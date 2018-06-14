顾雏军称检方提交证据有伪证 再提回避申请被驳回

原标题：顾雏军案庭审至深夜后今日继续：顾雏军再提回避申请被驳回
6月14日，备受关注的顾雏军案再审继续开庭。
据最高人民法院对该案的图文直播内容显示，6月13日的庭审从上午8点半持续到深夜，整个过程超过15个小时，主要内容是对原判认定的三项罪名重新举证质证，即对虚报注册资本罪，违规披露、不披露重要信息罪，挪用资金罪分别进行调查；对原判列举的证据进行分组质证，再对新证据逐一举证、质证。
根据庭前会议报告，顾雏军提交了15项新证据材料，检方提供了7项新证据材料。合议庭同意将顾雏军提交的证据材料一以及检察机关提交的7项证据材料作为新证据纳入法庭调查。顾雏军提交的其他证据材料，双方一致认为不属于新证据，但有争议的，可以在法庭审理时提出意见。
从最高人民法院进行的图文直播看，检辩双方发生了激烈的交锋，顾雏军屡次补充发言。尤其是针对最高检的新证据是不是伪证，双方争议最大。
6月14日8点40分，第二天的庭审一开始，顾雏军再次提出回避申请，理由是经过前一天的质证之后，他依然认为检察院提交的一项证据是伪证。审判长认为，昨天已经说明相关证据是否是伪证由法庭全面审理后再决定，所以当庭予以驳回回避申请。
前一天的庭审中，顾雏军申请最高人民检察院检察员赵景川、助理检察员杨军伟回避。理由是两人参与伪造证据，即最高人民检察院司法鉴定中心出具的《技术性审查意见书》。
这份《技术性审查意见书》，是为了证明原审采纳的一份《付款通知书》的真实性，这份书证是原审认定顾雏军犯挪用资金罪的一项事实的证据。
顾雏军称法院认定的这项挪用资金事实实际上借款，而原判采纳的《付款通知书》系伪造。而这份书证又出现了另一个版本，最高检的鉴定即为证明两个版本为同一份，其中一份为复印件。
顾雏军在法庭上称，两个版本进行重合对比，很明显不能重合。对此，6月13日的庭审上，上述《技术性审查意见书》的审查人之一的刘烁进行了回应。
刘烁称，如果是复制件，就需要考虑缩放比例的问题，因为不同的复制件，缩放比例是可以调节为不同大小的，如果缩放比例不一致，那就不可能重合，其认为辩方提及《付款通知书》版本一和《付款通知书》版本二不能重合，可能是没有考虑缩放比例的问题。
刘烁进一步称，其提供的《付款通知书》版本一和《付款通知书》版本二可以重合，“两份文件都有手写字迹，人的手写字迹是有很多偶然的因素，这两个字迹可以完全重合，就说明两份文件的缩放比例已经调整统一了。”
首先是法庭辩论阶段，顾雏军判进行了超过一个小时的发言，请求法院改判其无罪。因时间过长，审判长提醒他要珍惜时间。
截至发稿，法庭辩论阶段仍在进行中。
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