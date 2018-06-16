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中国对原产美500亿美元进口商品加征关税(附清单)

中国对原产美500亿美元进口商品加征关税(附清单)
2018年06月16日 01:27 财政部网站
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　　原标题：国务院关税税则委员会关于对原产于美国500亿美元进口商品加征关税的公告

　　税委会公告﹝2018﹞5号

　　2018年6月15日，美国政府发布了加征关税的商品清单，将对从中国进口的约500亿美元商品加征25%的关税，其中对约340亿美元商品自2018年7月6日起实施加征关税，同时就约160亿美元商品加征关税开始征求公众意见。美方这一措施违反了世界贸易组织相关规则，有悖于中美双方磋商已达成的共识，严重侵犯我方的合法权益，威胁我国国家和人民的利益。

　　根据《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国进出口关税条例》等法律法规和国际法基本原则，国务院关税税则委员会决定对原产于美国的659项约500亿美元进口商品加征25%的关税，其中545项约340亿美元自2018年7月6日起实施加征关税，对其余商品加征关税的实施时间另行公布。有关事项如下：

　　一、对农产品、汽车、水产品等545项商品，自2018年7月6日起实施加征关税，具体商品范围见附表1。

　　二、对化工品、医疗设备、能源产品等114项商品，加征关税实施时间另行公告，具体商品范围见附表2。

　　三、对原产于美国的附表1和2所列进口商品，在现行征税方式、适用关税税率基础上加征25%的关税，现行保税、减免税政策不变，此次加征的关税不予减免。

　　四、加征关税后有关进口税收计算公式：

　　关税=按现行适用税率计算的应纳关税税额+关税完税价格×加征关税税率

　　从价定率商品进口环节消费税=进口环节消费税计税价格×消费税比例税率

　　从量定额商品进口环节消费税=进口数量×消费税定额税率

　　复合计税商品进口环节消费税=进口环节消费税计税价格×消费税比例税率+进口数量×消费税定额税率

　　从价定率商品进口环节消费税计税价格=（关税完税价格+关税）÷（1-消费税比例税率）

　　复合计税商品进口环节消费税计税价格=（关税完税价格+关税+进口数量×消费税定额税率）÷（1-消费税比例税率）

　　进口环节增值税=进口环节增值税计税价格×进口环节增值税税率

　　进口环节增值税计税价格=关税完税价格+关税+进口环节消费税

　　附表：1。对美加征关税商品清单一

　　2。对美加征关税商品清单二

　　国务院关税税则委员会

　　2018年6月16日

　　附表 1

　　对美加征关税商品清单一

　　序号 税则号列 商品名称注

　　1 02011000 鲜或冷的整头及半头牛

　　2 02012000 鲜或冷的带骨牛肉

　　3 02013000 鲜或冷的去骨牛肉

　　4 02021000 冻的整头及半头牛

　　5 02022000 冻的带骨牛肉

　　6 02023000 冻的去骨牛肉

　　7 02031110 鲜或冷的整头及半头乳猪

　　8 02031190 其他鲜或冷的整头及半头猪

　　9 02031200 鲜或冷的带骨猪前腿、后腿及其肉块

　　10 02031900 其他鲜或冷的猪肉

　　11 02032110 冻整头及半头乳猪

　　12 02032190 其他冻整头及半头猪

　　13 02032200 冻的带骨猪前腿、后腿及肉块

　　14 02032900 其他冻猪肉

　　15 02062900 其他冻牛杂碎

　　16 02063000 鲜或冷的猪杂碎

　　17 02064100 冻猪肝

　　18 02064900 其他冻猪杂碎

　　19 02071100 鲜或冷的整只鸡

　　20 02071200 冻的整只鸡

　　21 02071311 鲜或冷的带骨鸡块

　　22 02071319 鲜或冷的其他鸡块

　　23 02071321 鲜或冷的鸡翼（不包括翼尖）

　　24 02071329 鲜或冷的其他鸡杂碎

　　25 02071411 冻的带骨鸡块

　　26 02071419 冻的其他鸡块

　　27 02071421 冻的鸡翼（不包括翼尖）

　　28 02071422 鲜、冷、冻鸡爪

　　29 02071429 冻的其他鸡杂碎

　　30 02072400 鲜或冷的整只火鸡

　　31 02072500 冻的整只火鸡

　　32 02072600 鲜或冷的火鸡块及杂碎

　　33 02072700 冻的火鸡块及杂碎

　　34 02074100 鲜或冷的整只鸭

　　35 02074200 冻的整只鸭

　　36 02074300 鲜或冷的鸭肥肝

　　2

　　序号 税则号列 商品名称注

　　37 02074400 鲜或冷的鸭块及杂碎

　　38 02074500 冻的鸭块及杂碎

　　39 02075100 鲜或冷的整只鹅

　　40 02075200 冻的整只鹅

　　41 02075300 鲜或冷的鹅肥肝

　　42 02075400 鲜或冷的鹅块及杂碎

　　43 02075500 冻的鹅块及杂碎

　　44 02091000 未炼制猪脂肪

