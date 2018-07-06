原标题：省级组织部长密集调整，鄂川皖三省空缺待补

多个省份近日迎来省级组织部部长的集中调整：继于绍良、黄建发后，安徽省委常委、组织部部长严植婵也已履新。

7月6日，据安徽日报客户端消息，日前中央决定：严植婵同志不再担任安徽省委常委、委员职务，另有任用。

同一天，广西日报-广西云客户端发布消息称，中央批准，严植婵同志（女）任广西壮族自治区党委委员、常委。

目前，官方尚未正式披露新任广西党委常委严植婵的兼职。

十九届中央候补委员严植婵出生于1964年5月，女性干部，广东阳春人，1985年6月入党，1985年7月参加工作，中山大学政治与公共事务管理学院行政管理专业毕业，在职研究生学历，管理学硕士，讲师。

严植婵曾长期在广东省内工作，先后担任过华南农业大学团委书记，华南农业大学动物科学学院党总支书记，湛江市委常委、组织部部长，湛江市委副书记、政法委书记，广东省司法厅厅长、党委副书记、党委书记，揭阳市委书记等职。

2017年5月，已担任揭阳市委书记两年的严植婵升任广东省委常委、统战部部长，跻身副部级干部。4个月后，同年9月，严植婵离开长期工作的广东省，北上出任安徽省委常委、组织部部长，直至此次履新。

澎湃新闻（www.thepaper.cn）注意到，近日职务调整的3名省级组织部部长均为跨省调动。

7月2日，十九届中央候补委员、湖北省委常委、组织部部长于绍良（1964。 7）转任上海市委常委、组织部部长，填补履新吉林省委常委、常务副省长的吴靖平留下的职缺。

7月3日，2010年下派“京官”之一、四川省委常委、组织部部长黄建发（1965.1）转任浙江省委常委、组织部部长，接替任振鹤转任浙江省委常委、省纪委书记后留下的职缺。

随着此次省级组织部部长密集调整，目前湖北、四川、安徽3省省委组织部长一职空缺待补。

责任编辑：余鹏飞