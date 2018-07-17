中国反制美加征关税措施违反WTO规则？外交部回应

原标题：2018年7月17日外交部发言人华春莹主持例行记者会

问：一段时间以来，美国通过发布多份报告，指责中国不遵守世贸组织规则，并将此作为对中国实施单边贸易措施的重要理由。中方对此有何评论？

答：中国加入世界贸易组织17年来，履约守信，付出巨大努力和代价，为世界经济作出了重要贡献，自2002年以来，中国对世界经济增长的年均贡献率接近30%，国际社会对此有目共睹。

如果中国不遵守世贸组织规则，中国为什么选择加入世贸组织？当年中国政府作出“入世”决定，是因为笃信融入经济全球化符合历史潮流，促进自由开放贸易能够互利共赢。“入世”17年以来，中国初心不变，言行如一。中国大幅削减汽车关税，相关排量乘用车进口额从2001年到2017年年均增长26.4%，贸易逆差由8.7亿美元增至343.5亿美元。中央政府清理法律法规和部门规章2300多件，地方政府清理地方性政策法规19万件。

如果中国不遵守世贸组织规则，中国为什么全面履行“入世”承诺？中方不久前发表了《中国与世界贸易组织》白皮书，用事实和数字说话，明确表明中国在货物降税、服务贸易开放、进口配额等非关税措施等方面已全面履行承诺，关税总水平由2001年的15.3%降至9.8%，民营企业和外商投资企业进出口占全国进出口总额的比重由2001年的57.5%上升到2017年的83.7%，服务领域外资准入门槛不断降低。中国对外支付知识产权费年均增长17%，发明专利申请量连续7年占据世界之首。

如果中国不遵守世贸组织规则，中国为什么始终坚定维护WTO核心价值和基本原则？中方坚信，只有以契约精神遵守维护国际规则，才能维护多边贸易体制的权威性和有效性。中国始终倡导建设开放型世界经济，建设性参与贸易谈判等世贸组织工作，通过加入《贸易便利化协定》等推动贸易自由化便利化，全力支持发展中国家融入多边贸易体制，在主办亚太经合组织领导人北京非正式会议、二十国集团领导人杭州峰会、金砖国家领导人厦门会晤期间，推动将支持多边贸易体制、反对贸易保护主义写入成果文件。中国过去没有、现在没有、将来也不会动辄采取单边措施，违背自由开放、非歧视、关税约束、“特殊和差别待遇”等世贸组织的根基。在大是大非面前，中国讲原则、守信用、有担当。

中国遵守世贸组织规则、履行世贸组织承诺的努力获得了国际社会的广泛认可。在前几天世贸组织对中国进行的第七次贸易政策审议中，各方普遍积极评价中国自主开放和继续全面深化改革的举措，高度赞赏中国对多边贸易体制的支持和贡献。世贸组织总干事阿泽维多表示，自中国2001年加入WTO以来，中国在世贸组织中的作用与日俱增，非常了不起，值得点赞。实际上，美国自己也已连续发布16份关于中国履行WTO承诺情况报告，除了今年，前15份中都未出现“做错了”这个说法。

再来看看美国。美方不仅把美国一个国家的利益凌驾在全球利益之上，而且把美方的国内规则凌驾于全球规则之上。在WTO，没有一个国家支持美方的单边主义行为。

刚刚来华出席第二十次中欧领导人会晤的欧洲理事会主席图斯克今年6月就曾指出：“基于规则的国际体制正在受到威胁，令人吃惊的是，造成威胁的不是别国，而是构建这一体制的美国。”包括美国彼得森国际经济研究所所长亚当·珀森等多位国际经济界权威专家也公开表示，今天的美国政府是对当今世界经济秩序的最大威胁。

知人者智，自知者明。中国将继续当遵守世贸组织规则的模范生，也希望美方用实际行动尊重和遵守WTO规则，维护以WTO为核心的多边贸易体制。

问：第二十次中国欧盟领导人会晤昨天在北京举行。你如何评价这次会晤？

答：昨天，第二十次中国欧盟领导人会晤在北京成功举行。习近平主席会见了欧洲理事会主席图斯克和欧盟委员会主席容克，李克强总理同图斯克主席和容克主席共同主持了会晤。双方发表了《第二十次中国欧盟领导人会晤联合声明》，其中还包括《中欧领导人关于气候变化和清洁能源的联合声明》。

双方一致同意，在当前纷繁复杂的国际形势下，中欧作为世界两大稳定力量和两大主要经济体，应加强战略沟通和协作，携手维护多边主义和基于规则的自由贸易体系，共同维护开放型世界经济，促进贸易和投资自由化便利化，完善全球经济，促进世界和平、稳定与发展。

图斯克主席和容克主席表示，欧中全面战略伙伴合作意义重大，欧盟感谢中国支持欧洲一体化进程，愿同中国扩大各领域合作。欧中都致力于多边主义，都主张维护以规则为基础的国际秩序，欧中双方应共同承担责任，抵制保护主义和单边主义，尊重公认的国际规则，汲取历史经验教训，在相互尊重基础上处理国家间关系，通过多边协商完善多边贸易体系。

