卫健委在北京医院开首场新闻发布会 聚焦老龄化

原标题：国家卫健委举行首场新闻发布会：选址北京医院 聚焦人口老龄化

新京报快讯（记者 许雯）新组建的国家卫生健康委员会3月26日在北京医院举行首场新闻发布会。记者在会上获悉，国家级老年医学研究中心正在筹建中，建成后将专门研究衰老与抗衰老以及老年人疾病防控问题。

在新一轮国务院机构改革中，国家卫生计生委、全国老龄办、国务院医改办等部门职责整合，组建国家卫生健康委员会。其主要职责包括，拟定国民健康政策，协调推进深化医药卫生体制改革，组织制定国家基本药物制度，监督管理公共卫生、医疗服务、卫生应急，负责计划生育管理和服务工作，拟定应对人口老龄化、医养结合政策措施等。

与以往不同的是，本次新闻发布会选在了北京医院举行。资料显示，北京医院是由国家卫健委直属的国家级大型公立医院，以老年系统疾病诊断和研究见长。近年来，随着老龄化问题的日益突出，国家先后成立了国家老年医学中心以及国家老年病临床研究中心，分别于2015年和2016年落户北京医院。

据介绍，国家老年医学中心的主要职责包括开展我国老年相关疾病疑难危重症的诊断与治疗，定期发布我国老年人群健康状况报告、老年重大疾病监测及防治报告，预测我国老年重大疾病发病和死亡、疾病负担、危险因素流行和发展趋势等，这也是目前全国唯一以老年医学为中心的研究平台。

北京医院常务副院长奚桓在发布会上透露了国家老年医学中心建设的最新进展。他表示，北京医院正在积极筹建，规划、申报立项任务，希望在不久的将来能很快通过国家论证，正式立项，推进建设。

责任编辑：张义凌