中国最大马力无人遥控潜水器下线:水下可捡针(图)

原标题：国内最大马力无人遥控潜水器下线：可提4吨重物，水下可捡针

国内轨道交通巨头中国中车（601766.SH，01766.HK）在深海装备领域再进一步，由其生产的国内最大马力的无人遥控潜水器（ROV）今日下线。

7月17日，中车时代电气（03898.HK）旗下的上海中车艾森迪海洋装备有限公司（简称“SMD上海”）在上海揭牌，并宣布由其生产的国内最大马力的3000米级重型工作级无人遥控潜水器（ROV）下线。

这是中国中车于2015年并购英国SMD公司后，在国内研制生产的首台套深海装备。中车时代电气为中国中车旗下企业。

此次下线的ROV，目前为全球范围内功率最大。其系统功率为250马力，与一台宝马X6的功率相当。该潜水器能深入3000米深的海底，轻松提起4吨的重物。

据中车时代电气方面介绍，ROV大体分为两类，一类是观测级ROV，主要用于海洋科考等，只需要到海底勘探、取样等，功率相对较小；另一类是作业级ROV，主要用于海洋救捞、海底施工作业等，功率相对较大，但一般不超过150马力，此次世界最大功率的重型ROV问世，能进一步提升我国在海洋救捞、海底施工等方面的深海作业能力。

上海中车艾森迪海洋装备有限公司副总经理严允在接受澎湃新闻记者采访时表示，与同类型产品比较，此次下线的3000米级重型工作级ROV先进性在于，能够实现在甲板的操作舱内通过观看显示屏灵活操作水下动作，且操作信号实时传输，没有时间误差。在水下作业时，若周边能见度高时，可视范围可达到3米。若清晰度不高，正常则可保持在1米左右，也可同时使用声呐进行探测定位。

值得注意的是，该潜水器的精度非常高。据严允介绍，操作精度能达到几毫米，可实现在水下捡起一根针。

此外，在航行时该潜水器可自动定深定高，涉及到目标作业则需要人工操作。且专业人员的培训需要模拟仿真培训加实操，大概需要3至5年时间。

中车株洲所副总经理、SMD公司董事长陈剑在接受澎湃新闻记者采访时表示，此次下线的3000米级重型工作级ROV是中国第一台商业化深海机器人，未来将会实现批量生产。之后还将围绕更深的海洋、更小的体积、无人化和智能化方向去开发产品。一方面，可以降低产品成本，另一方面还可提高作业效率，更关键的是，可以给用户提供更好的操作界面。

陈剑表示，未来SMD的重点发展方向将会围绕深海作业，包括油气工程、深海铺缆，以及近海作业，包括海上风电项目的电缆铺设等。

在陈剑看来，作为国内轨道交通巨头的中车之所以进军海洋领域，是因为海上和陆地产品都有一个共同特点，都属于高端装备。“中车的远景是致力于高端装备的制造。”

SMD公司的主要产品包括水下机器人ROV、挖沟铺设产品、水下采矿装备、陆地作业机器人、可再生资源装备。工作级的ROV包括轻型、中型和重型三类产品，在公开市场上排名全球前三名。2015年，中车时代电气斥资约1.3亿英镑（约合12亿元人民币），收购该公司100%的股权，正式进军海洋工程装备领域。

据陈剑介绍，目前，不仅仅在国内，在全球的深海装备领域，中车已经成为龙头老大，其中挖沟机在全球占了67%以上的市场份额，稳居龙头地位，7月17日当天下线的ROV深海机器人在全球排名前三。

责任编辑：余鹏飞