又一家国字头大学：中国核工业大学有望落子天津

原标题：又一家“国字头”大学横空出世：中国核工业大学有望落子天津

渤海之滨的天津或将迎来一所高水平院校。

据《天津日报》消息，为深入贯彻落实京津冀协同发展重大国家战略，深化与央企的全面战略合作，6月15日，天津市与中国核工业集团有限公司签署战略合作框架协议。

根据协议，“十三五”期间，中核集团将联合相关企业，在津规划建设中核集团高端新产业发展基地，加快发展一批国内领先的高端产业，培育发展一批新兴产业，在天津构建具有高附加值、高技术含量、自主知识产权的集团产业链体系，助推天津产业转型升级。

报道还提到，中核集团将在津投资建设中国核工业大学，围绕核产业，建成集人才技能培训、硕士及博士学历教育、国际学术交流、核心技术研发等功能于一体的国家级产学研创新示范基地。

上述官方媒体报道首次披露了中核集团将在津投资建设中国核工业大学的消息。此前，中核集团于2012年11月挂牌成立“企业大学”性质的核工业大学，由核工业管理干部学院和研究生部组成。目前，国内由中核集团参与共建、核科学办学特色鲜明且开展本科教育的高校还有南华大学、东华理工大学等。

澎湃新闻记者查询发现，近期关于核工业大学的消息频传，显示中核集团在人才培养方面开始进一步发力。

例如，据中核集团官网介绍，1月29日，核工业大学2018年度工作会议在京召开。会议强调，作为集团公司培养党员、干部和人才的摇篮，核工业大学要承担起为集团公司培养大量高素质人才的重任，要站在新的历史方位，面向未来，对标世界一流企业大学，创新理念，以市场需求为导向，建设高水平的世界一流核工业大学。

会议还提出，2018年，核工业大学要重点抓好八个方面工作：一是确保核工业大学开工建设；二是加快推进教育培训体系建设；三是加快建立职业教育体系；四是加快研究能力的提升；五是加快校园硬件设施改造；六是加快师资队伍建设；七是加快体制机制改革；八是加强党建和党风廉政建设。

此外，今年6月6日， 中核集团党组成员、副总经理曹述栋拜会了江苏省委常委、苏州市委书记周乃翔，苏州市委副书记、市长李亚平。双方就产业合作、人才培训进行了交流，并共同为核工业大学苏州学院揭牌。

在揭牌仪式上，核工业大学和中核苏州阀门有限公司签署战略合作协议，苏阀公司加挂“核工业大学苏州学院”。据悉，该学院将利用核工业大学平台资源和长三角一体化发展战略机遇，关联对接长三角优质培训资源，努力把苏州学院打造成为兼具核行业特色和苏州地域特色、辐射系统内外、有影响力的区域培训中心。

事实上，关于创办中国核工业大学、储备核工业人才的工作，今年的全国两会上就已有委员发声。

今年3月的全国两会期间，全国政协委员、中核集团中国原子能科学研究院院长万钢在接受科技日报采访时曾建议：应从核工业发展国家战略层面考量，尽快支持创办中国核工业大学，储备好青年基础人才和高水平创新团队。

万钢透露，中核集团正在以核工业干部管理学院、核工业研究生部两个事业法人办学实体为支撑，统筹集团教育培训资源，筹建中国核工业大学，搭建与国际接轨的高端教育培训实体。他还建议，参照中科院大学、社科院大学办学模式，在开展研究生培养和在职人员再教育的同时，发挥行业办学特色和优势，开展小规模、急需的本科专业教育，以满足中国核工业发展不同梯次专业人才建设需求。

责任编辑：张义凌