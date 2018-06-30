外媒惊叹中国工厂基建速度:别墅能在一天内组装完

原标题：新西兰媒体惊叹中国工厂基建速度：别墅能在一天内组装完

参考消息网6月30日报道 新媒称，中国工厂每年可为新西兰建造8000套住宅。

据新西兰“新闻原料”网站6月28日报道，价格是玛吉和帕特·兰伯恩选择他们在克赖斯特彻奇的集成住宅的主要原因，这套住宅是一家中国工厂生产的。他们对结果很满意。

报道称，兰伯恩夫妇在克赖斯特彻奇一处山坡上的有3个卧室的住宅是在一家中国工厂里建造的。在这套住宅运抵利特尔顿港的码头10天后，他们就搬进了新家。

4年前向兰伯恩夫妇交付新住所的Ecotech Homes说，到2019年中期，中国工厂每年可建造7000至8000套住宅来帮助满足新西兰住房市场的需求。

报道称，目前这家公司的由中国工厂建造的大约60套住宅散布在新西兰全国各地。公司创始人托尼·弗罗斯特正在为更大规模的住房和商业开发做准备。

报道还称，巨大的中国工厂生产配有卫生间和厨房的房屋模块。相对不熟练的新西兰本地工人负责把这些模块组装起来。

住房部长菲尔·特怀福德希望，10万套政府Kiwibuild项目住房有一半以上是集成房。一个庞大的政府官员和开发商代表团将于下月前往亚洲，考察亚洲的集成房工厂，其中包括与弗罗斯特合作的雅致公司。

报道称，新西兰政府刚刚宣布打算修改移民规定，这使建筑业雇用海外员工变得更加容易，以填补约3万个交易员和项目经理的人员缺口。

不过弗罗斯特表示，离岸构建将减少对外来务工人员的需求，Ecotech正在开发一种有3个卧室的联排别墅，这种别墅可在一天内现场组装完。

他说，中国工厂的效率在这里是难以企及的，他们的发货速度也是一大优势。

弗罗斯特说：“如果我们现在有一笔1000套住宅的订单，我们可以在12个月内完成。”

他说：“离岸制造业单靠自己是无法满足（住房需求）的，本地制造业也不可能靠自己满足住房需求；需要一个组合。”

弗罗斯特称，对于在郊区建造单层一次性联排别墅，离岸构建不比传统施工方法节约多少成本。

他说：“但对于山区和偏远地点的多层和商业项目，我们可以节省大约30%的成本，并使项目的速度提高1至2倍。”

弗罗斯特称，他们已经确保中国建造的房屋能够满足当地条件。他们在6年前交付的第一栋集成住宅经受住了西海岸天气的不断“冲击”。

责任编辑：张岩