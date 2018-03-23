中美贸易摩擦升级这些行业受冲击 最大输家是谁

原标题：中美贸易摩擦升级，这些行业受冲击！最大的输家就是。。。

当地时间22日，美国总统特朗普签署总统备忘录，将对从中国进口的商品大规模征收关税，涉及征税的中国商品规模达600亿美元。

紧接着，中国商务部强硬反击，今早发布了针对美国进口钢铁和铝产品232措施的中止减让产品清单并征求公众意见，拟对自美进口部分产品加征关税。

短短一夜之间，中美贸易摩擦升级，在世界市场掀起轩然大波。为什么要引爆贸易冲突？事件有什么最新进展？专家如何评价这一世界级财经大事？这将如何冲击两国经济？哪些行业最受伤？

最新！商务部回应：美国301调查违反世贸规则 中国已做好全面应对准备

针对美国总统特朗普22号宣布，将对从中国进口的商品大规模征收关税，今天下午，商务部条法司司长陈福利就美301调查决定作出了回应。

商务部条法司司长 陈福利：美国301调查应该说是开了一个非常恶劣的先例。这种行为既不利于中方，也不利于美方，还不利于全球。最后一点实际上我也想借此说明一下，中国对于捍卫自身合法权益的态度是鲜明的， 立场是坚定的。我们多次表达对美国301调查的立场，中国不希望发生贸易战，也不会主动挑起贸易战。但我们不惧怕贸易战，也不会躲避贸易战。事实上我们对于美国的301调查，已经做好了充分准备，我们会坚决捍卫中国的自身合法权益，下一步我们将密切关注301调查有关进展。一旦美国有关措施要是实施的话，中国会坚决地出手。

贸易摩擦背后可能的原因

中信证券分析，特朗普此次开展针对中国的贸易摩擦，有出于为其换取政治和经济筹码的考量。

历史上美日之间曾爆发激烈的贸易摩擦，美国的主要目的是扭转贸易赤字、迫使日本开放市场。美国对日本采取的贸易保护措施种类繁多，随着20世纪80年代美日贸易摩擦爆发，统计显示，美国贸易代表总计向日本发起了24例301条款案件调查。通过301条款，美国成功地打开了日本的钢铁、电信、医药、半导体等市场。

申万宏源表示，对比日本经验发现有很多相似之处，中美贸易摩擦升温有其历史必然性。加入WTO之后中美之间经济与贸易实力此消彼长，美国近几年贸易赤字始终处于高位，中美贸易差额迅速扩张。

统计表明，

2017年美国对中贸易逆差3752.3亿美元，占美国贸易赤字总额的66%，中美贸易摩擦在所难免。

此外，对比分析也发现，当前中美之间的状况与上世纪80年代美日贸易摩擦时期也有诸多相似之处：1988年日本GDP占全球比重为16%，当前中国为15%；日本贸易额占全球比重甚至低于当前的中国。

在中美贸易方面，

2015年之后美国对中货物贸易赤字占美国货物贸易赤字比重突破50%，远超美日贸易摩擦时期日本的水平。

美日的贸易摩擦经验为我们提供了极大的前车之鉴，但在1995年WTO成立之后，“301调查”这类单边主义贸易工具已逐步退出历史舞台。

本次在经贸全球化与多变贸易规则框架之下，全球产业链的协作与互动已无限深化，美国动用旧时代贸易保护手段，操作流程与影响链条将与日本经验有所不同。

中美贸易摩擦升级，哪些领域受冲击？

中金公司认为，贸易摩擦升级主要影响的领域方面有：

从签署备忘录来看，首当其冲的是针对中国计划加征25%附加关税的行业，尤其是航空航天、信息及通信技术、机械领域；

对美贸易占比较高的行业也会受到影响。从当前的中美贸易行业结构来看，中国对美国的出口产品主要是机械设备仪器（根据分类主要是家电、电子等类别，占出口总量48%）以及杂项制品（12%）、纺织品（10%）、金属制品（7%）等。美国对中国出口的产品则主要集中在机械设备仪器（30%，主要是资本品）、运输设备（20%）、化工产品（10%）、塑料及橡胶制品（5%）等。

商务部今早发布了针对美国进口钢铁和铝产品232措施的中止减让产品清单并征求公众意见，拟对自美进口部分产品加征关税，以平衡因美国对进口钢铁和铝产品加征关税给中方利益造成的损失。

