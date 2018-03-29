辽宁舰南海巡弋警慑美台 台前军官:我们都不够用

原标题：辽宁舰南海巡弋警慑美台 台前军官感叹台舰艇“不够用”

[环球时报记者 郭媛丹 环球时报驻台北特约记者 萧师言 青木 陈一 柳玉鹏]“辽宁舰率40多艘舰艇赴南海实战演练，卫星照曝光惊呆美学者。”不久前还在担忧辽宁舰航母战斗群通过台湾海峡的岛内媒体，28日发出惊呼声。此前一天，国际媒体纷纷报道称，这次由辽宁舰参加的南海演习无论规模，还是军演的范围，都是一次非同寻常、超大规模展示军力的举动。

众多分析认为，近来大陆接连宣布在南海进行大规模海空实战化演练和联合战斗巡航，是对美国大打“台湾牌”的警告。一位接近中国军方的消息人士28日对《环球时报》记者表示，中国军事力量的建设和发展是世界和平稳定的重要保障。如果这个世界只是美国主宰的一个单极世界，将会没有制约，而中国人民解放军的发展就是一种制衡和平衡。

28日，国际各大媒体除了密集报道中朝元首会晤的消息外，也对前一天传出的一张卫星图片显示的信息给予极大关注。英国《商业内幕》28日称，路透社前一天获得的卫星图片显示，中国有数十艘海军舰艇和一艘航母在南海举行演习，这次军演无论在规模，还是演习的范围，都是一次非同寻常、大规模展示军力的举动。这是高调展示中国日益增强的海军实力。

据卫星图片显示，当天中国舰艇编队由潜艇、军机领头，辽宁舰在编队的中间位置，约40艘舰艇在辽宁舰前后整齐地排成两列，景象相当壮观。中国海军网23日曾发布消息称，这次海军在南海的演练是海军年度计划内的例行性安排，目的是检验和提高部队训练水平，全面提高打赢能力，不针对任何特定国家和目标。

美国《新闻周刊》称，这次南海军演是中国近来频繁举行大规模实战演习的一部分。报道称，辽宁舰穿过台湾海峡赴南海参加军演，发出的信号是中国军队将践行中国领导人日前发出的“每一寸领土都绝对不能也绝对不可能从中国分割出去”的誓言。

“中国南海演习让专家们惊叹”，德国《世界报》28日称，中国40多艘军舰、潜艇和航空母舰组成数公里长的两条直线：中国这是以不寻常的方式展示其海上力量。专家认为，如此多舰艇排成两条直线，显然这并不是战术演练，而是明显的力量展示，尤其从太空观测，更令人感到中国海上力量异常强大。德国全球观察网则称，中国南海军演是在警告“不听话的台湾”和近来频频打“台湾牌”的美国。美国企图通过包围战略遏制中国走向大洋，但中国海军在亚太越来越成为美军的主要平衡力量。

在台湾，各大媒体28日更是连篇累牍引用外媒的报道和图片。台湾《联合报》称，中共海军如此大规模的编队进行演习，震惊了美方学界。报道引述台湾前海军军官学校教官吕礼诗在社交媒体上的留言称，台湾目前主力战舰总共也不过20多艘，而辽宁舰编队舰艇数量就达40多艘，“我们真的恐怕不够用”。他还称，“美国要巩固印太制海，第七舰队、第三舰队再加英法上个世纪的巡防舰，恐怕也不够用”。对于台“国防部”一直声称“对外围海空状况及大陆解放军动态皆严密掌握和应对处理”，吕礼诗讽刺称，难道他们“就没有发现什么特殊状况”？

责任编辑：张岩