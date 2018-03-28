美中贸易摩擦在美国内引担忧:希望贸易战永不出现

原标题：“希望贸易战永远不要出现”

——美中贸易摩擦在美国国内引发担忧

本报驻美国记者 章念生 吴乐珺 胡泽曦

当前，美国面临下半年的中期选举、“铁锈带”地区经济难现起色、贫富差距不断拉大……在此背景下，美国政府执意要在贸易问题上挑起战端。贸易战“山雨欲来”，市场行情跌宕起伏，美国政、商、学、农业等各界人士为未来深感担忧，反对贸易战的声音不绝于耳。

“在中国的时候，我最大的感受就是这里的机会太多了”

3月的蒙大拿，大多数地方气温都在零摄氏度左右。在当地农场主弗雷德·瓦克尔位于迈尔斯城的农场，记者看到成群的安格斯牛正放养在积雪未化的牧场里。地处美国西北部的蒙大拿州，面积位居美国第四，素以产牛闻名。当地人告诉外来的客人，在蒙大拿，牛和人的数量比例达到了2∶1。

2017年7月，中国市场时隔14年再度对美国牛肉开放，这对蒙大拿肉牛养殖业来说，实在是一个巨大惊喜。然而，中国市场前景激发的兴奋还未散去，两国经贸风向突变。华盛顿决定对中国出口美国产品大规模加征关税，无疑为蒙大拿人打开中国牛肉市场的计划蒙上了一层阴影。

“在这样的关键时刻，我们两国需要冷静地坐在一起谈谈。”弗雷德·瓦克尔深感忧心地说。

瓦克尔家族在蒙大拿州的农场占地超过1000平方公里，饲养近两万头牛。他告诉本报记者，无论从肉牛的品种，还是养殖环境来看，他对蒙大拿牛肉以质量赢得中国市场都充满信心。眼下，瓦克尔的大计划是在中国市场打出“蒙大拿牛肉”品牌。

2017年11月，中国市场重新开放后不久，瓦克尔加入蒙大拿州联邦参议员史蒂夫·戴恩斯率领的贸易代表团到访中国。也是在那次访问期间，蒙大拿家畜饲养者协会同中国电商京东签署上亿美元牛肉采购和投资意向性协议。

目前，蒙大拿牛肉已经通过大型加工商的渠道进入中国市场，但并没有独立打出品牌。北京之行结束后，瓦克尔在蒙大拿多地参加了市政厅会议，向整个行业介绍同京东合作、在中国打造蒙大拿牛肉品牌的计划。蒙大拿家畜饲养者协会执行副会长埃罗尔·赖斯对本报记者说，“在中国的时候，我最大的感受就是这里的机会太多了。”他说，消费者的购物习惯在发生变化，对高质量产品的需求变得更大。安全、价格、口感、产地等，全部成为消费者购买时的考虑因素，“我们面临的竞争也异常激烈”。

包括瓦克尔在内，蒙大拿的众多农场主和农民都对争取对华出口渠道感兴趣。在同京东的合作计划中，蒙大拿方面希望每年对中国出口9万多头蒙大拿肉牛，按目前市场行情，价值超过1.9亿美元。目前，蒙大拿全州每年向市场输送约100万头牛。如果同京东的合作计划付诸实施，蒙大拿的牛肉销量将增加约10%。更重要的是，这个数目还只是刚刚起步。

蒙大拿《博兹曼每日记事报》去年9月刊发社论，标题就是《蒙大拿必须追逐中国牛肉市场》。该社论指出，“在中国接近14亿人口的大市场中，即使只是占据小小的一部分，也是对蒙大拿农业发展的巨大推动。”

“今天的牛肉行业，已经不存在‘全国’市场一说。全球都处在一个经济体之中……我们是商人，我们。”瓦克尔说。

曾担任联邦参议员数十年的美国前驻华大使马克斯·博卡斯就来自蒙大拿。他接受本报记者采访时说，“无论是高粱、大豆还是猪肉，对于蒙大拿农业出口、美国农业出口来说，中国都是非常重要的市场。”博卡斯认为，对于美中之间存在的经贸问题，特朗普政府的加征关税措施是错误的、危险的，无助于问题解决。这种方式极具对抗性，事实上两国应该保持清醒，以合作化解分歧。

