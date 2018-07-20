暴雨致兰州火车站多趟列车晚点停运 部分旅客滞留

原标题：暴雨致兰州火车站多趟列车晚点和停运

新华社兰州7月20日电（记者陈斌）兰州及周边地区20日突降大到暴雨，部分地区短时最大降雨量超过100毫米，因铁路遭受暴雨影响，兰州火车站多趟列车晚点，造成部分旅客滞留。

据中国铁路兰州局集团介绍，截至20日19时，仍有武威至兰州T6202次、西宁至郑州K178次、西宁至北京西T176次、西宁至武昌K622次等多趟列车晚点，晚点列车主要集中在陇海、兰新、宝成等方向，晚点时长在2—3小时左右，其中兰州—成都K858次、兰州—宁波K1042次列车20日停运。

为做好晚点列车应急处置工作，保证滞留旅客顺利改签退票，兰州火车站启动应急预案，组织志愿者为滞留旅客提供饮用水、免费手机充电设备等，并增开6个晚点列车退改签窗口，加派人力维护自助设备，帮助滞留旅客尽快办理各项业务。

兰州火车站站内广播系统、LED显示屏、官方微博等平台将会及时播报最新列车运行情况和晚点信息。铁路部门提醒，出行旅客请留意车站发布的信息，及时注意列车时刻变化，避免耽误行程。

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