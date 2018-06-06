香港才女林燕妮病逝 与黄沾爱情曾轰动整个香港

原标题：香港才女林燕妮病逝 与黄沾的爱情曾轰动香港

中新网6月6日电 据香港《文汇报》报道，有“香江才女”之称的著名女作家林燕妮（Eunice ）前两日因肺癌于香港养和医院离世，享年75岁。好友邓达智指林燕妮大约7、8年前有淋巴癌，之后又有肺癌。近月她的身体愈来愈衰弱，最近入院，最终不敌癌魔离世。

林燕妮。图片来源：香港《文汇报》。

独抗癌魔 一个月前拒人探视

林燕妮既是出身香港电视圈的第一代天气女郎，又是曾叱咤广告界的女强人、著名的女作家，一向活跃社交界，近年林燕妮却减少露面，只与知心好友相聚。原来是2005年林燕妮亲证甲状腺生瘤，自2009年底更不时进出医院，2011年又被揭秘密入住玛丽医院的外科病房。早年已动过数次手术。至2016年又患肺癌，接受化疗，但因为身体承受不了而停止，后改为电疗。

面对恶疾，她常一个人默默承受，每次入院只对身边几个至亲好友透露，病重时也要自己去医院，不叫人帮手。她曾自言：“体力之神来讨债了，每出外一次便得在家躺上两天。”近年已甚少露面，只与知心好友相聚。她曾在专栏抒发感受：“下世不想再做林燕妮，太辛苦了，想做一个傻傻的，有老公爱惜的女人。”

生前好友邓达智透露有关林燕妮的后事安排，由林燕妮跟武打巨星李小龙哥哥李忠琛生的儿子李凯豪负责。

与林燕妮相识多年的马浚伟说，一个星期前同朋友去探望林燕妮，当时她仍很精神，听到噩耗感到很好难过好难过。。。。。。我真的不想是事实。好舍不得！抱歉，真不想多讲了！

笔耕不辍 最后日子专栏刊文

林燕妮生于1943年1月31日，出身书香门第，自小习中文，她17岁考入美国柏克莱大学遗传学取得学士学位，毕业后回港发展，再攻读双硕士学位，当过专栏作家及电台DJ、填词人等。随后她勤于写作，笔耕不辍，成为上世纪80年代的多产作家之一，著名作品包括《痴》、《缘》、《盟》及《青春之葬》等，其中不少作品被改编成电影。她文字流露女性的温婉，被金庸评价为现代最好的散文女作家，荣获第二届“香港艺术家联盟最佳作家奖”。生性浪漫的她喜欢在稿件上喷香水，一是刺激灵感，二是因为字体不美丽，希望看稿人因闻到“稿香”而心情好些。

林燕妮虽然一直身体抱恙，但仍坚持写专栏。在昨日的《明报》副刊专栏《寂寂燕子楼》中，刊出她的文章题为《故梦重逢》，文中表述，“活着是一生，睡着发个梦又似活多一生，活得好、梦得好更要感恩……”可见她病中仍坚持写作，毅力惊人。

林燕妮曾与李小龙长兄李忠琛结婚并育有一子；又曾与香江鬼才黄沾有段轰轰烈烈的爱情，被黄沾称为“一生至爱的女人”。她与黄沾14年情超越爱恨，留给后世一段佳话。

林燕妮有一个心愿：“我一直想给孩子们写一些童话，因为童话的世界黑白分明，爱憎分明，会对人一生的是非观打下一个基础。”

责任编辑：张岩