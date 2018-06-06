原标题：台湾台南市一夜4起火警被指跳电引起 台电否认

消防人员救人。图片来源：台湾联合新闻网。

中新网6月6日电 据台湾联合新闻网消息，台湾台南市区4日凌晨3小时内发生4起火警，警消人员疲于奔命，巧的是该时段连续4次跳电，一度网传因跳电引发火警。台电澄清，永康区火警现场附近有高压电塔，可能有火烟中的异物碰到电塔，才发生4次各约数秒的跳电，绝非跳电酿火灾。

安平区平丰路43巷住宅区内的金纸铺，3日深夜11点多窜火苗，引燃店内存放的金纸、鞭炮。当时屋主一家人已在楼上房间休息，听到路人与邻居狂按门铃，才发现自家楼下起火。消防人员救援过程中鞭炮炸响声不断，所幸屋内4人全数救出，屋主父子轻微呛伤送医。

4日凌晨1点多，东区胜利路连栋住商大楼传出巨响，火势疑从骑楼往屋内延烧，波及6栋建物，约半小时扑灭。警消人员协助16位民众脱困，其中9人呼吸不适送医，幸无大碍。经火场鉴定并调阅周边监视器画面，警方表示初步排除人为纵火，火警起因仍待鉴定报告出炉。

同一时段，中西区成功路一栋大楼内住宅冒烟，经住户及消防人员及时扑灭未酿祸。永康区三民街112巷附近厂房贮放废机油起火燃烧，浓烟冲天还有多起爆炸。因烈焰高温，消防员在远处喷水降温，与大火搏斗到天亮才收队，幸无人员伤亡。

台电南区营业处副处长邱华龙强调，跳电与大家担心的缺电无关，台南地区供电稳定。

责任编辑：张岩