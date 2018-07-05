中企承建吉布提自贸区开园 48.2平方公里非洲最大

原标题：中企承建吉布提自贸区5日开园 将成为非洲最大

[文/观察者网 尹哲]5日，吉布提港口和自由区管理局（Djibouti Ports and Free Zones Authority）官方推特发布，正式开放吉布提国际自由贸易区（Djibouti International Free Trade Zone），并将主办首届中非经济论坛（China-Africa Economic Forum），“此举这是吉布提历史上的一个里程碑，巩固了该国作为全球贸易中心的地位”。

而据《环球时报》当天报道，在吉布提政府的支持合作下，该自贸区由中国招商局集团、大连港集团联手参与开发、建设、管理和运营。

另据印度杂志《Logistics Update Africa》当地时间2日报道，自贸区一期工程占地6平方公里，此次开放的一期工程首发区面积超过2.4平方公里，园区规划总面积将达到48.2平方公里。吉布提总统奥马尔·贾勒赫（Omar Guelleh）将正式宣布开园。

吉布提港口和自由区管理局（DPFZA）官方推特截图，下同

印媒透露，该自贸区将率先为中国招商局保税物流有限公司（China Merchants Bonded）和来自埃塞俄比亚的东非控股（East Africa Holdings）以及一家酒店提供两个仓库。

开放自贸区和主办中非经济论坛均符合吉布提长期发展战略，即“2035年愿景”（Vision 2035）。

该愿景于2014年11月发布，力图使吉布提利用其扼红海到印度洋的要冲曼德海峡的战略位置，在未来20年内将自身打造成地区性的航运港口和商业中心，成为东非的迪拜、新加坡，进入中等收入国家行列。

此外，上述官方推特还表示，吉布提国际自由贸易区将很快成为非洲最大的自由贸易区之一。

这项工程预计将创造20万个新的就业机会，并巩固该国在“一带一路”倡议中，作为全球海上贸易路线之间战略联络的作用。

自贸区内将支持物流业（运输，保税仓储，配送）、商业（散装保税货物交易，商品展示，免税商品零售）、加工制造业（包装生产，材料轻加工和食品加工）等的需要，另外还将满足企业金融服务、信息服务、住宿、办公场所和培训设施等。

2017年1月16日，中企参与建设的吉布提国际自贸区在吉布提举行开工典礼。图源：中国一带一路网

印媒评价道：“它将允许外国投资者从一系列激励措施中受益，譬如零资产、零分红，零企业所得税和零增值税等，并且还将为服务、贸易和制造业公司提供全方位的解决方案，将吸引来自世界各地的企业。下一步，该自贸区还将吸引诸如汽车、家用电器等行业的企业入驻。”

资料图：吉布提港口

值得一提的是，2017年8月1日，中国人民解放军驻吉布提保障基地部队进驻营区仪式在基地营区举行。

这标志着我国首个海外保障基地建成和投入使用，将更好地履行起在亚丁湾、索马里海域护航以及开展人道主义救援等国际义务。

责任编辑：余鹏飞