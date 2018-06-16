短短6小时内中国不得不这样强硬反击 但事还没完

原标题：短短6小时内中国不得不这样强硬反击！但事情还没完

是福不是祸，是祸躲不过。

是福不是祸，是祸躲不过。

6月16日，一觉醒来，中美贸易战已半夜打响。面对美方反复无常，执意挑起贸易战；中方也别无选择，在短短6个小时内，开列了详细反击清单。

毫无疑问，这是一次强加于中国头上的战斗；但中国这么强硬反击，也确实可圈可点。在牛弹琴（bullpiano）看来，至少四个很有意思的观察点：

1、同等规模。美国瞄准的是500亿美元中国商品，那对不起，中国就反击你美国的500亿美元商品。中国不是吓大的，来而不往非礼也。

2、同等力度。美国要加征25%的关税，那中国也不客气，这些开列的美国商品，同样追加25%的中国关税。中国不惹事，但也不怕事。

3、雷霆出击。短短6个小时内，详细反击清单公诸于世；同时宣布，所有磋商成果，一风吹。中方应该成竹在胸，坦然应对。

4、严阵以待。按照美媒的报道，为报复中国的反击，美国已拟定了第二份涉及1000亿美元中国商品的清单。但知情人士也向牛弹琴（bullpiano）透露，中方也已经拟好了1000亿美元的美国商品反击清单。既然美国你要战，那我们奉陪到底。

相信，对很多中国官员来说，这是一个不眠之夜。他们肯定不是因为熬夜要看精彩的世界杯足球，而是必须紧急处理美国的反复无常，坚决捍卫国家利益和人民利益，坚决捍卫经济全球化和多边贸易体制。

但坦率地说，这个不眠之夜，我们还是感觉到有一点悲壮。

因为贸易战没有赢家，中国并不想打贸易战。但中国完全是被逼上梁山，既然连达成的共识，美国都可弃之不顾，执意发动贸易战；那中国别无选择，只能坚决反击。

进攻是最好的防守，能战方能止战。贸易战的挑动者，不感觉到疼痛，是不会停止无理行为的。

中国必然也会付出一定代价，但中国是为了更长远的利益。

最后，还必须要说一点，这场贸易战，对中国意味着什么？

这当然是挑战，当然是危机。但危机危机，危中有机，中国人其实是最善于化危为机的民族。

从最积极的角度看，这更是一次激励。没有缓不过气来的压力，就没有壮士断腕的动力。实施更大规模的改革和开放，是我们献给改革开放40周年最好的礼物，更是我们打赢这一贸易战的最大法宝。

如果是这样的结果，这将是特朗普万万没想到的。或许，有一天，我们还真要感谢特朗普！

来源：“牛弹琴”微信公号

责任编辑：张玉