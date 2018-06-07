前省委书记之子再上追逃名单 曾在加拿大做地产商

原标题：通缉令发出之后，程慕阳躲到哪里去了？

原河北省委书记程维高之子程慕阳又有了新消息。

这次是出现在了中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室关于部分外逃人员有关线索的公告中。

公告显示，这位红通69号目前的可能居住地是

Oak Ridge Community，Vancouver，Canada

“非典型发家史”

2003年1月，程维高从河北省人大常委会主任的位置上退休。8个月后，中央纪律检查委员会宣布开除河北省人大常委会原主任程维高的党籍，并撤销正省级职级待遇。

那个时候，他的儿子程慕阳正在加拿大风生水起。

程慕阳出生于1969年，家里三个孩子，他是唯一的男孩。当时，程维高还是江苏省常州拖拉机厂的厂长、党委书记。

1990年，程维高调任河北省代省长，第二年，大学毕业的程慕阳靠着父亲的关系进入南京某电视机厂驻京办事处从事销售工作，但很快就辞职下海。

1992年，港商韩凤瑞按程维高的要求，将程慕阳招至自己名下的北方国际广告公司当副经理，作为程维高在一个项目中“大力协助”的感谢。北方国际广告公司经理，这正是程慕阳出逃之前的身份之一。

1993年，程慕阳加入香港籍，这也为他以后的出逃留下了伏笔。

从1994年至1996年，是程慕阳“捞钱”最疯狂的时期。曾经举报过程维高的原石家庄市建委工程处处长郭光允在接受记者采访的时候说过，在这段时期，程慕阳和家人利用程维高的身份、影响，在河北共向700多家企业收取“广告费”2900多万元，其中大部分都被他们装进了自己的口袋。

2000年8月，程维高秘书李真受贿、贪污案发。程慕阳在父亲的安排下，经香港逃往加拿大。

加拿大的迈克尔·程

中国少了一个程慕阳，加拿大多了一位迈克尔·程。

逃出国门之后，程慕阳走了一条很不寻常的道路，他以迈克尔·程的名字，成为了加拿大房地产开发商，在温哥华地区开发了多个高端地产项目。

据加拿大《国家邮报》报道，迈克尔·程名下的企业在加拿大开发了3个大型高档楼盘和商业地产，包括位于温哥华市区的“精品45”楼盘和位于考伊琴海湾的“海滨度假酒店”。

此外，据《南华早报》报道，迈克尔·程还于2013年在温哥华临近海湾买下一座65公顷的小岛，岛上还建有私人机场。

他还积极参与政治，与加拿大自由党关系密切。不列颠哥伦比亚省的地方选举记录显示，迈克尔·程曾向省内自由党的选举活动捐献7260美元。迈克尔·程的女儿也成为了加拿大联邦青年自由党某分部主席，在当地是颇受瞩目的政治明星。

消失的程慕阳

2015年发布的百名嫌犯红色通缉令成了迈克尔·程在加拿大风光生活的转折点。

通缉令发出不久，就有人看出，迈克尔·程与红色通缉令上名列第69位的程慕阳高度吻合。

容貌相似、生日相同。

被认出来之后，迈克尔·程，也就是程慕阳迅速从公众视野消失，不接媒体电话、不开家门、办公室也是人去楼空，连女儿的职务都被加拿大联邦青年自由党紧急撤销。

被曝光之后的首次现身，是在2015年的6月23日。

当时，程慕阳出现在加拿大的一家法庭，要求法官重新审理加拿大难民署驳回其难民身份申请的裁定，认为自己应该获得难民保护地位。

程慕阳的妻子和两个女儿在2004年成为加拿大公民，他本人则在1996年就成为了加拿大永久居民，可以在加拿大无限期停留、生活和工作。程慕阳曾于2001年和2004年两次提出申请加入加拿大国籍，都没有成功。

程慕阳还曾申请难民身份，也遭到加拿大移民局拒绝，加拿大移民和难民署发布文件显示，Michael Ching（迈克尔·程）“在加拿大境外犯了严重的非政治罪行”，因挪用公款罪被中国政府通缉，所以拒绝了他提出的难民身份的申请。

此后，程慕阳再没出现在公众视野。

责任编辑：桂强