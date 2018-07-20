暴雨致兰州火车站多趟列车晚点停运 部分旅客滞留

原标题：暴雨致兰州火车站多趟列车晚点和停运
新华社兰州7月20日电（记者陈斌）兰州及周边地区20日突降大到暴雨，部分地区短时最大降雨量超过100毫米，因铁路遭受暴雨影响，兰州火车站多趟列车晚点，造成部分旅客滞留。
据中国铁路兰州局集团介绍，截至20日19时，仍有武威至兰州T6202次、西宁至郑州K178次、西宁至北京西T176次、西宁至武昌K622次等多趟列车晚点，晚点列车主要集中在陇海、兰新、宝成等方向，晚点时长在2—3小时左右，其中兰州—成都K858次、兰州—宁波K1042次列车20日停运。
为做好晚点列车应急处置工作，保证滞留旅客顺利改签退票，兰州火车站启动应急预案，组织志愿者为滞留旅客提供饮用水、免费手机充电设备等，并增开6个晚点列车退改签窗口，加派人力维护自助设备，帮助滞留旅客尽快办理各项业务。
兰州火车站站内广播系统、LED显示屏、官方微博等平台将会及时播报最新列车运行情况和晚点信息。铁路部门提醒，出行旅客请留意车站发布的信息，及时注意列车时刻变化，避免耽误行程。
点击进入专题：暴雨南北呼应波及多个省份 四川甘肃受灾严重
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 FBI局长:美国头号威胁是中国 非俄罗斯
- 【 军事 】 出鞘：中国出口战机为何越来越难找买...
- 【 财经 】 国航乘客亲述急降12分钟:至今没有道歉
- 【 体育 】 托雷斯正式亮相J联赛 举9号战袍露笑容
- 【 娱乐 】 网友纽约拍婚纱照 路人竟是周杰伦昆凌
- 【 科技 】 谷歌VS欧盟：43亿欧元罚款仅是交锋开...
- 【 教育 】 “00后”高考结束：假期玩法你pick哪...
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有