　　45 02101110 干、熏、盐制的带骨猪腿

　　46 02101190 干、熏、盐制的带骨猪腿肉块

　　47 02101200 干、熏、盐制的猪腹肉

　　48 02101900 干、熏、盐制的其他猪肉

　　49 03011100 淡水观赏活鱼

　　50 03011900 其他观赏活鱼

　　51 03031100 冻红大麻哈鱼

　　52 03031200 冻其他大麻哈鱼

　　53 03031300 冻大西洋鲑鱼及多瑙哲罗鱼

　　54 03031400 冻鳟鱼

　　55 03031900 冻其他鲑科鱼

　　56 03032300 冻罗非鱼

　　57 03032400 冻鲶鱼

　　58 03032500 冻鲤科鱼

　　59 03032600 冻鳗鱼

　　60 03032900 冻尼罗河鲈鱼及黑鱼

　　61 03033110 冻格陵兰庸鲽鱼

　　62 03033190 冻庸鲽鱼

　　63 03033200 冻鲽鱼

　　64 03033300 冻鳎鱼

　　65 03033400 冻大菱鲆

　　66 03033900 其他冻比目鱼

　　67 03034100 冻长鳍金枪鱼

　　68 03034200 冻黄鳍金枪鱼

　　69 03034300 冻鲣鱼或狐鲣

　　70 03034400 冻大眼金枪鱼

　　71 03034510 冻大西洋蓝鳍金枪鱼

　　72 03034520 冻太平洋蓝鳍金枪鱼

　　73 03034600 冻南方蓝鳍金枪鱼

　　74 03034900 其他冻金枪鱼

　　75 03035100 冻鲱鱼

　　76 03035300 冻沙丁鱼

　　77 03035400 冻鲭鱼

　　3

　　序号 税则号列 商品名称注

　　78 03035500 冻竹荚鱼

　　79 03035600 冻军曹鱼

　　80 03035700 冻剑鱼

　　81 03035900 冻印度鲭、马鲛鱼等

　　82 03036300 冻鳕鱼

　　83 03036400 冻黑线鳕鱼

　　84 03036500 冻绿青鳕鱼

　　85 03036600 冻狗鳕鱼

　　86 03036700 冻狭鳕鱼

　　87 03036800 冻蓝鳕鱼

　　88 03036900 其他冻鳕鱼

　　89 03038100 冻角鲨及其他鲨鱼

　　90 03038200 冻魟鱼及鳐鱼

　　91 03038300 冻南极犬牙鱼

　　92 03038400 冻尖吻鲈鱼

　　93 03038910 冻带鱼

　　94 03038920 冻黄鱼

　　95 03038930 冻鲳鱼

　　96 03038990 其他冻鱼

　　97 03039100 冻鱼肝、鱼卵及鱼精

　　98 03039200 冻鲨鱼翅

　　99 03039900 冻鱼鳍等鱼杂碎

　　100 03046100 冻罗非鱼等鱼鱼片

　　101 03046211 冻斑点叉尾鮰鱼片

　　102 03046219 冻其他叉尾鮰鱼片

　　103 03046290 冻其他鲶鱼片

　　104 03046300 冻尼罗河鲈鱼片

　　105 03046900 冻鲤科鱼、鳗鱼、黑鱼片

　　106 03047100 冻鳕鱼片

　　107 03047200 冻黑线鳕鱼片

　　108 03047300 冻绿青鳕鱼片

　　109 03047400 冻狗鳕鱼片

　　110 03047500 冻狭鳕鱼片

　　111 03047900 冻其他鳕鱼片

　　112 03048100 冻大麻哈鱼、大西洋鲑鱼及多瑙哲罗鱼片

　　113 03048200 冻鳟鱼片

　　114 03048300 冻比目鱼片

　　115 03048400 冻剑鱼片

　　116 03048500 冻南极犬牙鱼片

　　117 03048600 冻鲱鱼片

　　118 03048700 冻金枪鱼、鲣鱼或狐鲣片

　　4

　　序号 税则号列 商品名称注

　　119 03048800 冻角鲨、其他鲨鱼、魟鱼及鳐鱼片

　　120 03048900 冻其他鱼片

　　121 03049100 冻的剑鱼肉

　　122 03049200 冻的南极犬牙鱼肉

　　123 03049300 冻罗非鱼等鱼鱼肉

　　124 03049400 冻狭鳕鱼肉

　　125 03049500 冻犀鳕科等鳕科鱼肉

　　126 03049600 冻角鲨及其他鲨鱼肉

　　127 03049700 冻魟鱼及鳐鱼肉

　　128 03049900 其他冻鱼肉

　　129 03051000 供人食用的鱼粉及团粒

　　130 03052000 干、熏、盐制的鱼肝、鱼卵及鱼精

　　131 03061100 冻岩礁虾和其他龙虾

　　132 03061200 冻鳌龙虾

　　133 03061410 冻梭子蟹

　　134 03061490 其他冻蟹

　　135 03061500 冻挪威海鳌虾

　　136 03061611 冻冷水小虾虾仁

　　137 03061612 冻北方长额虾虾仁

　　138 03061619 冻其他冷水小虾

　　139 03061621 冻冷水对虾虾仁

　　140 03061629 冻其他冷水对虾

　　141 03061711 冻小虾虾仁

　　142 03061719 冻其他小虾

　　143 03061721 冻对虾虾仁

　　144 03061729 冻其他对虾

　　145 03061911 冻淡水小龙虾仁

　　146 03061919 冻带壳淡水小龙虾

　　147 03061990 其他冻甲壳动物

　　148 03063110 岩礁虾和其他龙虾种苗

