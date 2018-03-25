李韬葵：中国打得起贸易战 但不会在低层次上斗

原标题：李韬葵：贸易战中国打得起，美国超越了WTO基本原则

图为李韬葵。（官方供图）

中国日报网3月24日电（记者 田阿萌）清华大学中国与世界经济研究中心主任李韬葵24日在中国发展高层论坛上表示，中国已是全球最大的食物贸易和货物的进口国和出口国。最近一段时间以来，很多发达国家包括美国在这个问题上的心态有所变化。

他认为，美方提出的很多不合理的、无理的贸易保护措施，根本违反了当前自由贸易多边框架。

“好比说美国人不想打篮球了，不是仅仅讨论某一个动作犯规还是没犯规，这是超越了WTO基本的原则，”李韬葵说道。

他认为，中国若是打贸易战是打得起的，同时，我们坚定维护多边贸易体制，中国是站在更高的姿态向相关各方讲道理，同时也愿意在WTO的框架下解决这些矛盾和问题。

李韬葵最后表示，在低层次上斗不是中国的选择，也不是“你打一拳我给你一脚的事情”，中国是要站在未来世界领导力的这个高度，站在未来的高度去谈判，真正起到全球领导力的作用，起到模范的作用。

来源：中国日报

相关阅读：

中美贸易摩擦加剧

特朗普正式签署针对中国贸易备忘录

特朗普打响对华贸易战 系现代史上中美最大贸易战

特朗普宣布对600亿美元中国商品征税：这只是开始

中方回应：

崔天凯：打贸易战中国“奉陪到底” 看谁笑到最后

商务部谈美301调查：将采取所有必要措施捍卫权益

如美方强征关税中方是否报复？ 外交部回应

商务部：中方是美滥用反补贴措施的最大受害国

特朗普宣布对华贸易限制措施 外交部：奉陪到底

美对中国商品加征关税 中国国际商会：强烈反对

美就中国技术许可要求向WTO提出磋商 商务部回应

事件影响：

特朗普签总统备忘录 道琼斯指数收盘暴跌逾700点

美国股市三大股指开盘走低 疑因担忧贸易战

分析解读：

新华社评美国霸凌政策：中国对最坏情况有充分准备

环球网：中国既然能“一招制美” 还怕它趾高气昂？

责任编辑：张建利