光电学专家张翔7月17日将履新港大校长 任期五年

原标题：光电学专家张翔7月17日履新港大校长 任期五年

中新网6月20日电 据香港《大公报》消息，香港大学去年委任光电学专家张翔为新任校长，港大6月19日宣布，候任校长张翔将于7月17日履新，正式展开五年任期。

香港大学候任校长张翔（左）。图片来源：香港《大公报》

张翔去年12月获任命为港大第十六任校长，接替提早离任的马斐森，而马斐森已于今年初离职，首席副校长谭广亨任署理校长也将近半年了，却迟迟没有张翔到任的消息。

今年2月，港大副校长区洁芳曾透露，预计张翔今年暑期前后到任。港大19日终于发表声明，确认张翔于7月17日履新，任期五年。港大署理校长谭广亨昨晚约8时亦向全体学生、教职员及校友发送集体电邮，公布候任校长张翔履新日期，并表示港大成员均热切期待大学在张翔的带领下有新成就，期待在未来的校园活动中与其相见。

资料显示，张翔在美国加州大学伯克利分校任教，现为该校机械工程学系Ernest S。 Kuh讲座教授、美国国家纳米科学中心主任。他专门研究隐形材料技术，其代表作“纳米隐身衣”，曾被美国《时代》杂志列为2008年十大科学发现之一。

张翔生于江苏南京，毕业于南京大学物理系，其后赴美留学，1996年获美国加州大学伯克利分校博士学位，先后获选为美国国家工程院院士、中国科学院外籍院士。

责任编辑：张玉