　　149 03063190 活、鲜、冷的岩礁虾和其他龙虾

　　150 03063210 鳌龙虾种苗

　　151 03063290 活、鲜、冷的鳌龙虾

　　152 03063310 蟹种苗

　　153 03063391 活、鲜、冷的中华绒螯蟹

　　154 03063392 活、鲜、冷的梭子蟹

　　155 03063399 活、鲜、冷的其他蟹

　　156 03063410 挪威海鳌虾种苗

　　157 03063490 活、鲜、冷的挪威海鳌虾

　　158 03063510 冷水小虾及对虾种苗

　　159 03063520 活、鲜、冷的冷水对虾

　　5

　　序号 税则号列 商品名称注

　　160 03063590 活、鲜、冷的冷水小虾

　　161 03063610 其他小虾及对虾种苗

　　162 03063620 活、鲜、冷的其他对虾

　　163 03063690 活、鲜、冷的其他小虾

　　164 03063910 其他食用甲壳动物种苗

　　165 03063990 其他活、鲜、冷的甲壳动物

　　166 03069100 干、熏、盐制的岩礁虾和其他龙虾

　　167 03069200 干、熏、盐制的鳌龙虾

　　168 03069310 干、熏、盐制的中华绒螯蟹

　　169 03069320 干、熏、盐制的梭子蟹

　　170 03069390 干、熏、盐制的其他蟹

　　171 03069400 干、熏、盐制的挪威海鳌虾

　　172 03069510 干、熏、盐制的冷水小虾及对虾

　　173 03069590 干、熏、盐制的小虾及对虾

　　174 03069900 甲壳动物的粉及团粒

　　175 03071110 牡蛎（蚝）种苗

　　176 03071190 活、鲜、冷的牡蛎（蚝）

　　177 03071200 冻牡蛎（蚝）

　　178 03071900 干、熏、盐制的牡蛎（蚝）

　　179 03072110 扇贝种苗

　　180 03072190 活、鲜、冷的扇贝

　　181 03072200 冻扇贝

　　182 03072900 干、熏、盐制的扇贝

　　183 03073110 贻贝种苗

　　184 03073190 活、鲜、冷的贻贝

　　185 03073200 冻贻贝

　　186 03073900 干、熏、盐制的贻贝

　　187 03074210 墨鱼及鱿鱼种苗

　　188 03074291 活、鲜、冷的乌贼属等墨鱼及柔鱼属等鱿鱼

　　189 03074299 活、鲜、冷的其他墨鱼及鱿鱼

　　190 03074310 冻乌贼属等墨鱼及柔鱼属等鱿鱼

　　191 03074390 冻其他墨鱼及鱿鱼

　　192 03074910 干、熏、盐制的乌贼属等墨鱼及柔鱼属等鱿鱼

　　193 03074990 干、熏、盐制的其他墨鱼及鱿鱼

　　194 03075100 活、鲜、冷的章鱼

　　195 03075200 冻章鱼

　　196 03075900 干、熏、盐制的章鱼

　　197 03076010 蜗牛及螺的种苗，海螺种苗除外

　　198 03076090 蜗牛及螺

　　199 03077110 蛤、鸟蛤及舟贝种苗

　　200 03077191 活、鲜、冷的蛤

　　6

　　序号 税则号列 商品名称注

　　201 03077199 活、鲜、冷的鸟蛤及舟贝

　　202 03077200 冻的蛤、鸟蛤及舟贝

　　203 03077900 干、熏、盐制的蛤、鸟蛤及舟贝

　　204 03078110 鲍鱼种苗

　　205 03078190 活、鲜、冷的鲍鱼

　　206 03078210 凤螺种苗

　　207 03078290 活、鲜、冷的凤螺

　　208 03078300 冻鲍鱼

　　209 03078400 冻凤螺

　　210 03078700 干、熏、盐制的鲍鱼

　　211 03078800 干、熏、盐制的凤螺

　　212 03079110 其他软体动物种苗

　　213 03079190 活、鲜或冷的其他软体动物

　　214 03079200 冻的其他软体动物

　　215 03079900 干、熏、盐制的其他软体动物

　　216 03081110 海参种苗

　　217 03081190 活、鲜、冷的海参

　　218 03081200 冻海参

　　219 03081900 干、熏、盐制的海参

　　220 03082110 海胆种苗

　　221 03082190 活、鲜、冷的海胆

　　222 03082200 冻海胆

　　223 03082900 干、盐腌或盐渍的海胆

　　224 03083011 海蜇种苗

　　225 03083019 活、鲜、冷的海蜇

　　226 03083090 冻、干、熏、盐制的海蜇

　　227 03089011 其他水生无脊椎动物种苗

　　228 03089012 活、鲜、冷的沙蚕

　　229 03089019 活、鲜、冷的其他水生无脊椎动物

　　230 03089090 冻、干、熏、盐制的其他水生无脊椎动物

　　231 04011000 脂肪含量未超 1%的未浓缩未加糖的乳及奶油

　　232 04012000 脂肪含量 1-6%的未浓缩未加糖的乳及奶油

　　233 04014000 脂肪含量 6-10%的未浓缩未加糖的乳及奶油

　　234 04015000 脂肪含量超过 10%的未浓缩未加糖的乳及奶油

　　235 04021000 脂肪含量≤1.5%固状乳及奶油

　　236 04022100 脂肪量＞1.5%未加糖固状乳及奶油

