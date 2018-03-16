原标题：外媒称中国黑客攻击涉南海业务美国企业 中方回应

[环球网综合报道]2018年3月16日外交部发言人陆慷主持例行记者会，在会上有记者问到，据报道，一家名为“火眼”的网络安全公司称中国黑客已掀起针对美国工程公司和军工企业的新一轮攻击，这些公司所从事的业务与南海有关。你能否证实并评论？

陆慷回应称，中方坚决反对并打击任何形式的网络攻击，不允许任何国家或个人在中国境内或利用中国基础设施从事网络攻击等非法活动。

中美两国在维护网络安全方面拥有重要共同利益。中方愿与美方继续按照双方2015年达成的网络安全重要共识，利用好两国间现有的网络对话机制，加强网络安全领域的合作。同时，我们希望美方在相互尊重的基础上同中方相向而行，推进相关领域合作。

责任编辑：刘光博