“应通过更加综合全面的方法来解决国际贸易问题”

蒙大拿海伦娜农场主达斯蒂·哈恩告诉记者，离他的农场不远处，有一条铁路经过。“看看那一列列货车！如果查一查车里装的货物究竟发往哪里，你就会知道中国是多么大的一个消费市场，有多少美国大豆正在被运往中国。”

美国《华尔街日报》3月23日的社论指出，美国每年向中国出售124亿美元的大豆，一旦爆发贸易战，美国的地位有可能被巴西取代。日前，美国大豆协会主席海斯多费尔在声明中说，中国是美国大豆最大进口国，每年进口量占美国大豆总产量的近1/3。如今美国农业收入与2013年相比已严重下降，正处在艰难复苏时期。在此情况下，特朗普政府将矛头对准美国大豆业最大的贸易伙伴，令人“极度沮丧”。“美国大豆生产商反对政府的这一决定，这是把对华出口大豆置于危险境地。”

海斯多费尔认为，农业有巨大潜力来改善美国的贸易平衡。预计未来10年中国对美大豆进口量将显著增加，大豆可以引领对华贸易的增长。“我们应该讨论如何促进这个重要市场，而不是冒险失去它。”他说，农业不像其他行业一样能够承受市场和价格的极度波动。如果需求下降，价格暴跌，大豆种植户就会破产，“用不了5年或10年，今明两年就会发生”。

加州葡萄酒协会也发表声明称，特朗普政府的对华贸易政策将严重影响未来美国葡萄酒对华出口。中国是世界上增长最快的葡萄酒消费市场，2017年美国向中国出口了价值近2亿美元的葡萄酒，增长10%。仅加州葡萄酒在过去几年对华出口就增加了450%。加州葡萄酒协会首席执行官罗伯特·科恩表示，美国葡萄酒将因此失去全球最具价值的市场，美国葡萄酒在中国市场的份额将很快被其他国家的酒所取代。加州葡萄酒产业每年为美国经济贡献1140亿美元，在全美提供了78.6万个就业岗位。

“特朗普政府的贸易政策损害了华盛顿州广大居民的利益，涉及农民、工程师、机械师以及大量中产家庭。”美国华盛顿州州长杰伊·英斯利说。华盛顿州是美国出口大州，该州个人贸易量为全美最高。英斯利对特朗普总统的对华进口关税政策表示严重关切，认为需要通过更加综合、全面的方法来解决国际贸易问题，美国应继续与世界贸易组织以及全球伙伴加强合作。

美国彼得森国际经济研究所研究员郑宜珍接受本报记者采访时表示，特朗普政府咄咄逼人的贸易政策增加了不确定性，破坏了世界贸易体系的稳定。在应对美国的贸易政策时，受影响的国家将准备回应美国的贸易政策。这使得企业界在进行商业计划和决策时感到不安，从而阻碍国际贸易和投资的流动，这可能会对全球贸易产生不利影响。与此同时，提高关税会增加生产、基础设施和其他项目的成本。受这一关税影响的美国企业将不得不应对更高的成本。消费者不得不支付更高的价格，美国出口在全球市场将失去竞争力。最终，特朗普的保护措施将损害美国消费者和企业。

（本报美国蒙大拿州比林斯、华盛顿3月27日电）

相关阅读：

中美贸易摩擦加剧

特朗普宣布对600亿美元中国商品征税：这只是开始

特朗普打响对华贸易战 系现代史上中美最大贸易战

中方反击

商务部原副部长：或对美采取新措施 含飞机等领域

农业美国挑战工业中国？商务部清单做成图后大火

解读分析

中美贸易战扰动全球市场 专家：一旦发生注定双输

李韬葵：中国打得起贸易战 但不会在低层次上斗

七笔账反问美对华贸易战：捡了便宜还反咬中国

事件影响

中美贸易摩擦升级这些行业受冲击 最大输家是谁

责任编辑：刘德宾 SN222