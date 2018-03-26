中美贸易战扰动全球市场 专家：一旦发生注定双输

原标题：中美贸易争端扰动全球市场

诉诸WTO 美单边主义不断升级

在刚刚过去的周末，美国不断升级的贸易保护行为使得贸易战硝烟愈加浓厚。我国商务部发布了针对美国进口钢铁和铝产品232措施的中止减让产品清单，该清单涉及美对华约30亿美元出口。商务部、外交部等也在近日密集发布回应，若美一意孤行挑起贸易战，我将奉陪到底。

一意孤行 美挑起贸易争端

3月23日，美国在世贸组织争端解决机制项下向中方提出磋商请求，指称中国政府有关技术许可条件的措施不符合《与贸易有关的知识产权协定》的有关规定。

商务部条约法律司负责人24日就此发表谈话指出，中方一贯尊重世贸组织规则，维护多边贸易体制。中方对美方就此提出磋商请求表示遗憾，将根据世贸组织争端解决程序进行妥善处理。

值得关注的是，就在美诉诸多边的前一天，美国总统特朗普签署备忘录，基于美贸易代表办公室公布的对华301调查报告，指令有关部门对华采取限制措施。据悉，相关征税清单将在15日内发布，或将涉及约600亿美元的商品。

美国一意孤行的贸易保护主义行为招致一片反对声音。中国商务部条约法律司有关负责人第一时间回应称，任何情况下，中方都不会坐视自身合法权益受到损害，我们已做好充分准备，坚决捍卫自身合法利益。中方不希望打贸易战，但绝不害怕贸易战，我们有信心、有能力应对任何挑战。希望美方悬崖勒马，慎重决策，不要把双边经贸关系拖入险境。

中国外交部新闻发言人华春莹也表示，来而不往非礼也。我们会奉陪到底。希望美方认真严肃对待中方立场，理性慎重决策，不要捡了芝麻丢了西瓜，既损人更害己。

中国驻美大使崔天凯表示，中国不希望和美国或任何国家打贸易战，但如果 有人要把贸易战强加中国，我们会战斗，我们会尽一切力量保护我们合法利益，维护全球贸易体系。

谈及贸易保护主义，世界贸易组织前总干事帕斯卡尔·拉米在中国发展高层论坛2018年会上表示，向保护主义压力低头会让我们所有人都受害。

对外经贸大学中国WTO研究院院长屠新泉对《经济参考报》记者表示，目前美国还没有宣布关税清单，签署备忘录时称有可能达到约600亿美元的出口。从以往的经验来看，有个几十亿美元就已经很大了，所以这是非常严重的贸易保护主义行为。对中国的出口企业、美国的消费者、美国的企业都会造成非常大的影响。

全球化智库高级研究员，前驻旧金山、纽约总领馆经济商务参赞何伟文对《经济参考报》记者表示，特朗普之所以签署备忘录，直接原因是美国对中国的贸易逆差以及他认为“中国制造2025”等产业政策影响了美国的利益，而更深层次的原因则是国内的中期选举将至，以及出于政治战略考量，对中国这个竞争对手的压制。

见招拆招 专家建议准备反制清单

3月23日，我国商务部发布了针对美国进口钢铁和铝产品232措施的中止减让产品清单并征求公众意见，拟对自美进口部分产品加征关税，以平衡因美国对进口钢铁和铝产品加征关税给中方利益造成的损失。该清单暂定包含7类、128个税项产品，按2017年统计，涉及美对华约30亿美元出口。

这还仅仅是对美国232措施的应对。何伟文指出，接下来美国会在15天后发布征税清单，那么我们肯定也会准备一个反制清单，包括农产品贸易等我们手里有“牌”。

屠新泉指出，中方应该也会采取一些必要的措施来进行反击。“目前来看美国只是宣布要怎么做，但是还没有真的开始这么做。这段时间内，会有一个谈判磋商的过程。争取能够达成让双方都满意的解决方案，最终让贸易战能够被化解掉，这是大家所希望看到的。当然如果美方提出的要求过于苛刻或者说完全是中方无法达到的，比如说要求中方削减1000亿美元的贸易顺差这类不合理的要求，那我们只能兵来将挡水来土掩。”屠新泉说。

