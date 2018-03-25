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李韬葵：中国打得起贸易战 但不会在低层次上斗

李韬葵：中国打得起贸易战 但不会在低层次上斗
2018年03月25日 13:05 中国新闻网
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　　原标题：李韬葵：贸易战中国打得起，美国超越了WTO基本原则

图为李韬葵。（官方供图）图为李韬葵。（官方供图）

　　中国日报网3月24日电（记者 田阿萌）清华大学中国与世界经济研究中心主任李韬葵24日在中国发展高层论坛上表示，中国已是全球最大的食物贸易和货物的进口国和出口国。最近一段时间以来，很多发达国家包括美国在这个问题上的心态有所变化。

　　他认为，美方提出的很多不合理的、无理的贸易保护措施，根本违反了当前自由贸易多边框架。

　　“好比说美国人不想打篮球了，不是仅仅讨论某一个动作犯规还是没犯规，这是超越了WTO基本的原则，”李韬葵说道。

　　他认为，中国若是打贸易战是打得起的，同时，我们坚定维护多边贸易体制，中国是站在更高的姿态向相关各方讲道理，同时也愿意在WTO的框架下解决这些矛盾和问题。

　　李韬葵最后表示，在低层次上斗不是中国的选择，也不是“你打一拳我给你一脚的事情”，中国是要站在未来世界领导力的这个高度，站在未来的高度去谈判，真正起到全球领导力的作用，起到模范的作用。

　　来源：中国日报

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责任编辑：张建利

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