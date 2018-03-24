商务部原副部长：或对美采取新措施 含飞机等领域

原标题：魏建国：中国正在研究第二批、第三批对美清单，如飞机等

中国国际经济交流中心副理事长魏建国 视觉中国 资料图

贸易专家魏建国3月24日表示，面对美国对华采取限制措施，中国已经做好充分准备。美国需要悬崖勒马，否则中国后续可能对美国的关税征收进一步采取措施。

中国国际经济交流中心副理事长魏建国24日表示，继宣布第一批中止减让产品清单之后，中国正在研究第二批、第三批清单，比如飞机、芯片领域。而且，中国可以采取的措施不仅限于商品领域，旅游业等其他行业也有可能。

国金证券在一份近期报告中也分析称，目前中国对美征税产品还大多停留在农产品上，但不排除中国后续可能将对美国的关税征收进一步采取反制措施，重点领域将包括汽车、飞机、进口相纸等。

美国总统特朗普22日签署对中国产品加征惩罚性关税备忘录，拟对总价值高达600亿美元的中国商品征收关税，例如航天、信息和通信技术、机械行业。中国商务部23日宣布拟对约30亿美元的美国进口商品加征关税。

商务部原副部长魏建国表示，对美措施具体实施时间还未确定，中国将“观其颜，看其行”。

魏建国敦促美方尽快寻找有效方式恢复对话，寻找办法解决分歧，以促进中美关系及全球经济良性发展。

来源：中国日报网

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责任编辑：张玉