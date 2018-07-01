英媒：女星婚姻观引讨论潮 折射中国社会罕见变化

原标题：英媒：单身女星婚姻观引讨论热潮 折射中国社会罕见变化

参考消息网7月1日报道 英媒称，中国女演员俞飞鸿两年前在谈话节目上对婚姻问题的发言再度在中国社交网络上发酵。在中国第四次单身潮下，单身也很好、单身女性都很正常、不着急结婚等观点引起了网友的共鸣。

据英国广播公司网站6月29日报道，俞飞鸿今年47岁，未婚，因出演好莱坞电影《喜福会》和电视剧《牵手》成名。2014年，43岁“高龄”的她凭借电视剧《小丈夫》再度走红，被称为中国娱乐圈的“冻龄女星”。

报道称，引发热议的是俞飞鸿参与电视谈话节目时的言论，这期节目在2016年5月播出，但最近这次对话的视频被制作成长图片，在社交媒体上获得上万的转发和评论。中国国内媒体与自媒体纷纷发文讨论俞飞鸿的婚姻态度。

两年前的节目中，她与主持人和嘉宾对谈，这两名男士问未婚的俞飞鸿，“你为什么这么长时间以来一直单身到现在呢？”，“你觉得老一个人呆着，精神正常吗？”，“你一个人呆着的时候你烦吗？会想到要吃点东西跟人聊聊天吗？”

在一些网友看来，这些问题非常不礼貌。但是俞飞鸿坦然回答，关于单身或结婚，“我不觉得这对我来说是一个什么特别困难的选择题，我觉得哪个更舒适就处在哪个阶段” 。她表示，自己不是独身主义者，也不是不婚主义者，只是并不着急到什么年龄就一定要结婚。

责任编辑：张玉