央广:美一纸任性征税清单 中美三轮经贸磋商归零

原标题：一纸任性征税清单，三轮经贸磋商归零

北京时间昨天晚上，美国政府发布了加征关税的商品清单，将对从中国进口的约500亿美元商品加征25%的关税，其中对约340亿美元商品自今年7月6号起实施加征关税措施，同时对约160亿美元商品加征关税开始征求公众意见。

对此，中国商务部新闻发言人表态称，“中美双方曾就经贸问题开展多轮磋商，力图解决分歧，实现双赢。令我们深感遗憾的是，美方置双方已经形成的共识于不顾，反复无常，挑起贸易战。此举既损害双边利益，又破坏世界贸易秩序，中方对此坚决反对。”发言人还说，中方并不想打贸易战，但面对美方损人不利己的短视行为，中方不得不予以强有力回击，坚决捍卫国家利益和人民利益，坚决捍卫经济全球化和多边贸易体制。我们将立即出台同等规模、同等力度的征税措施，双方此前磋商达成的所有经贸成果将同时失效。

今天凌晨（16号），国务院关税税则委员会发布公告决定，对原产于美国的659项约500亿美元进口商品加征25%的关税，其中对农产品、汽车、水产品等545项约340亿美元商品同样自今年7月6号起实施加征关税，对其余商品加征关税的实施时间另行公告。委员会办公室有关负责人还表示，中方注意到，美方发表声明称，如果中国采取报复性措施，美国将继续追加额外关税。对此，中国将保留采取相应措施的权利。

截图自国家财政部网站

美方一纸清单，让中美两国此前的三轮经贸磋商回到原点。这不由让人想起第三轮磋商后中方声明中的最后一段话，如今看来，似乎是早有预见。外交部发言人耿爽在14日的发布会上也有所提及：“大家应该还记得，在磋商后中方发表了声明。声明指出，如果美方出台包括加征关税在内的贸易制裁措施，双方谈判达成的所有经贸成果将不会生效。在此，我谨重申以上这一点。”

美方贸易政策上的反复、自我已显露无疑

时至今日，始于美国发布对华301报告的中美经贸摩擦不到百日，美方贸易政策上的反复、自我已显露无疑。社科院世界经济与政治所国际贸易室主任东艳用“过时、后退”形容美方所持的贸易保护主义政策，但同时提醒，这种“边打边谈”的状态或将持续。

东艳：“从美方的一系列行为可以看出，美方还是强调维护自身利益的贸易保护主义。这些也显示出它贸易保护主义的长期性和顽固性。前一阶段我们看到一些边打边谈的状态，其中确实也反映出了美国各种利益集团观点、权力的制衡。美国这些政策是过时的，也是对自由贸易的一种后退。”

中国政府态度一直明确：采取对等的、对应的反制措施

无论是打，还是谈，或者是“边打边谈”，中国政府的策略一直非常明确。打，奉陪到底。谈，大门敞开。4月两国经贸关系由于美方一意孤行而遁入冰点，在500亿美元征税清单发布的24小时内，中方即拿出500亿美元对等反制措施；5月美方主动要求来华磋商，中方表态愿意在平等互利基础上谈判，促成中美贸易双赢。

事实上，此次500亿美元征税清单，早在5月底便以白宫策略性声明的方式浮出水面。而彼时，美方庞大的50人工作团队尚未启程来华，中美第三轮经贸磋商待启。对于美方这种行为，中国商务部称“既感到出乎意料，但也在意料之中”。三个月来，中方的态度一以贯之，即无论美方出台什么举措，中方都有信心、有能力、有经验捍卫中国人民利益和国家核心利益。

对外经贸大学中国WTO研究院院长屠新泉提及中国对外贸易法：“对这样的单边贸易保护主义措施，世界各国都是强烈反对的。对于中国政府来说，态度也一直是明确的，将采取对等的、对应的反制措施。从规模上看，肯定是对等相当的规模。我国对外贸易法也授予政府这种权力，对于这种单方面限制中国出口、损害中国贸易利益的做法，可采取对应的反制措施。”

根据《中华人民共和国对外贸易法》第七条，任何国家或者地区在贸易方面对中华人民共和国采取歧视性的禁止、限制或者其他类似措施的，中华人民共和国可以根据实际情况对该国家或者该地区采取相应的措施。

这是一场针对美国贸易保护主义的全球反击

不止中国，屠新泉说，这是一场针对美国贸易保护主义的全球反击。一周前，七国集团峰会上的一张照片广为流传。照片上，美国总统特朗普坐在椅子上，双手交叉于胸前，其他各国领导人围站在身边，其中德国总理默克尔双手撑在桌子上，身体前倾，似乎在同特朗普表达不同看法。这场聚焦贸易问题的峰会背后，显示着美国与盟友之间的微妙关系。媒体用“没有G7，只剩G6+1”来形容本次峰会。而和峰会并行的，是美国自6月起对欧盟、加拿大、墨西哥的钢铁征税措施，以及后者在谈判破裂后提出的一系列报复措施。各国也终于意识到，只有联手，才能遏制这股逆流。

屠新泉： “美国的这些盟国，出于自己维护贸易利益和维护WTO规则的角度，都对美国采取了对等的贸易限制措施，并且诉诸WTO。所以现在这是一场针对美国贸易保护主义的全球反击。对中国政府来说，我们也是和这些受到单边贸易保护主义损害的国家站在一起的，共同维护WTO规则，共同维护世界贸易秩序，对美国的行为采取针锋相对的措施。”

记者： 丁飞

责任编辑：张玉