台媒体人：蔡英文坐实台湾地位 就是“中国台湾”

原标题：台湾媒体人：蔡英文坐实台湾地位 就是“中国台湾”

蔡英文（中时电子报）

海外网6月16日电日前，中国民航局向44家外国航空公司发函要求纠正官网中对于台湾的不当称呼，纠正其违反中国法律、违背一个中国政策的错误做法。包括加拿大航空、法航、泰航、马来西亚航空等均已在目的地列表中标注“中国台湾”。台湾资深媒体人唐湘龙直指，“台当局几乎已宣告寿终正寝。”

“在国家主权上，两岸已统一”

据台湾《中时电子报》消息，蔡英文日前出席某活动时声称，“不管外部环境如何艰困，台湾会持续走向世界，让世界了解我们是国际社会中不可或缺的成员。”

对此，台资深媒体人唐湘龙15日表示，蔡英文上台两年多，“台湾地区已在国际上彻底边缘化”，独派人士“鬼扯”几十年的“台湾地位未定论”已无任何实质意义，“因为台湾地位已定，蔡英文定的，就是‘中国台湾’”。

唐湘龙认为，全球70亿人要订机票、查航班等，找寻有关“台湾”的信息，必须先找到中国，才能找到台湾地区。台湾地区等同与港澳并列，成“台湾特区”。无论你是否愿意“台湾是中国的一部分”，“在能代表一个国家主权地位的国际信息上，两岸已经统一”。

“全世界的机场都是‘中国台湾’”

对此，岛内网友也表示，“全世界的机场都是台湾（中国）。”事实证明，一个中国原则早已是国际社会的普遍共识。国台办也多次明确指出，台湾是中国神圣领土不可分割的一部分，一个中国原则是国际社会处理涉台事务的基本遵循。

在本届世界杯球迷证申请官网上，国籍选项中台湾地区被标注为“台湾（中国）”，台湾“东森新闻云”报道称，“等于台湾球迷想要看球，必须先承认自己是中国人”。

航空公司：未改涉台信息是遵照美国政府“指示”

事实上，截至目前，中国民用航空局致函的44家外国航空公司中，仍有部分航空公司未更改涉台标注。据美国《华尔街日报》14日报道，大多数航空公司已遵照要求改标“中国台湾”，目前仍未更改台湾标注的只剩下美国、日本、韩国、印度和越南的航空公司。其中，美国三家航空公司将责任归咎于美国政府，称未改涉台信息是遵照美国政府“指示”。

对此，中国外交部发言人华春莹明确指出，世界上只有一个中国，香港、台湾、澳门从来都是中国的一部分，这是客观事实、基本常识，也是国际社会的普遍共识。任何在中国经营的企业都应遵守中国的法律法规，尊重和遵守一个中国原则，这是最起码的遵循。（海外网 朱箫）

责任编辑：张玉