　　237 04022900 脂肪量＞1.5%的加糖固状乳及奶油

　　238 04029100 浓缩但未加糖的非固状乳及奶油

　　239 04029900 浓缩并已加糖的非固状乳及奶油

　　240 04031000 酸乳

　　241 04039000 酪乳

　　7

　　序号 税则号列 商品名称注

　　242 04041000 乳清及改性乳清

　　243 04049000 其他含天然乳的产品

　　244 04051000 黄油

　　245 04052000 乳酱

　　246 04059000 其他从乳中提取的脂和油

　　247 04061000 鲜乳酪，凝乳

　　248 04062000 磨碎或粉化的乳酪

　　249 04063000 其他经加工的乳酪

　　250 04064000 蓝纹乳酪、带有纹理的乳酪

　　251 04069000 其他乳酪

　　252 05040021 冷、冻的鸡胗

　　253 07011000 种用马铃薯

　　254 07019000 鲜或冷藏的马铃薯

　　255 07020000 鲜或冷藏的番茄

　　256 07031010 鲜或冷藏的洋葱

　　257 07031020 鲜或冷藏的青葱

　　258 07032010 鲜或冷藏的大蒜头

　　259 07032020 鲜或冷藏的蒜苔及蒜苗（青蒜）

　　260 07032090 其他鲜或冷藏的大蒜

　　261 07039010 鲜或冷藏的韭葱

　　262 07039020 鲜或冷藏的大葱

　　263 07039090 鲜或冷藏的其他葱属蔬菜

　　264 07041000 鲜或冷藏的菜花及硬花甘蓝

　　265 07042000 鲜或冷藏的抱子甘蓝

　　266 07049010 鲜或冷藏的卷心菜

　　267 07049020 鲜或冷藏的西兰花

　　268 07049090 鲜或冷的其他食用芥菜类蔬菜

　　269 07051100 鲜或冷藏的结球莴苣（包心生菜）

　　270 07051900 鲜或冷藏的其他莴苣

　　271 07052100 鲜或冷藏的维特罗夫菊苣

　　272 07052900 鲜或冷藏的其他菊苣

　　273 07061000 鲜或冷藏的胡萝卜及萝卜

　　274 07069000 鲜或冷藏的小萝卜及类似食用根茎

　　275 07070000 鲜或冷藏的黄瓜及小黄瓜

　　276 07081000 鲜或冷藏的豌豆

　　277 07082000 鲜或冷藏的豇豆及菜豆

　　278 07089000 鲜或冷藏的其他豆类蔬菜

　　279 07092000 鲜或冷藏的芦笋

　　280 07093000 鲜或冷藏的茄子

　　281 07094000 鲜或冷藏的芹菜

　　282 07095100 鲜或冷藏的伞菌属蘑菇

　　8

　　序号 税则号列 商品名称注

　　283 07095910 鲜或冷藏的松茸

　　284 07095920 鲜或冷藏的香菇

　　285 07095930 鲜或冷藏的金针菇

　　286 07095940 鲜或冷藏的草菇

　　287 07095950 鲜或冷藏的口蘑

　　288 07095960 鲜或冷藏的块菌

　　289 07095990 鲜或冷藏的其他蘑菇

　　290 07096000 鲜或冷藏的辣椒和甜椒

　　291 07097000 鲜或冷藏的菠菜

　　292 07099100 鲜或冷藏的洋蓟

　　293 07099200 鲜或冷藏的油橄榄

　　294 07099300 鲜或冷藏的南瓜、笋瓜及瓠瓜

　　295 07099910 鲜或冷藏的竹笋

　　296 07099990 鲜或冷藏的其他蔬菜

　　297 07122000 干制洋葱

　　298 07123100 干伞菌属蘑菇

　　299 07123200 干木耳

　　300 07123300 干银耳

　　301 07123910 干香菇

　　302 07123920 干金针菇

　　303 07123950 干牛肝菌

　　304 07123991 干羊肚菌

　　305 07123999 其他干制蘑菇及块菌

　　306 07129010 笋干丝

　　307 07129020 干紫萁（薇菜干）

　　308 07129030 干金针菜（黄花菜）

　　309 07129040 干蕨菜

　　310 07129050 干制的大蒜

　　311 07129091 干制的辣根

　　312 07129099 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜

　　313 07131010 种用干豌豆

　　314 07131090 干豌豆

　　315 07132010 种用干鹰嘴豆

　　316 07132090 干鹰嘴豆

　　317 07133110 种用干绿豆

　　318 07133190 干绿豆

　　319 07133210 种用干红小豆（赤豆）

　　320 07133290 红小豆（赤豆）

　　321 07133310 种用干芸豆

　　322 07133390 干芸豆

　　323 07133400 干巴姆巴拉豆

　　9

　　序号 税则号列 商品名称注

　　324 07133500 干牛豆

　　325 07133900 干豇豆及菜豆

　　326 07134010 种用干扁豆

　　327 07134090 干扁豆

　　328 07135010 种用干蚕豆

　　329 07135090 干蚕豆

　　330 07136010 种用干木豆

　　331 07136090 干木豆