清华大学中美关系研究中心高级研究员周世俭在接受《经济参考报》记者采访时表示，中美经济实力对比已经不是之前那么大的差距，到去年我们的GDP已经相当于美国GDP的62.2%，中国已经不是30年前的中国。所以我们不愿意打贸易战，也不害怕打贸易战。

周世俭认为，大豆、稀土、美债，这是中国手里握着的“杀手锏”。具体而言，一是大豆。农产品是美国经济的软肋，美国是世界上最大的农产品出口国，严重依赖国际市场。大豆涉及美国八个农业州，恰恰是共和党的所在州。二是稀土，任何高技术产业特别是通讯、互联网、电脑都离不开稀土，中国现在供应全世界约八成的稀土，美国想重新启动其国内的稀土矿谈何容易，成本将会大大提高。三是中国手里握着的美国国债。

斗则两伤 资本市场担忧加剧

中美贸易争端，引发了全球资本市场的剧烈波动。备忘录签署消息引发美国三大股指立即全线下挫，这正是市场和国际社会对美方有关政策和举动的回应。

3月22日特朗普签署总统备忘录宣布将对从中国进口的商品大规模征收关税后，当天，道琼斯工业平均指数重挫2.93%，创一个月以来收盘新低。3月23日，美股继续下跌，三大指数分别下跌了1.77%、2.10%和2.43%。3月23日，亚洲市场、欧洲市场也出现明显下跌。与此同时，贸易风险加剧避险需求升温，刺激债市大涨，期债10年和5年主力合约分别涨0.64%和0.29%，均创五个月新高。

大宗商品市场的担忧情绪也明显加剧，3月23日，国内期市收盘多数飘绿，其中工业品普跌，黑色系跌幅居前，螺纹钢、橡胶跌停，铁矿石跌超6%，热卷、焦炭跌超5%，盘中铁矿石、热卷一度跌停，焦煤跌超4%。在国际市场，贸易战的风险加剧推高了避险需求，3月24日，现货黄金收报1346.92美元/盎司，大涨1.37%。

海通证券姜超认为，全球股市的集体下跌表明，在全球已经高度一体化的今天，如果发生贸易战，注定是双输的结局。对美国而言，将推高通胀预期、降低居民消费；对中国而言，将降低出口增速、加剧产能过剩。

武汉科技大学金融证券研究所所长董登新则对记者表示，美股的大幅下跌，是美国股市长达九年的牛市面临强弩之末、美联储加息加速和贸易战风险三重因素叠加的结果。相对而言，中国股票市场一直处于挤泡沫的过程当中，中国经济高质量发展的通道已经形成，下跌空间不大。

来源：经济参考报

相关阅读：

中美贸易摩擦加剧

特朗普正式签署针对中国贸易备忘录

特朗普打响对华贸易战 系现代史上中美最大贸易战

特朗普宣布对600亿美元中国商品征税：这只是开始

中方回应：

崔天凯：打贸易战中国“奉陪到底” 看谁笑到最后

商务部谈美301调查：将采取所有必要措施捍卫权益

如美方强征关税中方是否报复？ 外交部回应

商务部：中方是美滥用反补贴措施的最大受害国

特朗普宣布对华贸易限制措施 外交部：奉陪到底

美对中国商品加征关税 中国国际商会：强烈反对

美就中国技术许可要求向WTO提出磋商 商务部回应

事件影响：

特朗普签总统备忘录 道琼斯指数收盘暴跌逾700点

美国股市三大股指开盘走低 疑因担忧贸易战

分析解读：

新华社评美国霸凌政策：中国对最坏情况有充分准备

环球网：中国既然能“一招制美” 还怕它趾高气昂？

责任编辑：张玉