该清单暂定包含7类、128个税项产品，按2017年统计，涉及美对华约30亿美元出口。

第一部分共计120个税项，涉及美对华9.77亿美元出口，包括鲜水果、干果及坚果制品、葡萄酒、改性乙醇、花旗参、无缝钢管等产品，拟加征15%的关税。

第二部分共计8个税项，涉及美对华19.92亿美元出口，包括猪肉及制品、回收铝等产品，拟加征25%的关税。

附美国收入占比较大的A股上市公司名单：

专家：积极应对短期可能的冲击 中长期不必过于悲观

受中美贸易摩擦升级预期影响，沪深三大股指均大幅跳空低开，截止于收盘，沪指报3152.76，跌3.39%，创指报1726.02，跌5.02%。深证成指收报10439.99点，跌437.26点，跌幅达到4.02%。从盘面上看，农业股领涨两市，小米概念、富士康概念、钢铁、5G领跌两市其他板块个股，两市逾400股跌停。

恒丰泰石（北京）资本管理股份有限公司总经理 韩玮：资本市场，由于它受心理影响比较大，所以短期内有些情绪上的影响，特别是中国和国际市场的接轨，有些海外资本可能因为恐慌有一些收回的动作，这样带动资本市场有些下跌。对我们的中长期来讲，我们内生的增长会带来一定的消化。

中证焦桐共享金融研究院负责人 左剑明：我们通过结构当中，有一定程度的优化，比如说我们针对于出口的企业，相对来说会受到一定程度的抑制，但是针对内需的企业，可能会有一定程度的得到发展，毕竟要知道我们有13亿人口，我们的内需市场非常大。

美国媒体：加征关税的决定“大错特错”

美国对进口钢铁产品征收25%关税、对进口铝产品征收10%关税的举措今天开始生效，同时特朗普22日宣布依据“301调查”结果，对中国进口商品大规模征收关税。这些举措在世界范围内引起轩然大波，下面是国际媒体的分析评论。

美国 哥伦比亚广播公司报道：

美国商业团体警告说，对中国进口商品征收广泛关税，将提高消费者价格和企业成本，恐将对美国自身经济造成伤害。明尼苏达州共和党众议员保尔森称，中国进口商品加税，将危及明尼苏达州80万个制造业工作岗位，该州不少零售商，会因中国进口产品受到的关税处罚而遭受经济损失。美国众议院筹款委员会主席也认为，不加选择的加征关税并非明智之举。

美国 彭博社报道称：

共和党议员认为特朗普已偏离该党信奉的“自由和开放市场”的传统理念，加征关税的决定“大错特错”。民主党议员担心此举会“分化美国不同产业”，危害不小。白宫多名官员也反对大规模加征关税，认为这将破坏与盟国和伙伴国之间的经济和安全纽带。

美国《华尔街日报》称：

美国经济或许可以应付加征关税带来的一些问题，但潜在的连锁反应猝不及防，影响难以预估。特朗普的关税行动将严重破坏全球自由贸易体系，受影响的国家很可能瞄准那些可以给美国经济带来“痛苦”的商品，进行报复性打击。上世纪30年代那场笼罩世界经济的贸易摩擦中，几乎没有赢家。

美专家：对华征收巨额关税 美将成最大输家

22日，美国哥伦比亚大学政治经济与国际贸易教授莎琳·奥哈洛伦接受美联社记者专访时表示，美国对从中国进口的商品大规模征收关税，美国很可能最终成为最大的输家。奥哈洛伦说，尽管美国通过贸易制裁展示了它的霸权，但这一做法的结果是一损俱损。

美国哥伦比亚大学教授 莎琳·奥哈洛伦：这是一个象征性的举动，但它的代价很大，美国试图亮出态度。他们认为中国在贸易上，没有做到公平，不管对还是错，他们希望与中国谈判，平衡贸易。

记者：因此，这相当于没有牙齿的攻击，以示我们想要对话？

美国哥伦比亚大学教授 莎琳·奥哈洛伦：不，它有牙齿，会伤害我们，伤害中国，也伤害美国。

奥哈洛伦最后警告说，美国这种单边主义做法将导致其自绝于全球经济环境，从这个角度看，美国将成为贸易战最大的输家。

美国哥伦比亚大学教授 莎琳·奥哈洛伦：从长期来看，美国最终会成为失败者。因为美国在很多方面将把自己与外界隔离，美国将自绝于全球经济环境。

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分析解读：

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责任编辑：桂强