　　332 07139010 其他种用干豆

　　333 07139090 其他干豆

　　334 07141010 鲜木薯

　　335 07141020 干木薯

　　336 07142011 种用鲜甘薯

　　337 07142019 鲜甘薯

　　338 07142020 干甘薯

　　339 07143000 鲜、干或冷、冻的山药

　　340 07144000 鲜、干或冷、冻的芋头

　　341 07145000 鲜、干或冷、冻的箭叶黄体芋

　　342 07149010 鲜、干或冷、冻的荸荠

　　343 07149021 种用藕

　　344 07149029 鲜、干或冷、冻的藕

　　345 07149090 鲜、干或冷、冻的含有淀粉或菊粉的其他根茎

　　346 08011100 干的椰子

　　347 08011200 未去内壳的鲜椰子

　　348 08011910 种用椰子

　　349 08011990 其他鲜椰子

　　350 08012100 鲜或干的未去壳巴西果

　　351 08012200 鲜或干的去壳巴西果

　　352 08013100 鲜或干的未去壳腰果

　　353 08013200 鲜或干的去壳腰果

　　354 08021100 鲜或干的扁桃核

　　355 08021200 鲜或干的扁桃仁

　　356 08022100 鲜或干的未去壳榛子

　　357 08022200 鲜或干的去壳榛子

　　358 08023100 鲜或干的未去壳核桃

　　359 08023200 鲜或干的去壳核桃

　　360 08024110 鲜或干的未去壳板栗

　　361 08024190 鲜或干的未去壳其他栗子

　　362 08024210 鲜或干的去壳板栗

　　363 08024290 鲜或干的去壳其他栗子

　　364 08025100 鲜或干的未去壳阿月浑子果

　　10

　　序号 税则号列 商品名称注

　　365 08025200 鲜或干的去壳阿月浑子果

　　366 08026110 鲜或干的未去壳种用马卡达姆坚果

　　367 08026190 鲜或干的未去壳其他马卡达姆坚果

　　368 08026200 鲜或干的去壳马卡达姆坚果

　　369 08027000 鲜或干的可乐果

　　370 08028000 鲜或干的槟榔果

　　371 08029020 鲜或干的白果

　　372 08029030 鲜或干的松子仁

　　373 08029090 其他鲜或干坚果

　　374 08031000 鲜或干的芭蕉

　　375 08039000 鲜或干的其他香蕉

　　376 08041000 鲜或干的椰枣

　　377 08042000 鲜或干的无花果

　　378 08043000 鲜或干菠萝

　　379 08044000 鲜或干鳄梨

　　380 08045010 鲜或干番石榴

　　381 08045020 鲜或干芒果

　　382 08045030 鲜或干山竹果

　　383 08051000 鲜或干橙

　　384 08052110 鲜或干蕉柑

　　385 08052190 鲜或干其他柑橘

　　386 08052200 鲜或干克里曼丁橘

　　387 08052900 其他鲜或干的韦尔金橘及杂交柑橘

　　388 08054000 鲜或干的葡萄柚，包括柚

　　389 08055000 鲜或干的柠檬及酸橙

　　390 08059000 其他鲜或干的柑桔属水果

　　391 08061000 鲜葡萄

　　392 08062000 葡萄干

　　393 08071100 鲜西瓜

　　394 08071910 鲜哈密瓜

　　395 08071920 鲜罗马甜瓜及加勒比甜瓜

　　396 08071990 其他鲜甜瓜

　　397 08072000 鲜木瓜

　　398 08081000 鲜苹果

　　399 08083010 鲜鸭梨及雪梨

　　400 08083020 鲜香梨

　　401 08083090 其他鲜梨

　　402 08084000 鲜榅桲

　　403 08091000 鲜杏

　　404 08092100 鲜欧洲酸樱桃

　　405 08092900 其他鲜樱桃

　　11

　　序号 税则号列 商品名称注

　　406 08093000 鲜桃，包括鲜油桃

　　407 08094000 鲜梅及李

　　408 08101000 鲜草莓

　　409 08102000 鲜的木莓、黑莓、桑椹及罗甘莓

　　410 08103000 鲜穗醋栗及醋栗

　　411 08104000 鲜蔓越桔及越桔

　　412 08105000 鲜猕猴桃

　　413 08106000 鲜榴莲

　　414 08107000 鲜柿子

　　415 08109010 鲜荔枝

　　416 08109030 鲜龙眼

　　417 08109040 鲜红毛丹

　　418 08109050 鲜蕃荔枝

　　419 08109060 鲜杨桃

　　420 08109070 鲜莲雾

　　421 08109080 鲜火龙果

　　422 08109090 其他鲜果

　　423 08131000 杏干

　　424 08132000 梅干及李干

　　425 08133000 苹果干

　　426 08134010 龙眼干、肉

　　427 08134020 柿饼

　　428 08134030 干红枣

　　429 08134040 荔枝干

　　430 08134090 其他干果

　　431 08135000 什锦坚果或干果

　　432 10011900 其他硬粒小麦