特别值得一提的是，会晤期间双方宣布交换中欧投资协定的清单出价，标志着中欧投资协定谈判进入新阶段。这表明，面对单边主义和保护主义抬头的形势，中欧不仅有共同立场，也在用实际行动维护多边主义和自由贸易。这有利于进一步坚定中欧企业界开展合作的信心。

今年是中国改革开放40周年。中方正在推进新一轮对外开放，宣布并实施了一系列开放新举措，未来还将向中国人民和世界交出全面深化改革、扩大开放的更好成绩单。相信这将为中国与包括欧盟在内的世界各国提供更加广阔的合作空间和更加光明的合作前景。

我们愿同欧方认真落实领导人会晤达成的重要共识，在相互尊重、公平正义、合作共赢的基础上共同努力，推动中欧全面战略伙伴关系百尺竿头更进一步，为这个世界注入更多稳定性和正能量。

问：你刚才说中方将继续遵守WTO规则，《争端解决谅解》（DSU）第23条规定各国不得采取报复措施，而应该诉诸贸易纠纷解决程序。中国对美加征关税采取反制措施，是否意味着中国并未遵守WTO规则？

答：中方已经多次用事实和数据全面阐释了为什么中国忠实履行了入世承诺，遵守了WTO规则。

你问为什么中方对于美方单方面加征关税要采取反制措施？商务部副部长王受文近日已经在日内瓦阐明了中方立场。美国依据301条款采取的措施是典型的单边主义做法，违反了世贸组织最惠国待遇原则和关税约束原则。美方明知其301条款违反世贸组织裁决，依然蔑视践踏多边规则，中方从维护多边贸易体制立场出发，第一时间将美措施诉诸世贸组织争端解决机制。按照世贸组织解决争端正常程序，对已经裁定违法的301条款措施，仍需2年才有结果。面对美方无理讹诈，中方被迫采取必要回应措施，这一回应既有充分的事实基础，也有坚实的国内法和国际规则依据。近期，大家都看到，针对美国232条款措施等单边主义措施，包括加拿大、墨西哥等多个世贸组织成员国也都采取了相应反制措施。

问：昨天，俄罗斯总统普京和美国总统特朗普在芬兰赫尔辛基举行会晤。中方对此次会晤有何评价？你认为会晤是否会影响中俄关系和中美关系？

答：我们注意到有关报道。中方对俄美元首在赫尔辛基举行会晤表示欢迎。俄罗斯和美国都是联合国安理会常任理事国和具有重要国际影响的大国，对国际和平与安全负有重要责任。中方乐见俄美改善关系。希望双方加强沟通对话、扩大合作，这有利于世界和平与发展事业，有利于国际社会携手应对共同挑战。

我们对中俄全面战略协作伙伴关系充满信心，中俄关系不会受到任何外部因素影响。我们对发展中美关系的立场也是一贯明确的。

问：你刚才说中国依法对美采取反制措施，那么你能否说明是哪些具体的法律？

答：你问的很具体，我建议你去问中国商务部主管官员，他们一直在很专业地处理有关问题。其实你倒不妨去问问美方有关官员，他们进行的所谓301调查和加征关税措施，依据的是什么法。

问：据澳大利亚媒体报道，美国和澳大利亚将于7月23日至24日举行外交国防“2+2”磋商，其中一项议题是讨论应对中国对太平洋岛国的“恶意干涉”问题。中方对此有何评论？

答：我看到了有关报道。我们对美澳即将举行的外交国防“2+2”磋商予以关注。希望美澳有关磋商的目的是真正促进地区的和平稳定。

关于应对中国对太平洋岛国的所谓“恶意干涉”，我不知道这真的是美澳磋商的一项议题，还是仅仅是媒体的一种猜测。但大家一定都还记得，针对前一段时间个别媒体有关中国与太平洋岛国关系的恶意炒作，太平洋岛国的多位领导人和一些主流媒体纷纷挺身而出，澄清事实、公布真相。他们表示，和某些国家不同，中国善于倾听太平洋岛国人民的心声，在充分尊重太平洋岛国政府和人民意愿、充分考虑太平洋岛国发展需要的基础上，给予岛国最需要的帮助。

这里我还有一个最近的例子。中国海军“和平方舟”医院船近日访问了巴布亚新几内亚，为当地民众提供免费诊疗服务，完成诊疗4000余人次，受到当地民众热烈欢迎。巴新总理奥尼尔登上了“和平方舟”医院船，高度赞誉“和平方舟”的再次到访进一步增进了两国人民的友谊，深化了两国战略伙伴关系。

除巴新外，此次“和平方舟”医院船还将赴瓦努阿图、斐济、汤加等太平洋岛国提供人道主义医疗服务。我想，这仅仅是中国与太平洋岛国发展友好关系、增进当地民众福祉的又一生动事例。中方将继续在和平共处五项原则基础上发展同各岛国友好合作关系，为支持岛国经济和社会发展，维护岛国地区的和平稳定作出更大贡献。

责任编辑：张义凌