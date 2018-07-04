民进党助“禁止五星红旗公投”案过关被批：玩火

原标题：包承柯：民进党助推“禁旗公投”是在玩火

香港中评社报道，自今年年初降低“公投”门槛的“修订版公投法”施行以来，在民进党当局或暗或明的纵容、助推下，挑战两岸关系的“公投”案接二连三出现。最近民进党呼吁党工助推的“禁止五星红旗”等五项“公投”案过关的新闻曝光，又是一个例证。这种蓄意挑起事端的做法是在“玩火”，势必升高两岸关系的紧张对立。

30多年来，两岸交流日益增多，台湾民众对大陆的认同度日益提高。一些积极支持两岸关系和平发展、赞成两岸实现统一的台湾民众开始举起五星红旗走上台湾街头，公开抨击顽固坚持“台独”立场、破坏两岸关系和平发展的民进党当局，让其如鲠在喉。今年11月有台湾新一轮“九合一”地方选举，民进党当局担心低迷的支持度冲击民进党的选情，推出“禁止五星红旗”和“参加国际组织”等五项“公投”，企图通过激化两岸紧张对立换取深绿民众的支持，以巩固其基本盘。

五星红旗被台湾民众所认同和接受在台湾已经不是新闻，这是两岸社会融合的必然结果。上世纪80年代，台湾当局开放老兵返乡探亲，就有老兵带着五星红旗从大陆返台；在两岸交流交往前沿的金门岛上，大街小巷随处可见五星红旗；台湾渔民在外海捕鱼时，受到外国政府执法船的干扰，为了保护渔船不受损失，也常挂上五星红旗；更有台湾当局所属的船舶为在同日方有争议的海域进行科学考察时，挂上五星红旗以躲避日方舰船的干扰；几年前的8月15日，台湾保钓人士曾经举着五星红旗登上了钓鱼岛，宣示中国对钓鱼岛的主权。

自从蔡英文当局上台以来，因拒不接受“九二共识”，导致两岸关系恶化，引起台湾民众的不满。很多台湾民众举起五星红旗走上街头，表示抗议。2017年元旦台湾反“独”人士魏明仁在彰化市二水乡举行五星红旗升旗仪式，表达支持两岸走向统一的立场。这些活动引起岛内“台独”势力、“台独”分子的强烈不满，从明里和暗里向坚持统一的人士施加压力，要求摘下五星红旗。去年10月1日，很多台北市民不满当局的两岸政策，公开在蔡英文办公场所周围插上五星红旗，让民进党和深绿人士跳脚。民进党最近被曝动员党工协助推动在“禁止五星红旗”等“公投”联署书上签名，暴露了该党对五星红旗在岛内到处飘扬的恐惧和不耐，“必欲除之而后快”。

为推动和实现“台独”目标，蔡英文当局作了精心的准备，去年底以来，逐渐由“暗独”转向“明独”。今年3月，台湾“中选会”无视各方反对意见，竟然通过了“2020奥运正名”公投提案，使得该提案进入第二阶段联署。现在，民进党当局又继续加推“禁止五星红旗”公投提案，还助推要“参加国际组织”的公投提案等。这些形形色色的公投如果成案，显然是一个系列性的“台独分裂”行为的发展，是把“法理台独”议题化整为零，以分进合击的方式暗度陈仓，蒙骗台湾民众，蒙骗国际社会。把以上各个议案归整起来就可以看到蔡当局推行“台独”政策的企图心，即从“改名”、“去中”到“走向国际”。通过“议题拆剪”形成“议题系列”，最终达到改变两岸关系现状，遂行“法理台独”，其结果只能是把台湾引向灾难。

蔡英文当局的“台独”政策和手法与李登辉和陈水扁大张旗鼓地推动“特殊的两国论”和“一边一国论”不同。她采用更为隐蔽的手法，以“边缘议题”为政治幌子，蒙骗台湾的中间选民，以“打擦边球”的方式实现变相让“台独”法案获得通过，达到“法理台独”的实质目的。此外，还能争取尚未认识“台独”危害的民众支持。

蔡英文当局推动“台独”不得人心。不管是“2020奥运正名公投”，还是“禁五星红旗公投”，或是“台湾参加国际组织公投”，都是蔡当局在操弄两岸对立，意在制造台湾民众对大陆的不满，对抗已经被广泛所接受的“九二共识”，借此在年底选举中捞取好处。

面对台湾当局不断操弄和推进“台独”的政治目标，祖国大陆不会坐视台湾岛内“台独”势力所推行的系列“台独公投”不管。台湾属于中国一部分的事实是无法改变的，近14亿大陆民众不会接受任何把台湾从中国领土分裂出去的企图，大陆方面也会相应地推出反制“台独”的举措。任何无视中国人民维护国家主权和领土完整的决心和能力的图谋和行径，都不可能得逞，只会玩火自焚。6月13日，国台办新闻发布会上马晓光就此表示，“民进党当局不思悔改，继续煽动民粹，操弄‘公投’，蓄意挑衅一个中国原则，肆意破坏两岸关系和平稳定。这种玩火行为必将自食恶果，进一步损害台湾同胞的利益。”（作者包承柯，系华东师范大学两岸交流与区域发展研究所副所长）

责任编辑：张申