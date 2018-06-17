机动式巡视之后孙波落马 老同事前年被查

原标题：机动式巡视之后中船重工总经理孙波落马，老同事前年被查

中央纪委国家监委网站6月16日晚间发布消息称，“中国船舶重工集团有限公司党组副书记、总经理孙波涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。”

出生于1961年孙波1982年8月从大连工学院船舶设计与制造专业本科毕业，2007年7月获得大连理工大学船舶与海洋结构物设计制造专业工学博士学位，研究生学历，高级工程师（研究员级）。

官方简历显示，孙波历任大连造船新厂造船技术所科长，副所长，经营处处长、副总工程师、副厂长，大连新船重工有限责任公司董事、副总经理、总经理，大连造船重工有限责任公司董事、总经理，中国船舶重工集团公司总经理助理，大连船舶重工集团有限公司董事长、总经理，2009年12月任中国船舶重工集团公司党组成员，兼任中国船舶重工股份公司总经理、大连造船厂集团有限公司董事长，2012年4月任中国船舶重工集团公司副总经理，2015年3月任中国船舶重工集团公司董事、总经理、党组副书记。

孙波是中船重工党组近年来又一位落马的成员。此前，孙波的“老同事”、中船重工原纪检组组长刘长虹已于2016年11月落马。

刘长虹自2011年5月起担任中船重工党组成员、纪检组组长职务，而孙波2009年12月就已是中船重工党组成员，二人在中船重工党组共事5年多时间。

2017年9月30日，中央纪委网站转发驻来自国资委纪检组的消息称：“日前，中央纪委驻国资委纪检组对中国船舶重工集团公司原党组成员、纪检组组长刘长虹进行了立案审查。

“经查，刘长虹严重违反廉洁纪律，利用职务上的便利在企业经营、选人用人等方面为他人谋取利益，收受他人财物，并涉嫌受贿犯罪。

“刘长虹身为党员领导干部，理想信念丧失，严重违反党的纪律，并涉嫌违法犯罪，性质恶劣、情节严重。依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，中央纪委驻国资委纪检组研究，并经国资委党委会议审议，决定给予刘长虹开除党籍和公职处分。其涉嫌犯罪问题，司法机关正在依法处理。”

另外值得一提的是，孙波此次被查之前，中央巡视组对中船重工进行了“机动式”巡视。

2017年，十八届中央最后一轮巡视——第十二轮中央巡视曾对中央网信办、国务院扶贫办、中国铁路总公司、中船重工4个单位试点开展“机动式”巡视。

机动式巡视是十八大以来巡视制度的一项重要创新，被称为“游动哨”、“突击队”，其问题导向更加鲜明，根据实际情况，动态、机动选定巡视任务，哪里问题反映突出就去哪里。巡视组有备而来，奔着问题去，目标明确，讲求“短平快”，盯住关键岗位人员、要害部门和知情人，出其不意、攻其不备，快速、高效、精准突破，强化了利剑高悬、震慑常在的威慑力。

中央巡视组对上述4个单位试点开展“机动式”巡视之后，2017年11月21日晚间，十九大后“首虎”、中共中央宣传部原副部长鲁炜落马。第二天，中央纪委网站11月22日发布的《十九大后“首虎”落马，机动式巡视作用彰显》一文称：“机动式巡视出奇制胜，威力十足、震慑十足！”

2017年3月6日至4月5日，陈瑞萍挂帅的中央第六巡视组对中船重工党组进行了“机动式”巡视。随后，2017年6月10日，中央第六巡视组向中船重工党组反馈“机动式”巡视情况时指出，“巡视中，巡视组发现和干部群众反映了一些问题，主要是：‘四个意识’不强，聚焦主业主责不够，落实中央对企业改革发展的政治定位和战略要求存在差距，对上次中央巡视发现问题整改不力；党内政治生活不够严肃，执行民主集中制不到位，有的领导人员没有如实向组织报告个人有关事项；执行干部选拔任用规定不严格，对违规用人、搞‘小圈子’问题反映较多；‘两个责任’落实不够到位，重点领域存在廉洁风险，有的领导人员纪律意识淡薄，顶风违反中央八项规定精神，有的利用企业经营管理权谋取私利等。同时，巡视组还收到一些涉及领导干部的问题反映，已按有关规定转中央纪委、中央组织部等有关方面处理。”

责任编辑：张申