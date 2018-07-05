江苏泰兴连遭环境部严批 市委副书记等5人被问责

原标题：江苏泰兴短期内连遭环境部严批后续：市委副书记等5人被问责

针对江苏泰兴前阵子接连遭到生态环境部严厉批评一事，泰兴市官方向澎湃新闻（www.thepaper.cn）表示，泰州、泰兴两级纪委、监委第一时间介入开展调查，已对两起污染事件整改不力的问题并案处理。

目前，问责了5名干部。其中，泰州市纪委、监委决定，给予泰兴市委副书记、泰兴经济开发区党工委书记张坤党内警告处分，给予泰兴经济开发区党工委副书记、泰兴经济开发区管委会主任吉勇党内严重警告处分。

泰兴市纪委、监委给予泰兴经济开发区管委会副主任王新宇行政记大过处分，给予滨江镇环保科科长景龙飞党内警告处分，给予泰兴市滨江污水处理有限公司法定代表人、常务副总经理曹国家撤销党内职务处分。

至于后续是否还将对其他相关责任人进行问责，泰兴官方透露，正在按程序报批。

近日，江苏泰兴卷入一场史无前例的“环保风暴”中——前后相距不到10天，两次因环境污染整改不力问题遭到生态环境部“曝光”。

先是6月11日，泰兴滨江污水处理有限公司被曝在长江边违法倾倒污泥，两年不仅未整改，还变本加厉；接着，6月20日，泰兴化工园区被通报，在长江边非法填埋危废，两年来“敷衍了事”。

值得关注的是，泰兴相关部门7月5日表示，泰兴决定加大问责问效力度，对整改工作进展缓慢、作风不实，不担当、不作为的责任人及时严肃追责，确保整改承诺落实到位、环境风险隐患整改到位、群众反映的环境问题解决到位。

泰兴相关部门表示，倾倒污泥点及掩埋危废地块均在按照相关方案进行整改，并及时将整改进度上报相关部门。

泰兴相关部门向澎湃新闻透露，下一步，当地将痛定思痛，加快解决历史遗留问题，彻底排查，确保整改到位。同时，做到举一反三，加强污染整治。据透露，近期制定了“向环境污染宣战”的实施方案。

泰兴实施“产业创新转型三年行动计划”进入“加速度”，强势推进“减化”工程，按照要求，今年完成关停22家化工企业的目标。而对于沿江一公里范围内的化工企业，则将加大关停力度。

值得一提的是，泰兴官方还表示，将提升企业转型升级的标准，再确定一批搬迁转移项目。从严环境执法监管，倒逼企业转型升级。在此前工作的基础上，确保今年基本建成12公里的长江生态湿地和绿色廊道主体工程。

责任编辑：余鹏飞