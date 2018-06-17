报告称美国科学界女性受骚扰严重：不敢揭发

原标题：报告称美国科学界女性受骚扰严重：不敢揭发怕“惹事”

参考消息网6月17日报道 西媒称，美国国家科学院院长马西娅·麦克纳特12日发表评论说：“虽然越来越多的女性参与到科学界中，承担起责任，领导调查工作，但是数据显示性骚扰事件已经变得司空见惯。”她表示这种“文化”给妇女的身心健康和工作造成明显伤害，“而且这将导致人力资源和潜在人才的巨大损失”。

据西班牙《国家报》网站6月13日报道，医学界以外的朋友不相信她的举证，“你在开玩笑吗？”她们问道；而她的同事和同行则劝她不要揭发，“别惹事了”，她们说。这位女士是美国医学专业从业人员，她知道同事的劝告很有道理，但她也清醒地认识到，医学界的性骚扰事件太多，如不加以揭露，放任自流，最终受害的是她自己。

报道称，这只是《国家科学、工程和医学学院妇女遭受的性骚扰调查报告》中列举的数十个证据之一，三大科学部门在12日公布了这份报告。这是迄今以来关于性骚扰问题最详尽的分析报告，经历两年多时间的调查，以数百份时间可上溯至上世纪80年代的调查研究、访谈、统计和报告为基础。它的结论指出了一个日益明显且并不让人意外的事实：在这三大领域工作的女性中，超过一半曾在职业培训或者工作中遭受某种形式的性骚扰、性侵犯、职业歧视或者人身歧视。

报道称，目前关于性骚扰的政策法规并没有发挥作用，很多女性的职业生涯因此受阻甚至被迫辞职。

麦克纳特认为，这份报告发表得恰是时候，因为此前“我也是”运动揭开了黑幕，让全球数百万妇女打破沉默，拒绝违背她们意愿的性骚扰行为。面对这一情形，三大机构的回复是坚决的，它们认为，改变现状不仅是紧迫的，而且必不可少。麦克纳特指出说，要作出这种改变，科学院和公私机构必须创造一种完全不同的环境，从根源上避免性骚扰产生：“我们的报告为不同的空间环境提供了详细的解决方案，以减少和消除性骚扰行为的发生。必须要建立一种以多元、包容和尊重为基础的文化”。而在目前，这种文化尚未建立。

报告解释说，通常法律鼓励学院建立的有关性骚扰的法规更多致力于法规的象征性执行和避免责任而不是防范骚扰，也就是说法规最终保护了那些骚扰者而不是受害者。报告指出说，“在投入大量金钱和人力吸引和挽留女性投身科学研究的同时，女性在这些职业中却经常受到恐吓和排斥。即使她们留下来，她们为科学作贡献的能力也因为性骚扰和报复而受到限制”。

责任编辑：刘德宾 SN222