消失1年多的深圳高官有了新消息 还牵出原副市长

原标题：“消失”1年多的深圳高官，有了新消息

来源：长安街知事

曾传被纪委带走的深圳人大常委会原秘书长张士明，如今出现在了判决书上，还牵出了深圳原常务副市长吕锐锋。

中国裁判文书网近日公布的判决书显示，深圳市津联泰投资有限公司、同泰电子实业（深圳）有限公司总经理王某犯单位行贿罪，被判处有期徒刑一年九个月。长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，王某行贿的对象正是张士明，目前张士明已作另案处理。

1952年6月出生的张士明是河北顺平人，在深圳市政府多个委办局担任过“一把手”，曾任深圳市质量技术监督局局长、市国土资源和房产管理局局长、市交通委主任等职，2010年转任深圳市人大常委会秘书长，直至2014年请辞。

2016年9月，深圳市龙岗区委原书记冯现学落马，财新网、《南方都市报》旗下“深圳大件事”等媒体当时均报道称，张士明也已经被广东省纪委带走，但此后并没有公开通报。

判决书显示，2005年8月，张士明时任深圳市国土房管局局长，并通过当时分管国土的副市长吕锐锋认识了津联泰公司的王某。与王某认识不久后，张士明帮助其公司加快办理了半山御景项目的置换土地和合同签订。

项目顺利办好，王某邀请张士明及其妻子前来参观，并表示想送两个商铺给张的妻子，张听后没有反对。过了一段时间，王某将购买商铺的127万元转账给张的妻子，由于商铺手续一直未办理，王某又补给张的妻子127万元现金，劝她还是别要商铺了。

2008年，王某又请张士明和其妻子吃饭，临走时，将两个箱子放在了张的丰田商务车上，回家后张和妻子才发现，一个箱子放的是茅台酒，另一个装了400万元港币。

尽管此后张士明离开了国土系统，但他仍然没有放弃“捞一把”的机会。2014年，王某再次找到张士明，请求张为该公司“同泰总部产业园”项目分割转让、产业升级项目提供帮助。当时张士明已转任深圳市人大常委会秘书长，他就为王某介绍了宝安区分管规划的副区长。随后，张又收到了王某送来的300万元港币现金。

法院最后认定，从2008年至2014年，张士明直接或通过其妻子收到津联泰公司、同泰公司给予的人民币254万元，港币750万元。

众所周知，国土资源领域是腐败的“重灾区”，尤其是在土地审批、交易、开发等过程中，违法违纪现象屡见不鲜。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，近年来深圳已有多位涉及国土系统的领导干部落马。

上文提到的深圳原常务副市长吕锐锋，自2004年起担任深圳副市长，2010年至2015年任常务副市长，在这11年的履职生涯中，他分管国土规划、交通、住建等腐败“高风险”领域。去年9月，吕锐锋涉嫌受贿罪被立案侦查。

龙岗区委原书记冯现学，2016年11月因涉嫌滥用职权罪、受贿罪，被依法逮捕。他是规划领域的专家，科班出身，毕业于同济大学城市规划与设计专业。

毕业后他即进入深圳国土系统工作，2009年出任深圳规土委副主任，长达22年。此后历任坪山新区管委会主任，龙岗区长、区委书记等职。

值得注意的是，冯现学与深圳市委原常委、政法委书记蒋尊玉在龙岗规土领域的交集长达五年。1996年6月，蒋尊玉调任深圳市规土局龙岗分局局长。仅一个月后，冯成为蒋的助理，三年后冯升任龙岗分局副局长，2001年接替蒋成为局长。

蒋尊玉被称为“五毒干部”，贪腐、通奸、赌博、嫖娼、裸官样样俱全，他先后为14个单位或个人承接建筑工程、开发房地产项目等方面提供帮助，直接或通过他人收受财物共计折合人民币3265.67万元、港币4670万元。他的女儿蒋丹丹结婚时，地产商直接送了一辆价值近百万元的保时捷轿车。

去年11月，深圳市政府原副秘书长朱廷峰涉嫌滥用职权罪、受贿罪一案开庭审理。

朱廷峰是一名“70”后干部，被控早年在规划国土部门任职时，利用职权便利，违规为深圳市玉龙宫实业发展有限公司落实福田区莲塘尾片区用地提供帮助，并伙同亲属收受该公司实际控制人林伟光给予的贿赂3500多万元。

广东省委第三巡视组2015年向深圳反馈巡视情况时指出：

有的领导干部插手土地出让、工程建设、国有资产处置、司法案件、干部晋升，利用职权为亲属子女经商、办企业提供方便，搞权钱交易，生活腐化；土地出让和建设规划存在权力寻租空间，交通、水务、城管、工务等建设工程项目和物资与服务采购等领域存在腐败高风险。

“当看到一个个老板花天酒地，逍遥享乐，自己的心总感到痒痒的。常有一种失落感，总认为自己能力强，能干事，也该好好享受一下，于是跃跃欲试。忘记了自己是一名党的领导干部。而当老板们吹捧我是强人，能官，就洋洋得意，自觉而不自觉地接受他们的媚态、进贡和一次次的安排。”蒋尊玉的忏悔，值得反思和警醒。

责任编辑：吴金明