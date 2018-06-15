国税地税合并当天 国税总局传来重磅人事调整

原标题：国税地税合并当天，国税总局博士高官履新

6月15日，国税地税征管体制改革迈出阶段性关键一步，全国各省（自治区、直辖市）级以及计划单列市国税局、地税局合并且统一挂牌。

“政事儿News”（微信ID：zsenews）注意到，6月15日当天，国税总局传来重磅人事调整消息。

国务院任免国家工作人员，任命原任国税总局总会计师的王陆进为国家税务总局副局长：免去汪康、顾炬的国家税务总局副局长职务。

据公开简历，王陆进出生于1968年10月，江苏丹阳人，1983年初中毕业后，来到江苏常州机械学校机械制造专业学习。1987年中专毕业后，考入中南财经大学攻读硕士学位。1990年取得硕士学位后，留中南财经大学任教。留校任教两年后，1992年，王陆进考入厦门大学财政学专业在职攻读博士学位。

1995年博士毕业后，王陆进进入国税总局工作，迄今在国税总局已工作23年。

23年间，王陆进历任国税总局政策法规司综合处干部、主任科员，稽查局综合处主任科员、副处长，办公厅综合调研处副处长、处长等职。2004年任国税总局办公厅副主任（副司长级），2013年任国税总局办公厅主任（司长级）。2016年1月起任国家税务总局总会计师。

担任国税总局办公厅副主任时，王陆进曾于2007年至2009年，挂任安徽省国家税务局副局长、党组成员。

2016年出任国税总局总会计师后，王陆进分管国税总局的税收科学研究所、税收宣传中心，协助国税总局局长王军分管国际税务司，协助国税总局副局长于春生分管办公厅。

“政事儿News”（微信ID：zsenews）注意到，1988年攻读硕士学位时，王陆进开始发表财税领域文章，曾在《财贸经济》、《经济学动态》等刊物上发表文章100多篇，还曾出版《发展税收研究》等书。

其担任国税总局办公厅主任期间，曾任国税总局新闻发言人，数次在新闻发布会上，向媒体解读季度税收数据，阶段性出口退税情况。

总会计师系国税总局的领导班子组成人员。王陆进卸任新闻发言人、出任国税总局总会计师之后，仍然数次在国新办新闻发布会等场合，解读重大财税改革举措。

2016年12月2日，国新办举行国务院政策例行吹风会，介绍全面推开营改增试点的运行情况。王陆进和时任财政部副部长史耀斌（现任全国人大常委会预算工作委员会主任）出席，回应了增值税立法等媒体提问。

王陆进简历

王陆进，男，汉族，1968年10月生，江苏丹阳人，1990年7月参加工作，1995年5月加入中国共产党，厦门大学财政学专业博士研究生毕业，经济学博士。

1990年至1992年在中南财经大学任教；

1992年至1995年在厦门大学攻读博士；

1995年至2000年先后任国家税务总局政策法规司综合处干部、主任科员、稽查局综合处主任科员、副处长、办公厅综合调研处副处长；

2000年6月任国家税务总局办公厅综合调研处处长；

2004年3月任国家税务总局办公厅副主任（副司长级，其间：2007年1月至2009年1月在安徽省国家税务局挂职任副局长、党组成员）；

2013年12月任国家税务总局办公厅主任（司长级）；

2016年1月任国家税务总局总会计师；

2018年6月任国家税务总局党组成员、副局长、总会计师。

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责任编辑：余鹏飞