　　433 10019900 其他小麦及混合麦

　　434 10059000 其他玉米

　　435 10061011 种用籼米稻谷

　　436 10061019 种用稻谷

　　437 10061091 其他籼米稻谷

　　438 10061099 其他稻谷

　　439 10062010 籼型糙米

　　440 10062090 其他糙米

　　441 10063010 籼型精米

　　442 10063090 其他精米

　　443 10064010 籼米碎米

　　444 10064090 其他碎米

　　445 10079000 其他高粱

　　446 11022000 玉米细粉

　　12

　　序号 税则号列 商品名称注

　　447 11029011 籼米大米细粉

　　448 11029019 其他大米细粉

　　449 11031921 籼米大米粗粒及粗粉

　　450 11031929 其他大米粗粒及粗粉

　　451 12019010 黄大豆

　　452 12019020 黑大豆

　　453 12141000 紫苜蓿粗粉及团粒

　　454 12149000 芜菁甘蓝、饲料甜菜等其他植物饲料

　　455 14042000 棉短绒

　　456 16030000 肉及水产品的精、汁

　　457 16041110 制作或保藏的大西洋鲑鱼（整条或切块）

　　458 16041190 制作或保藏的其他鲑鱼（整条或切块）

　　459 16041200 制作或保藏的鲱鱼（整条或切块）

　　460 16041300 制作或保藏的沙丁鱼（整条或切块）

　　461 16041400 制作或保藏的金枪鱼（整条或切块）

　　462 16041500 制作或保藏的鲭鱼（整条或切块）

　　463 16041600 制作或保藏的鳀鱼（整条或切块）

　　464 16041700 制作或保藏的鳗鱼（整条或切块）

　　465 16041800 制作或保藏的鲨鱼翅（整条或切块）

　　466 16041920 制作或保藏的罗非鱼（整条或切块）

　　467 16041931 制作或保藏的斑点叉尾鮰鱼（整条或切块）

　　468 16041939 制作或保藏的其他叉尾鮰鱼（整条或切块）

　　469 16041990 制作或保藏的其他鱼（整条或切块）

　　470 16042011 鱼翅罐头

　　471 16042019 其他制作或保藏的鱼罐头

　　472 16042091 其他制作或保藏的鱼翅

　　473 16042099 其他制作或保藏的鱼

　　474 16043100 鲟鱼子酱

　　475 16043200 鲟鱼子酱代用品

　　476 16051000 制作或保藏的蟹

　　477 16052100 非密封包装制作或保藏的小虾及对虾

　　478 16052900 其他制作或保藏的小虾及对虾

　　479 16053000 制作或保藏的龙虾

　　480 16054011 制作或保藏的淡水小龙虾仁

　　481 16054019 制作或保藏的带壳淡水小龙虾

　　482 16054090 制作或保藏的其他甲壳动物

　　483 16055100 制作或保藏的牡蛎（蚝）

　　484 16055200 制作或保藏的扇贝，包括海扇

　　485 16055300 制作或保藏的贻贝

　　486 16055400 制作或保藏的墨鱼及鱿鱼

　　487 16055500 制作或保藏的章鱼

　　13

　　序号 税则号列 商品名称注

　　488 16055610 制作或保藏的蛤

　　489 16055620 制作或保藏的鸟蛤及舟贝

　　490 16055700 制作或保藏的鲍鱼

　　491 16055800 制作或保藏的蜗牛及螺，海螺除外

　　492 16055900 制作或保藏的其他软体动物

　　493 16056100 制作或保藏的海参

　　494 16056200 制作或保藏的海胆

　　495 16056300 制作或保藏的海蜇

　　496 16056900 制作或保藏的其他水生无脊椎动物

　　497 20089300 非用醋制作的蔓越橘

　　498 20091100 冷冻的橙汁

　　499 20091200 白利糖度值不超过 20 的非冷冻橙汁

　　500 22072000 任何浓度的改性乙醇及其他酒精

　　501 22083000 威士忌酒

　　502 23033000 酿造及蒸馏过程中的糟粕及残渣

　　503 23091010 零售包装的狗食或猫食罐头

　　504 23091090 零售包装的其他狗食或猫食

　　505 24011010 未去梗的烤烟

　　506 24011090 其他未去梗的烟草

　　507 24012010 部分或全部去梗的烤烟

　　508 24012090 部分或全部去梗的其他烟草

　　509 24013000 烟草废料

　　510 24021000 烟草制的雪茄烟

　　511 24022000 烟草制的卷烟

　　512 24029000 烟草代用品制成的雪茄烟及卷烟

　　513 24031100 本章子目注释所述的水烟料

　　514 24031900 其他供吸用的烟草

　　515 24039100 “均化”或“再造”烟草

　　516 24039900 其他烟草及烟草代用品的制品；烟草精汁

　　517 52010000 未梳的棉花

　　518 87032342 仅装点燃式发动机的越野车，1.5L＜排气量≤2L

　　519 87032343 仅装点燃式发动机的小客车，1.5L＜排气量≤2L

