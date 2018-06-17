原标题：军工领域“大老虎”孙波落马，任职船舶领域国企高层多年

中央纪委国家监委网站6月16日晚间发布消息，中国船舶重工集团有限公司党组副书记、总经理孙波涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

孙波 资料图

孙波出生于1961年，1982年8月大连工学院船舶设计与制造专业本科毕业，2007年7月获得大连理工大学船舶与海洋结构物设计制造专业工学博士学位，研究生学历，高级工程师（研究员级）。

他曾任中国船舶重工集团公司党组成员，兼任中国船舶重工股份公司总经理、大连造船厂集团有限公司董事长等职，2012年4月任中国船舶重工集团公司副总经理，2015年3月任中国船舶重工集团公司董事、总经理、党组副书记并工作至今。

很多军迷对孙波所在的中国船舶重工集团公司恐怕不会陌生。

中国船舶重工集团有限公司（简称中船重工，CSIC）成立于1999年7月1日，是由原中国船舶工业总公司部分企事业单位重组成立的特大型国有企业。

中船重工官方网站显示，中船重工作为我国海军装备科研生产的主体力量，承担着航母、核潜艇、常规潜艇、水面舰艇、水中兵器等海军武器装备科研、设计、生产、试验、保障任务。

此外，中船重工自主开发生产了上百种非船舶产品，其中，研制的“蛟龙号”深海载人潜水器成功下潜7062米，刷新了世界同类作业型载人潜水器下潜深度纪录，另外还承接了三峡升船机、港珠澳大桥等国家一批重点工程。

辽宁舰和首艘国产航母均与中船重工有着密切联系。

2018年5月，中船重工官网的一篇文章提到，中船重工是中国海军装备的主要供应商和船舶工业的骨干力量，也是截至目前，我国唯一具备自主设计与建造国产航母的企业集团，拥有众多研发建造实力雄厚的子企业。辽宁舰和此次离港海试的首艘国产航母就是由集团公司旗下研究所进行总体设计，由集团公司旗下上市公司“中国重工”所属大连船厂进行总装总建造；由集团公司旗下上市公司“中国动力”所属各企业制造提供航母动力系统设备；由集团公司旗下上市公司“中国海防”所属各企业制造提供航母与岸空天各通讯系统设备；由集团公司旗下上市公司“华舟应急”所属各企业制造提供航母应急消防系统设备。

责任编辑：张申