中国人民大学原副校长周建明因病逝世 享年62岁

原标题：62岁著名新闻学者、中国人民大学原副校长周建明逝世

澎湃新闻记者从多名周建明教授亲友处获悉，著名新闻学者、中国人民大学原副校长周建明于2018年6月5日在北京因病逝世，享年62岁。

周建明

公开资料显示，周建明1982年毕业于中国人民大学新闻系，获文学学士学位，1990年获得法学（新闻学）硕士学位。

周建明长期在人民大学任教，历任校党委办公室副主任、校长办公室主任、学校副秘书长、校长助理、副校长等职，去世前担任人民大学新闻学院教授、博导。

周建明教授的研究方向为新闻评论、新闻法制、新闻发布制度、民族宗教新闻传播以及对外传播。其中，周建明教授担任主讲教师的新闻评论课程于2005年7月被评为北京市精品课程，2005年12月被评为国家精品课程。

此外，周建明教授曾发表学术论文50余篇，著作有《传播学》（合作）、《现代社会学》（副主编译）、《中国人口问题》（译著）、《新闻评论写作——理论与实例》、《中国社会》（合著、日文版）、《中国新闻评论发展研究》（合著）、《新闻传媒与和谐社会建设》（合著）、《新疆新闻发展战略研究》（第一作者）、《新闻法制学概论》（第二作者）等。

责任编辑：余鹏飞