　　520 87032352 仅装点燃式发动机的越野车，2L＜排气量≤2.5L

　　521 87032353 仅装点燃式发动机的小客车，2L＜排气量≤2.5L

　　522 87032362 仅装点燃式发动机的越野车，2.5L＜排气量≤3L

　　523 87032363 仅装点燃式发动机的小客车，2.5L＜排气量≤3L

　　524 87032412 仅装点燃式发动机的越野车，3L＜排气量≤4L

　　525 87032413 仅装点燃式发动机的小客车，3L＜排气量≤4L

　　526 87032422 仅装点燃式发动机的越野车，排气量＞4L

　　527 87033312 仅装柴油或半柴油发动机的越野车，2.5L＜排气量≤3L

　　14

　　序号 税则号列 商品名称注

　　528 87034032 装有点燃式发动机的混合动力电动越野车（非插电），1.5L

　　＜排气量≤2L

　　529 87034033 装有点燃式发动机的混合动力电动小客车（非插电），1.5L

　　＜排气量≤2L

　　530 87034042 装有点燃式发动机的混合动力电动越野车（非插电），2L＜

　　排气量≤2.5L

　　531 87034043 装有点燃式发动机的混合动力电动小客车（非插电），2L＜

　　排气量≤2.5L

　　532 87034052 装有点燃式发动机的混合动力电动越野车（非插电），2.5L

　　＜排气量≤3L

　　533 87034053 装有点燃式发动机的混合动力电动小客车（非插电），2.5L

　　＜排气量≤3L

　　534 87034062 装有点燃式发动机的混合动力电动越野车（非插电），3L＜

　　排气量≤4L

　　535 87034063 装有点燃式发动机的混合动力电动小客车（非插电），3L＜

　　排气量≤4L

　　536 87034072 装有点燃式发动机的混合动力电动越野车（非插电），排气

　　量＞4L

　　537 87034090 装有点燃式发动机的其他混合动力电动车辆（非插电）

　　538 87035052 装有压燃式发动机的混合动力电动越野车（非插电），2.5L

　　＜排气量≤3L

　　539 87035090 装有压燃式发动机的其他混合动力电动车辆（非插电）

　　540 87036000 装有点燃式发动机的混合动力电动车（可插电）

　　541 87037000 装有压燃式发动机的混合动力电动车（可插电）

　　542 87038000 纯电动车

　　543 87039000 其他载人机动车

　　544 87043100 装有点燃式发动机的货车，车重≤5 吨

　　545 87084099 其他未列名机动车辆用变速箱及其零件

　　注：商品名称仅供参考，具体商品范围以《中华人民共和国进出口税则》中的税

　　则号列对应的商品范围为准。

　　附表 2

　　对美加征关税商品清单二

　　序号 税则号列 商品名称注

　　1 27011100 未制成型的无烟煤

　　2 27011210 未制成型的炼焦烟煤

　　3 27011290 未制成型的其他烟煤

　　4 27011900 未制成型的其他煤

　　5 27012000 煤砖等类似固体燃料

　　6 27021000 褐煤

　　7 27022000 制成型的褐煤

　　8 27030000 泥煤

　　9 27040010 焦炭及半焦炭

　　10 27040090 甑炭

　　11 27050000 煤气、水煤气、炉煤气及类似气体

　　12 27060000 煤焦油及其他矿物焦油

　　13 27071000 粗苯

　　14 27072000 粗甲苯

　　15 27073000 粗二甲苯

　　16 27074000 萘

　　17 27075000 250℃馏出芳烃≥65%的其他芳烃混合物

　　18 27079100 杂酚油

　　19 27079910 酚

　　20 27079990 其他蒸馏煤焦油等所得芳族成分为主的产品

　　21 27081000 焦油制沥青

　　22 27082000 焦油制沥青焦

　　23 27090000 原油

　　24 27101210 车用汽油及航空汽油

　　25 27101220 石脑油

　　26 27101230 橡胶溶剂油、油漆溶剂油、抽提溶剂油

　　27 27101291 壬烯

　　28 27101299 其他轻油馏分产品

　　29 27101911 航空煤油

　　30 27101912 灯用煤油

　　31 27101919 其他煤油馏分产品

　　32 27101922 5-7 号燃料油

　　33 27101923 柴油

　　34 27101929 其他燃料油

　　35 27101991 润滑油

　　36 27101992 润滑脂

　　2

　　序号 税则号列 商品名称注

　　37 27101993 润滑油基础油

　　38 27101994 液体石蜡和重质液体石蜡

　　39 27101999 其他重油及重油制品

　　40 27102000 含有生物柴油的成品油及以其为基本成分的制品

　　41 27109100 含多氯联苯（PCBs）、多氯三联苯（PCTs）或多溴联苯（PBBs）

　　的废油

　　42 27109900 其他废油

　　43 27111200 液化丙烷

　　44 27111310 灌注香烟打火机的液化丁烷

　　45 27111390 其他液化丁烷

　　46 27111400 液化的乙烯、丙烯、丁烯及丁二烯

　　47 27111910 灌注香烟打火机的其他液化燃料

