北外中科大等8校试点在四川不只看高考成绩招录

原标题：高考成绩非唯一录取依据 8所高校在四川试点综合考核招录

新华社成都7月15日电（记者吴晓颖）记者15日从四川省普通高校招生录取现场获悉，今年高考招生录取中，8所试点院校在四川采用综合考核招录模式，即实行高考成绩、高中学业水平考试成绩、综合素质评价及高校自行测试结果相结合的录取办法。

据悉，今年在四川试点综合考核招录的8所院校为：北京外国语大学、中国科学技术大学、中国科学院大学、上海科技大学、上海纽约大学（中外合作办学）、昆山杜克大学（中外合作办学）、南方科技大学、深圳北理莫斯科大学（中外合作办学）。在这8所学校中，除中国科学技术大学实行按比例投档外，其他7所高校均不设投档比例。

目前，8所综合考核试点院校均完成在川招生。录取中，凡通过这些学校举办的能力测试或综合评价面试，且上四川省本科第一批录取控制分数线，并在提前批第一志愿栏中填报相关试点院校的考生，四川省教育考试院在投档时即将符合条件的合格生源投给高校，由招生院校根据考生的综合评价成绩择优录取。

以北京外国语大学为例，今年在四川共招收文、理科学生20人。该校采取基于高考成绩的综合评价录取模式，即根据“学生高考成绩占70%、学校能力测试成绩占30%”进行综合评价排名，择优录取。其中，学校能力测试内容分为中文面试和外语口试两部分。学生入校后采取小班教学，培养主要服务国家“一带一路”发展的高端外语人才。

上海纽约大学今年在四川共招收文、理科学生21人。该校采取结合高考成绩、“校园日活动”评价、高中学业水平考试成绩、学生综合素质评价等择优录取。该校招生办主任周鸿介绍，报考上海纽约大学的学生必须参加“校园日活动”，获得预录取资格才有机会录取。即学生必须参加24小时活动并全程用英语交流，主要考查学生的综合素质和能力，由该校教师跟踪评价学生的活动表现。

四川省教育考试院相关负责人说，打破以高考分数为唯一录取依据是8所试点院校的共同特征。不少高校都把重点放在全面考核学生综合素质方面，高考成绩只占综合成绩的一定比例。

责任编辑：张义凌