华春莹回应美在南海滋事:横行有风险碰瓷需付代价

原标题：华春莹：横行有风险，碰瓷需付代价

“外交部发言人办公室”公众号（xws4_fmprc）消息，在6月6日外交部例行记者会上，有美国媒体记者问：美国空军昨天证实，两架美军B-52轰炸机飞越了南沙群岛附近海域进行训练。这一举动发生在美国国防部长马蒂斯指责中方在南海实施“军事化”后不久。美军方其他官员也对“军事化”问题发表了较为强硬的表态。中方对此有何评论？

华春莹：前几天美国国防部长还在炒作中国所谓南海“军事化”问题，现在美国军方又证实派了B-52轰炸机去南海有关空域飞行。我不知道你们美国媒体如何看待这个问题。

我希望美方给大家解释清楚，美派B-52轰炸机这样的进攻性战略武器到南海是不是“军事化”？！B-52轰炸机到南海也是为了航行飞越自由吗？！如果有人三天两头全副武装地到你家门口耀武扬威、探头探脑，你是不是应该提高警惕、加强戒备和防卫能力？！

我想再给美方几个忠告：第一，停止炒作所谓中国南海“军事化”问题，不要再睁眼说瞎话。第二，停止在南海地区寻衅滋事，因为横行是有风险的，碰瓷也是需要付出代价的。第三，中方不会被任何所谓军舰军机吓倒，只会更加坚定地采取一切必要措施捍卫国家主权安全，维护南海地区和平稳定。

责任编辑：张岩