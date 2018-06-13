外交部回应“美在台协会”新址落成:已提严正交涉

原标题：外交部回应“美在台协会”新址落成：已向美方提出严正交涉

参考消息网6月13日报道 台媒称，“美在台协会”（AIT）6月12日举行内湖新馆落成典礼。前台湾防务部门副负责人林中斌6月12日接受访问表示，从美国特朗普总统上任后的作为看，美国借打“台湾牌”对中国大陆进行遏制与挑衅，恐怕并不是基于意识形态或价值观上的歧义，而是为了换取经济利益。

台湾中时电子报6月12日报道称，AIT前主席薄瑞光、卜睿哲、AIT前处长杨苏棣、司徒文均受邀出席。台湾当局领导人蔡英文、前台湾当局领导人马英九、台湾行政事务主管部门负责人赖清德、台北市长柯文哲、新北市长朱立伦、外事部门负责人吴钊燮等前后任官员也到场祝贺。

台湾联合新闻网6月12日报道则称，林中斌说，特朗普历次的作为至今都无例外，就是一开始提出高得惊人的条件，逼迫对手让步，但最后的目的都是经济利益或是他想得到的东西。

报道称，美国国会自去年开始即借年度国防授权法案，要求美国军方在台海附近强化对台湾的防卫，包括去年要求美军军舰泊靠高雄，今年则要求美军舰通过台湾海峡，这是否意味美国在寻求朝鲜半岛形势相对缓解之后的另一个地缘热区，继续对中国大陆的战略遏制？林中斌认为，逻辑上有这个可能，但美国目前对中国大陆所有的施压，都是讨价还价的姿态，美国是否真要在台海升高对峙态势还要观察。

譬如，他说，美国其实原已决定要在AIT部署穿制服的陆战队员，但最后却由“美在台协会”处长梅健华宣布与信义路现址的做法相同。

林中斌表示，AIT新馆确实是美国驻外机构中少见的造价高昂的建筑，这里应有可以观测中国大陆动态的战略与情报设施，这意味着台湾具有战略价值。但若以为美国会因意识形态的原因跟中国大陆杠到底，可能并不是正确的理解。

另外，6月12日在中国外交部例行记者会上，针对“美在台协会”台北办事处举行新址落成仪式的问题，外交部发言人耿爽称：“我们对有关报道表示严重关切，并已向美方提出严正交涉。”他还说，必须指出，美方以任何借口派官员赴台活动，都严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，干涉中国内政，给中美关系造成消极影响。

责任编辑：张玉