　　48 27111990 其他液化石油气及烃类气

　　49 27112100 气态天然气

　　50 27112900 气态石油气及其他烃类气

　　51 27121000 凡士林

　　52 27122000 石蜡，按重量计含油量＜0.75%

　　53 27129010 微晶石蜡

　　54 27129090 其他矿物蜡及类似产品

　　55 27131110 硫含量小于 3%的未煅烧石油焦

　　56 27131190 其他未煅烧石油焦

　　57 27131210 硫含量小于 0.8%的已煅烧石油焦

　　58 27131290 其他已煅烧石油焦

　　59 27132000 石油沥青

　　60 27139000 其他油类的残渣

　　61 27141000 沥青页岩、油页岩及焦油砂

　　62 27149010 天然沥青（地沥青）

　　63 27149020 乳化沥青

　　64 27149090 沥青岩

　　65 27150000 以天然沥青等为基本成分的沥青混合物

　　66 29031500 1，2-二氯乙烷（ISO）

　　67 29261000 丙烯腈

　　68 29349990 其他杂环化合物

　　69 34021300 非离子型有机表面活性剂

　　70 34031900 矿物油＜70%的润滑剂

　　71 34039900 不含石油或从沥青矿物提取油类的润滑剂

　　72 35069190 以其他橡胶或塑料为基本成分的粘合剂

　　73 38112900 其他润滑油添加剂

　　74 38151200 以贵金属及其化合物为活性物的载体催化剂

　　75 38151900 其他载体催化剂

　　76 38159000 其他反应引发剂、反应促进剂、催化剂

　　3

　　序号 税则号列 商品名称注

　　77 38220010 附于衬背上的诊断或实验用试剂

　　78 38220090 未附于衬背上的诊断或实验用试剂；检定参照物

　　79 38248400

　　含艾氏剂、毒杀芬、氯丹、十氯酮、DDT［滴滴涕、1，1，

　　1-三氯-2，2-双（4-氯苯基）乙烷］、狄氏剂、硫丹、异狄

　　氏剂、七氯或灭蚁灵的本章子目注释三所列货品

　　80 38248500 含 1，2，3，4，5，6-六氯环己烷［六六六］的本章子目注

　　释三所列货品

　　81 38248600 含五氯苯或六氯苯的本章子目注释三所列货品

　　82 38248700 含全氟辛基磺酸及其盐，全氟辛基磺胺或全氟辛基磺酰氯的

　　本章子目注释三所列货品

　　83 38248800 含四、五、六、七或八溴联苯醚的本章子目注释三所列货品

　　84 38249100

　　主要由（5-乙基-2-甲基-2 氧代-1，3，2-二氧磷杂环己-5-基）

　　甲基膦酸二甲酯和双[（5-乙基-2-甲基-2 氧代-1，3，2-二氧

　　磷杂环己-5-基）甲基]甲基膦酸酯（阻燃剂 FRC-1）组成的

　　混合物及制品

　　85 38249999 其他税目未列名的化学工业及其相关工业的化学产品及配

　　制品

　　86 39011000 初级形状比重＜0.94 的聚乙烯

　　87 39014090 其他乙烯-α-烯烃共聚物，比重小于 0.94

　　88 39019090 其他初级形状的乙烯聚合物

　　89 39041090 其他初级形状的纯聚氯乙烯

　　90 39069090 其他初级形状的丙烯酸聚合物

　　91 39072090 其他初级形状的聚醚

　　92 39073000 初级形状的环氧树脂

　　93 39074000 初级形状的聚碳酸酯

　　94 39079999 其他聚酯

　　95 39081011 聚酰胺-6，6 切片

　　96 39089010 芳香族聚酰胺及其共聚物

　　97 39089020 半芳香族聚酰胺及其共聚物

　　98 39089090 初级形状的其他聚酰胺

　　99 39100000 初级形状的聚硅氧烷

　　100 39119000 其他初级形状的多硫化物、聚砜及 39 章注释 3 所规定的其

　　他税号未列名产品等

　　101 39121100 初级形状的未塑化醋酸纤维素

　　102 39199090 其他自粘塑料板、片、膜等材料

　　103 39201090 其他乙烯聚合物制板、片、膜、箔等

　　104 39206200 聚对苯二甲酸乙二酯板片膜箔扁条

　　105 39209990 其他塑料制的非泡沫塑料板片

　　106 39219090 未列名塑料板、片、膜、箔及扁条

　　107 39269090 其他塑料制品

　　108 40023990 卤代丁基橡胶板、片、带

　　4

　　序号 税则号列 商品名称注

　　109 90181310 核磁共振成像成套装置

　　110 90181930 病员监护仪

　　111 90185000 眼科用其他仪器及器具

　　112 90189099 税目 90.18 未列名的医疗、外科或兽医用仪器及器具

　　113 90221400 其他医疗、外科或兽医用 X 射线应用设备

　　114 90229090 税目 90.22 所列其他设备及零件、附件

　　注：商品名称仅供参考，具体商品范围以《中华人民共和国进出口税则》中的税

　　则号列对应的商品范围为准。

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聚焦中美贸易谈判

责任编辑：刘德宾 SN222

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