大洋46航次第四航段对东南太平洋约260万平方公里范围内的深海盆地进行了海洋地质调查和环境综合考察，采集了丰富的沉积物样品、海水样品以及浅地层剖面、多波束地形、水文气象和生物化学资料。

科考队员利用相关仪器对所获沉积物样品进行现场测试。结果显示，该区域多站深海黏土中稀土元素含量较高，达到“成矿”条件，表明在东南太平洋海盆局部区域内沉积物具有非常高的稀土成矿潜力。

石学法说，根据对沉积物现场元素测试数据、浅地层和多波束测量资料综合分析，科考队在东南太平洋深海盆地内初步划分出了面积约150万平方公里的富稀土沉积区。这是国际上首次在东南太平洋海域发现大范围富稀土沉积，为在该区域深入开展深海稀土资源调查和相关环境研究奠定了基础。

中国大洋协会办公室副主任李波表示，由中国大洋协会办公室指导下的中国大洋46航次科考，是实现“蛟龙探海”工程“十三五”阶段目标、完善我国深海活动三大洋战略布局的重要举措。中国大洋协会办公室2012年立项开展深海稀土资源调查研究，是国际上第二个开展深海稀土资源调查的国家。

据介绍，经过科学家前期研究，我国已在太平洋和印度洋初步划分出了4个富稀土成矿带，提出了全球12个深海稀土资源潜在富集调查区，并对全球海底稀土资源潜力进行了评估。目前，我国在深海稀土资源的调查研究水平处于国际先进之列。

搭载科考队员的“向阳红01”科考船目前正在驶往本航次最后一个航段的科考作业现场，进行以地质、水文、环境、生态、大气为主的海洋综合科学考察。

责任编辑：霍宇昂