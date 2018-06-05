原标题：非洲唯一“友邦”将访台，然而或送上又一“噩耗”

参考消息网6月5日报道 据新加坡《联合早报》网站消息，自上月布基纳法索与台当局“断交”后，斯威士兰是台当局在非洲唯一的“友邦”。斯威士兰方面透露，国王姆斯瓦蒂三世预计6月6日访台。

此前，台当局为稳固与海地的“友邦”关系，刚刚狂撒1.5亿美元援助，有岛内网友惊呼，这一次，台当局恐怕又要撒钱了，且依然看不到前景。这对经济形势并不乐观的台湾来说无疑将是又一“噩耗”。

“金援”已成台当局唯一办法

据台湾“中央社”报道称，斯威士兰“驻台大使”2日介绍称，姆斯瓦蒂三世将于6月6日至12日访问台湾，与台湾地区领导人蔡英文会面，双方也将签署一系列经济合作协议。

境外媒体报道称，刚访台的海地总统莫伊兹曾被岛内一些人寄望是“送温暖”，因为上个月，多米尼加与布基纳法索先后与台“断交”，重创蔡英文当局。为“维稳邦交”，蔡英文对海地提出的要求照单全收，台外事部门更是连夜开会向台商“推销”海地商机。对此，有媒体预测，此次斯威士兰国王姆斯瓦蒂三世访台，很可能更加“狮子大开口”，提出要价。

有岛内网友对此讽道“（蔡英文）又要撒钱了”、“又拿我们的纳税钱帮助别人了”。境外媒体称，显然，民众对于台当局这一做法充满反感。

有媒体注意到，早在上月台湾连失2个“友邦”后，“谁会是下一个”的“备选答案”就已经出炉。根据媒体及台湾政界人士预测，斯威士兰与危地马拉都在“高危”之列。

对于台湾当局大推“金援外交”，中国社会科学院台湾研究所研究员修春萍在接受参考消息网采访时称，在“友邦”相继与台“断交”的背景下，台湾“友邦”“弃台而去”的动向明显，台当局加紧稳固其“外交”在意料之中。如果台当局不确保让“友邦”有利可图或有所想象，那么这些国家恐怕早已“离开”台湾了。而对台当局而言，加码“金援”恐怕是其唯一选择与办法。对一些政治人物而言，“金援”具有一定吸引力，因此借赴台之机向台当局索要“好处”也是一种合理推断。不过显然，“金援”手段的作用十分有限，台湾“友邦”依然会评估与北京方面建交所带来的机会，并在适当的时机，做出更有利于本国发展的选择，弃台而去。

越来越多“友邦”仍将“离台”

境外媒体报道称，与台“断交”前，布基纳法索是台“友邦”中人口最多的国家，而面积最大的国家是巴拉圭，后者目前遭美方点名，将是下一个离台而去的国家：美国“友台”的联邦参议员卢比奥提出，继中美洲巴拿马和多米尼加分别转向北京外，巴拉圭也可能改变立场。

对于上述猜测，修春萍表示，当前，台湾“友邦”主要集中在拉美等地，事实上，很多台湾“友邦”都希望与大陆建交。这与大陆同拉美地区的交往日益密切、同这一地区国家的合作不断扩大不无关系。尤其是随着“一带一路”倡议的提出以及相关建设的推进，拉美地区与大陆未来合作及发展的空间将越来越大。在此过程中，这些国家会看到越来越多大陆与之有利的机会，进而与大陆建交的愿望也将日趋强烈。

此外，“中央社”也援引台湾政治大学名誉教授邱坤玄的话说，大陆提出的“一带一路”倡议对拉美与加勒比海地区国家具有强大吸引力。巴拿马、多米尼加先后与大陆建交，可能引起骨牌效应，一定有很多国家在排队。

北京联合大学台湾研究院教授朱松岭进一步分析，很多台湾“友邦”都与大陆有着较多的经贸往来，且十分看好大陆发展以及为其在诸多领域提供的机会。以不久前与台湾“断交”的布基纳法索为例，这一国家是非洲四大棉花大国之一，对棉花技术存在较大需求。此前，大陆就曾在WTO内部提出，可以帮助非洲四大棉花国家提高棉花技术，并很快将提议付诸实施，派出专家前往当地进行指导，对其帮助很大。

有媒体注意到，对于斯威士兰，大陆方面亦释放出善意。外交部发言人华春莹在6月1日例行记者会上回应相关问题时就表示，一个中国原则是大势所趋、人心所向。正如大家看到的，越来越多的国家在一个中国原则基础上同中国发展各领域友好合作关系，取得了实实在在的进展。我们当然欢迎斯威士兰早日加入中非合作大家庭，照一张中非合作大家庭的欢乐全家福。当然，这取决于斯威士兰自己作出选择。（完）

责任编辑：张玉